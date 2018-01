De vijf geboden voor automatisering

9 januari 2018. Robotten werken als koerier in het Mongkutwattana ziekenhuis in de Thaise hoofdstad Bangkok. © EPA

Om de voordelen van automatisering zwaarder te laten doorwegen dan de potentiële ontwrichtingen moeten overheden en privébedrijven gezamenlijk vijf geboden bovenaan de agenda plaatsen.

Door Christopher Pissarides, Nobelprijswinnaar economie 2010, en Jacques Bughin, directeur van het McKinsey Global Institute

Automatisering zal tegen 2030 van 3 tot 14% van de arbeiders wereldwijd vergen dat ze van job veranderen of hun vaardigheden opkrikken (cijfers McKinsey Global Institute). Sinds 1990 zijn in Europa al 10% van de jobs verdwenen tijdens de eerste golf van technologische veranderingen in routinetaken. De vooruitgang in artificiële intelligentie (AI) treft een breder gamma en kan dat cijfer van 10% verdubbelen.

Vaardig­heden op grote schaal upgraden vergt coördinatie tussen ouders, onderwijs, overheden, werkgevers en werk­nemers.

Het verdringen van jobs is historisch altijd in golven gegaan. Eerst met de structurele verschuiving van landbouw naar industrie, dan met de verschuiving van industrie naar diensten. In dat proces zijn productiviteitswinsten echter geherinvesteerd in nieuwe innovaties, jobs en sectoren. Daarbij werd de economische groei gestuwd naarmate oudere, minder productieve jobs vervangen werden door meer geavanceerde beroepen.

De verbrandingsmotor bijvoorbeeld veegde paard en kar weg maar deed wel veel nieuwe industrieën kiemen, van autoverdelers tot motels. In de jaren 1980 doodden computers de schrijfmachine maar ook dit bracht heel wat nieuwe jobs voort, van callcenters tot software-ontwikkelaars.

Omdat de verreikende economische en sociale voordelen van nieuwe technologieën doorgaans minder aandacht krijgen dan jobverlies, is het goed aan te stippen dat automatisering nu al toont dat het levens kan verbeteren. In november vorig jaar toonden onderzoekers van Stanford dat een AI-systeem radiologen klopt in het detecteren van longontsteking op röntgenfoto’s.

Nu de productiviteitsgroei stokt en de potentiële beroepsbevolking krimpt in China, Duitsland en elders, kan automatisering voor een broodnodige economische boost zorgen. Hogere productiviteit brengt sneller economische groei, meer consumptie, meer vraag naar arbeid en dus meer jobcreatie.

Elk debat over op AI steunende automatisering moet echter ook rekening houden met angsten bij de bevolking. Zelfs al zullen nieuwe jobs wellicht de jobs vervangen die verloren gaan door automatisering, kan het een tijd duren eer de lonen de hogere arbeidsproductiviteit bijbenen.

In de vroege 19de eeuw stagneerden de lonen bijna een halve eeuw voor ze terug stegen. Dat was wellicht een extreme situatie, maar voor laaggeschoolde arbeiders kan de huidige transitie net zo ontwrichtend zijn. De vrees voor toegenomen ongelijkheid neemt toe en regeringen zullen hun beleid moeten aanpassen om die arbeiders een inkomen en hulp te bieden bij de overgang naar nieuwe jobs.

Beleidsmakers en bedrijven zouden vijf geboden voor ogen moeten houden.

1. Zonder aarzelen AI en automatisering omarmen

Ook al zouden veranderingen kunnen worden afgeremd, toegeven aan die verleiding zou een grote fout zijn. De effecten van de wereldwijde concurrentie maken dat het afremmen van de verspreiding van nieuwe technologie in één domein de hele welvaart zou hypothekeren. Wij schatten dat de Noord-Europese economieën een half procentpunt jaarlijkse groei van het bruto binnenlands product (bbp) kunnen verliezen als ze geen gelijke tred houden met hun buren in artificiële intelligentie.

2. Werknemers de juiste vaardigheden doen verwerven

Debatten over de ‘toekomst van arbeid’ gaan vaak de vraag voorbij hoe de arbeidsmarkt zal evolueren en of de al acute mismatch tussen vaardigheden en jobs zal verbeteren dan wel verergeren. Recent onderzoek van de OESO stelt dat één derde van de werknemers in ontwikkelde economieën hetzij onderbenut worden hetzij niet in staat zijn om hun taak naar behoren uit te voeren.

De toekomstige jobs zullen niet enkel meer cognitieve vaardigheden vergen maar ook meer creativiteit en sociale vaardigheden, zoals coaching. Onze inschatting is dat de huidige mismatch dubbel zo erg kan worden binnen tien jaar, tenzij de vaardigheden van werknemers worden bijgeschaafd. Dat zal leiden tot grote productiviteitsverliezen en meer ongelijkheid.

Vaardigheden op grote schaal upgraden zal coördinatie vergen tussen ouders, onderwijs, overheden, werkgevers en werknemers, met de nadruk op lager geschoolde mensen. Het is dan ook spijtig te moeten vaststellen dat de overheidsuitgaven voor de arbeidsmarkt in verhouding tot het bbp de voorbije 20 jaar gedaald zijn met een half procentpunt in de VS en met meer dan 3 procentpunt in Canada, Duitsland en de Scandinavische landen.

3. Focussen op wat de zogenaamde ‘augmented labor’ kan bieden

In tegenstelling tot oudere industriële robots kunnen nieuwe technologieën veilig en efficiënt interageren met mensen. Zij moeten ze immers soms trainen en zullen meer en meer naadloos moeten samenwerken met algoritmes en machines. Een artsenpraktijk bijvoorbeeld kan veel nut halen uit diagnostische algoritmes. Beleidsmakers en bedrijven moeten dit soort complementariteit maximaliseren in alle sectoren.

4. Bedrijven moeten innoveren en inzetten op nieuwe marktopportuniteiten tegen dezelfde snelheid waarmee menselijke taken worden vervangen.

Tijdens de eerste golf van de robotica verdrongen Duitsland en Zweden jobs in de autosector door CAD-robots (computer aided design). Maar tegelijkertijd haalden ze jobs terug uit Azië, en zorgden ze zelfs voor elektronicajobs later in de keten. Op dezelfde manier biedt AI talloze kansen om te innoveren en om wereldwijde waardeketens aan te boren. Door deze kansen snel te grijpen kunnen we de overgang van oude naar nieuwe jobs vlotter doen verlopen.

5. Herinvesteer productiviteitswinsten uit AI in zoveel mogelijk sectoren

Zulke herinvestering is de voornaamste reden waarom technologische verandering in het verleden de tewerkstelling ten goede is gekomen. Maar zonder een sterk, lokaal AI-ecosysteem worden de productiviteitswinsten van vandaag echter misschien niet geherinvesteerd op een manier die de consumptie aanvuurt en de vraag naar arbeid opdrijft. Beleidsmakers moeten dringend zorgen voor sterke impulsen die herinvestering bevorderen.

