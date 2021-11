De weg naar schone mobiliteit...

Chemie zal een cruciale rol spelen in het ontwikkelen van een circulaire batterijproductie.

COP26 is eindelijk begonnen en met de recente 'code rood'-waarschuwing van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ligt de lat hoger dan ooit. Het is duidelijk dat we dringend veranderingen moeten doorvoeren in de transport- en de energiesector als we dit scenario voor het klimaat willen vermijden. Dankzij de chemie is dat mogelijk.

De essentie De auteur : Ilham Kadri, CEO van Solvay.

: Ilham Kadri, CEO van Solvay. De kwestie : Chemie is noodzakelijk in de ontwikkeling van elektrische voertuigen.

: Chemie is noodzakelijk in de ontwikkeling van elektrische voertuigen. De conclusie: Nieuwe chemische materialen zullen een impact hebben op alle vervoersmiddelen.

Chemie is essentieel voor de productie van lithium-ion batterijen voor elektrische en hybride voertuigen. De industrie ontwikkelt in een recordtempo nieuwe oplossingen en technologieën die batterijen met een hogere energiedichtheid - en dus een grotere actieradius - sneller opladen. Onze nieuw ontwikkelde materialen zijn cruciaal voor de snelle ontwikkeling van solide batterijen, die in vergelijking met de huidige Li-ion batterijen veiliger zijn, betere prestaties leveren en lagere totale eigendomskosten meebrengen.

Dankzij de chemie kunnen we batterijen niet alleen maken, maar ook recyclen. Ik ben trots op Solvay’s fantastische partnerschap met Veolia en Renault om de productie van circulaire batterijen voor elektrische voertuigen mogelijk te maken. Door die samenwerking regenereren we lithium, kobalt en nikkel van zo'n hoge kwaliteit dat die metalen geschikt zijn voor hergebruik in nieuwe batterijen.

Dat is belangrijk omdat in 2030 wereldwijd naar verwachting zo'n 170 miljoen elektrische personenvoertuigen zullen rondrijden. Verscheidene autofabrikanten hebben toegezegd in de komende 10 tot 15 jaar uitsluitend elektrische voertuigen (EV’s) te verkopen. Vanwege dat groeitempo en de schaarste van de metalen die nodig zijn voor de productie van deze batterijen is het nog maar de vraag of de industrie snel genoeg kan opschalen. Ook zijn er zorgen over de milieueffecten van de mijnbouw. Met een circulaire oplossing worden beide problemen aangepakt. Er is dan minder behoefte aan nieuwe materialen en de CO 2 -voetafdruk van hergebruikt metaal is kleiner dan die van het winnen of delven van nieuwe, primaire metalen. Met andere woorden, het is essentieel om het volledige potentieel van de EV-industrie te ontgrendelen.

Gewicht

De chemie biedt ook de oplossing om het gewicht van transportmiddelen te verminderen - of het nu uw auto is, uw elektrische fiets of het vliegtuig waarmee u naar uw favoriete vakantiebestemming vliegt. Ze stelt ons in staat metaal te vervangen, waardoor voorwerpen lichter en energie- en brandstofefficiënter worden, en dus minder CO 2 uitstoten. Ze kan ook duurzamere banden creëren. Onze silicaproducten kunnen de rolweerstand van banden met een kwart verlagen, waardoor het brandstofverbruik daalt.

Ik heb vaak gezegd dat de chemische industrie een deel van het probleem is, maar ik geloof ook - meer dan ooit - dat wij een deel van de oplossing zijn.

Om in 2050 CO 2 -neutraal te zijn hebben we een solide, sterke en groene waterstofeconomie nodig. Chemie vormt de kern van elektrolyse- en brandstofcelsystemen voor groene waterstof, en speelt een sleutelrol bij de efficiëntie en duurzaamheid ervan.

