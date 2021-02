De vergroening van het monetair beleid...

De klimaatverandering vraagt om dringende maatregelen, en de Europese Centrale Bank moet haar bijdrage leveren. Maar eerst moeten enkele belangrijke vragen worden beantwoord.

Waarom zou de Europese Centrale Bank (ECB) zich zorgen moeten maken over de klimaatverandering? En hoe valt dat te rijmen met haar mandaat? Die grote vragen nemen we ernstig. De Europese Unie is gegrondvest op de beginselen van de rechtsstaat en de ECB kan alleen handelen binnen de door de oprichtingsverdragen vastgestelde grenzen.

Toen het mandaat van de ECB werd opgesteld, was de klimaatverandering geen urgent probleem. Wel zijn regels en principes opgenomen over wat we moeten doen, wat we kunnen doen en waar de grenzen van onze verantwoordelijkheid liggen om het hoofd te bieden aan toekomstige uitdagingen zoals de klimaatverandering. Een zorgvuldige lezing van de Verdragen leert dat ze essentiële beleidsruimte afbakenen, en daarbinnen moeten wij nu beslissingen nemen.

De klimaatverandering kan de inflatie direct raken.

Het hoofddoel van de ECB is de prijsstabiliteit handhaven. De klimaatverandering kan de inflatie direct raken, bijvoorbeeld als door meer overstromingen en droogte gewassen verloren gaan en de voedselprijzen stijgen. Ook maatregelen om de klimaatverandering te stoppen kunnen de consumptieprijzen - denk aan elektriciteit en benzine - beïnvloeden. Direct en indirect, onder meer doordat ze de productiekosten kunnen verhogen. Die thema’s raken dus duidelijk de kern van ons mandaat.

Bovendien kan het monetair beleid minder doeltreffend worden door structurele veranderingen in verband met het klimaat of door een verstoring van het financiële stelsel. Verliezen als gevolg van rampen en gestrande activa kunnen de kredietverlening aantasten. Tijdens de staatsschuldencrisis en de pandemie heeft de ECB resoluut actie ondernomen en nieuwe beleidsinstrumenten ontwikkeld om de eenheid en de doeltreffendheid van het monetair beleid te behouden. Het Hof van Justitie van de EU heeft bevestigd dat het vervullen van de vereiste voorwaarden voor de verwezenlijking van onze primaire doelstelling spoort met ons prijsstabiliteitsmandaat.

De Verdragen verplichten de ECB ook het algemene economisch beleid in de EU te ondersteunen, zolang het geen afbreuk doet aan de prijsstabiliteitsdoelstelling. Volgens het EU-recht betekent dat onder meer bijdragen tot ‘de duurzame ontwikkeling van Europa op basis van (...) een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu’. Dit mandaat, ook wel de ‘secundaire doelstelling van de ECB’ genoemd, bepaalt dat de ECB de plicht - niet de mogelijkheid - heeft daaraan bij te dragen.

De ECB kan bijdragen tot het klimaatbeleid, maar ze kan het niet zelf vormgeven.

De Verdragen bepalen daarnaast uitdrukkelijk dat milieubeschermingseisen moeten worden geïntegreerd in de uittekening en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de EU, dus ook in het handelen van de ECB. Meer in het algemeen eisen de Verdragen samenhang tussen de beleidsmaatregelen van de EU.

Die bepalingen geven de ECB weliswaar geen specifiek mandaat voor actie op het gebied van de klimaatverandering, maar ze vereisen wel dat we bij het nastreven van onze primaire en secundaire doelstelling rekening houden met de doelstellingen en het beleid van de EU op het vlak van milieu. En in elk geval moet de ECB reageren op risico’s van de klimaatverandering die gevolgen kunnen hebben voor haar balans.

Grenzen

De Verdragen stellen ook grenzen aan de maatregelen die de ECB op klimaatgebied kan nemen. Ten eerste mag de steun van de ECB voor het EU-beleid geen afbreuk doen aan de primaire doelstelling van prijsstabiliteit.

Ten tweede mogen we niet inbreken in de bevoegdheden van andere instanties die verantwoordelijk zijn voor het milieubeleid, Europees of nationaal. Anders dan voor de prijsstabiliteit is de ECB op dat vlak geen beleidsmaker. We moeten ons aansluiten bij het evenwicht dat de politieke instellingen en de EU-lidstaten tussen milieubelangen en andere maatschappelijke belangen nastreven. We moeten bijdragen aan het slagen van het klimaatbeleid, maar kunnen dat beleid niet zelf vormgeven. Volgens het evenredigheidsbeginsel kunnen de inhoud en de vorm van ons optreden bovendien niet verder gaan dan wat nodig is om de doelstellingen van de Verdragen te verwezenlijken.

Tot slot moet de ECB handelen ‘in overeenstemming met het beginsel van een openmarkteconomie met vrije mededinging, waarbij een doelmatige allocatie van middelen wordt bevorderd’.

Die regels leggen algemene, maar duidelijke verplichtingen en beperkingen vast voor de manier waarop de ECB moet bijdragen aan de dringende noodzaak om de klimaatverandering aan te pakken. Ze laten aanzienlijke ruimte voor actie in onze verschillende functies.

Klimaatoverwegingen maken een essentieel onderdeel uit van de evaluatie van onze strategie voor het monetair beleid. We hebben al maatregelen genomen om het hoofd te bieden aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de financiële stabiliteit. We hebben meer duidelijkheid verschaft over onze toezichtsverwachtingen over de aanpak van klimaatrisico’s door banken. We voeren een klimaatstresstest uit. En we zijn een van de 83 leden van het netwerk voor de vergroening van het financieel stelsel NGFS.