De vicieuze cirkel tussen economie en politiek...

De binnenlandse politiek, geopolitiek en economie zullen in 2020 met elkaar verknoopt zijn op een manier die we in tientallen jaren niet hebben gezien.

De zwakke economische prestaties en het problematische bestuur in een groot deel van de wereld dreigen een vicieuze cirkel in beweging te zetten. Door negatieve economische resultaten ontstaat populisme in eigen land en strijdlustig nationalisme in het buitenland. De economische problemen verscherpen op hun beurt naarmate het protectionisme toeneemt, de investeringen afnemen en het consumentenvertrouwen instort. Een slechte economie leidt tot een slechte politiek, wat weer tot een nog slechtere economie en een nog slechtere politiek leidt.

Het slechte en tegelijk goede nieuws is dat de economie en politiek in 2020 in een hachelijke toestand verkeren. De wereldeconomie komt mogelijk in een recessie terecht, en het risico op een grote politieke of zelfs militaire confrontatie was sinds het einde van de Koude Oorlog nooit groter. Het goede nieuws: nu de verwachtingen heel laag zijn, is er weinig nodig voor positieve verrassingen die economische verbetering en een minder giftige politiek met zich meebrengen.

Laten we beginnen met de economie. Het Internationaal Monetair Fonds heeft de term ‘gesynchroniseerde vertraging’ gemunt om de huidige toestand te duiden. De groei loopt in 90 procent van de wereldeconomie terug en zal over het geheel trager zijn dan op eender welk moment sinds de financiële crisis. Het is een eufemisme voor de seculiere stagnatie die de wereldeconomie in toenemende mate kenmerkt. In het huidige klimaat van trage bevolkingsgroei zijn stijgende ongelijkheid en hoge onzekerheid over de absorptie van de spaargelden een bepalend probleem.

Onder president Trump omarmen de Verenigde Staten een notie van eeuwige strijd tussen natiestaten.

Net als in de jaren 30 van de vorige eeuw zijn de geavanceerde economieën niet in staat duurzame groei in gezonde percentages te realiseren, met een stevige financiële en beleidsonderbouwing. De markten verwachten dat de centrale banken er niet in slagen het komende decennium hun inflatiedoelstellingen van 2 procent te verwezenlijken. Zelfs om de groei te bewerkstelligen die het electoraat nu al ziet als ontoereikend voor de levensstandaard van de middenklasse, gaf de wereld voor 15 miljard dollar aan obligaties met een negatieve rente uit. Bovendien ontstonden - in vredestijd - ongekend grote begrotingstekorten en konden financiële excessen onbelemmerd voortwoekeren.

Puur op eigen merites beoordeeld zijn die economische problemen al ernstig genoeg, maar misschien niet ernstiger dan de olieschokken of de grote inflatie en financiële crises uit het verleden. Wat de hedendaagse problemen erger maakt, is dat het heel moeilijk is geworden om tot een redelijk antwoord te komen.

De VS garandeerden jarenlang het internationale systeem dat als winnaar uit de Koude Oorlog kwam en het opkomende markten mogelijk maakte zich te ontwikkelen tot de levensstandaard van de ontwikkelde landen. Onder president Donald Trump heeft het land een atavistische notie van eeuwige strijd tussen natiestaten omarmd. De VS zijn nu voortrekkers van een wereldwijde terugtrekking uit de mondiale integratie. Of het nu gaat om handelsovereenkomsten, samenwerking op het vlak van klimaatverandering of steun voor de mensenrechten: de VS houden zich op betrouwbare wijze afzijdig.

Het is verleidelijk om Trump de schuld te geven, en hij heeft nauwelijks een kans gemist om te blunderen. Maar laten we wel wezen: totdat Trump zich terugtrok uit het Trans-Pacific Partnership - een handelsakkoord tussen de VS en de landen rond de Stille Oceaan - waren meer Democraten dan Republikeinen gekant tegen dat verdrag. De kans is ook groot dat de Democratische presidentskandidaat in 2020 het China-beleid van Trump zal aanvallen als ‘te verzoenend.’ In zekere zin is de consensus over het naoorlogse Amerikaanse leiderschap geëindigd met de observatie van president Barack Obama dat zijn grote strategie feitelijk neerkwam op ‘niets verkeerd doen.’

In meer fundamentele zin is de nationalistische kentering in de VS slechts de manifestatie van een mondiale trend. Die omvat de brexit, populistische regeringen in Italië, Hongarije, Polen, Mexico, Brazilië en de Filipijnen, en toenemend etnisch fundamentalisme in Turkije, India en China. Om nog te zwijgen van Rusland na twintig jaar heerschappij van Poetin. Besluitvorming gebaseerd op de rede, gezond economisch beleid en internationale samenwerking worden overspoeld door een golf van volkswoede en nationalistische fantasieën.

Meer verzet tegen mondiaal geïntegreerde markten, minder buitenlandse investeringen en minder internationale samenwerking betekenen tragere economische groei en meer onzekerheid en frustraties bij werkende mensen. Zij verenigen zich sneller verenigen achter diegenen met de meest eenvoudige verhalen en wijdlopige beloften.

Onder president Trump omarmen de Verenigde Staten een notie van eeuwige strijd tussen natiestaten.

Wereldwijd zal de belangrijkste keuze in 2020 die van de Amerikaanse kiezers bij de presidentsverkiezingen zijn. Een koerswijziging is belangrijker dan ooit in de Amerikaanse geschiedenis. De VS en de wereld hebben een nieuwe president nodig die gemeenschappelijkheid boven confrontatie stelt bij het nastreven van inclusieve welvaart in eigen land en het buitenland. De aandacht moet uitgaan naar noodzakelijke publieke investeringen in infrastructuur, onderwijs en innovatie. Belastingwetten moeten efficiënter en progressiever, bedrijven moeten zich richten op de behoeften van de samenleving in plaats van op het aanjagen van een oorlog tussen arbeid en kapitaal, of tussen de middenklasse en de rijken.

De handelsoorlog van de VS tegen een groot deel van de rest van de wereld moet stoppen, net als het gebruik van wispelturigheid om invloed te verkrijgen en van diplomatie om binnenlandse politieke doeleinden te verwezenlijken. De juiste focus is die op het herstel van de Amerikaanse bondgenootschappen, de weerstand tegen het protectionisme en het samenwerken met andere landen bij de aanpak van mondiale problemen als de klimaatverandering, belastingontduiking en de regulering van nieuwe technologieën.

Om de politiek-economische vicieuze cirkel te doorbreken, is een verandering nodig in waar de VS voor staan, het beleid dat het land nastreeft en hoe dat de rest van de wereld beïnvloedt. Het wijzigende mondiale klimaat na de verkiezing van Franklin D. Roosevelt tijdens de Grote Depressie, die van Ronald Reagan in een periode van zelftwijfel in het Westen en die van Obama na de oorlog in Irak en in volle financiële crisis, duidt erop dat Amerikaanse verkiezingen diepgaande gevolgen hebben voor het mondiale systeem. De mensen kijken naar en imiteren ‘de stad bovenop de heuvel.’ Ook in 2020 zal dat het geval zijn.

© Project Syndicate

Lawrence H. Summers Minister van Financiën van de VS (1999-2001), directeur van de US National Economic Council (2009-2010), en president van de Harvard Universiteit (2001-2006), waar hij momenteel hoogleraar is