De weg is nog lang, geen enkele gids ervaren

Geef België een charismatische leider om de bevolking te overtuigen, en onze problemen zijn opgelost. Ik ben daar niet zo zeker van.

Voor sommigen was het na de toespraak van de Franse president Macron zondag zonneklaar: België heeft nood aan een charismatische leider, die bijna op zijn of haar eentje de bevolking kan overtuigen van het nut van de coronamaatregelen. Nog los van de vaststelling dat zo’n leider niet van de ene op de andere dag ten tonele verschijnt, is het helemaal niet zo helder dat onze problemen daarmee opgelost zouden zijn.

De Fransen verwachten in tijden van diepe crisis een staatshoofd dat zich boven het politieke gekrakeel verheft, met een flinke dosis gezwollen retoriek een moeilijke beslissing duidt vanuit het staatsbelang, en burgers moed inspreekt en hoop biedt. Amerikanen en zelfs Britten hebben vergelijkbare tradities, al willen de huidige leiders daar al wel eens aan geloofwaardigheid inboeten.

Belgen kennen eerder het beeld van een premier die op een persconferentie een beslissing op een weinig geïnspireerde manier meedeelt. In die zin was de toespraak van premier Sophie Wilmès bij de start van de lockdown bijna een unicum, maar het blijft moeilijk voor een Belg om louter naar de functie of de persoon te kijken zonder die (en de bijbehorende boodschap) meteen ideologisch en/of communautair te categoriseren. Zo doen we dat nu eenmaal al decennialang. Bovendien is de democratische legitimiteit van de regering flinterdun, waardoor een premier wel sterk boven het maaiveld zou moeten uitkomen om het leiderschap onbetwist op te eisen.

Experts

Daarnaast besliste de politiek vrij snel het coronabeleid (mee) te laten bepalen door experts. Stel je voor dat een wetenschappelijk comité enkele jaren geleden een even grote stem had gekregen in de aanpak van de (evenzeer pandemische) bankencrisis. De kaarten liggen nu natuurlijk anders: ideologie speelt minder mee in virologie dan in economie, en politici nemen elke dag beslissingen met een potentiële economische impact. Anders dan in veel andere dossiers - denk aan de klimaatproblematiek of onderwijshervormingen - zetten politici de experts nu niet meteen weg als ideologisch gemotiveerd. Ook in de corona-aanpak bestaat nochtans geen volstrekte academische consensus, maar de crisis is te acuut om lange debatten te voeren waar je geen prijzen mee wint.

De slinger is stilaan wel de andere kant opgegaan: experts houden niet alleen dagelijkse briefings over de epidemie, maar worden ook bijna gedwongen het beleid uit te leggen. In het buitenland zijn die briefings vaak gezamenlijke optredens van een (eerste) minister en een expert, maar dat is niet altijd een onverdeeld succes. Denk maar aan het raaskallen van Donald Trump. Ook in het VK loopt het regelmatig fout. Daar wisselen de topministers elkaar af, waardoor ze onvoldoende geïnformeerd zijn om vragen te beantwoorden. Ze spelen ook al te snel lastige beleidsvragen, die net wel voor hen bedoeld zijn, door naar de expert.

Niettemin staat het primaat van de politiek nog altijd overeind. Dat blijkt vooral uit die gevallen waarin het beleid de wetenschappers niet volgt: alleen evenementen vanaf 1.000 bezoekers werden afgelast, kappers mochten openblijven, woon-zorgcentra kunnen weer bezoekers ontvangen,… De politici geven aan dat ze zich baseren op het advies van experts, maar van diezelfde experts wordt gevraagd uit te leggen waarom politici van hun advies afwijken, terwijl de beleidsmakers zelf zelden een afdoende antwoord bieden.

Focus

Politici tonen bovendien profileringsdrang in hun pogingen klaarheid te scheppen in de schemerzone die ze creëerden, met zowel een opbod aan allerlei regeltjes als een tegenreactie die ‘redelijkheid’ eiste. Zo zijn we stilaan de focus wat uit het oog verloren: fysieke afstand bewaren, handhygiëne respecteren, en ‘in uw kot’ blijven. Alle specifiekere regels (over op een bank zitten bijvoorbeeld) wekken vaak de indruk dat we in bepaalde gevallen van die algemene principes mogen afwijken.