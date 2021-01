De 'zachte' brexitdeal is helemaal niet zacht...

Boven op het jobverlies door corona kunnen op korte termijn heel wat banen sneuvelen door de brexit. Maar het grote verschil tussen de brexit en corona is dat de brexit permanent is.

In december 2020 werd een brexitdeal bereikt tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU-27. Die overeenkomst legt de basis voor een vrijhandelsovereenkomst tussen de twee partners. Die overeenkomst vermijdt in principe de systematische toepassing van de tarieven van de Wereldhandelsorganisatie op de handel in goederen tussen de twee partijen.

Het brexitakkoord zal nog jaren voer voor discussie en interpretatie zijn, maar ik wil al te optimistische inschattingen over de uitkomst van de deal de kop indrukken.

De deal is echter niets meer dan een minideal, en de tarieven kunnen nog steeds opduiken. Hun toepassing zal echter onzekerder worden, omdat het niet gaat om systematische tarieven maar eerder om ad-hoctarieven, die opgelegd kunnen worden op eender welk moment aan gelijk welke zijde.

Ik zie minstens drie redenen waarom de huidige overeenkomst de kenmerken heeft van een harde brexit, en de economische impact dus ook navenant zal zijn.

Handelsbescherming

Een eerste reden is dat de instrumenten voor handelsbescherming (trade defence instruments , TDI’s) van toepassing worden. Daarmee kunnen beide partijen antidumping-, antisubsidie- en vrijwaringsmaatregelen nemen, zoals voorzien in artikel 6 en artikel 19 van de Wereldhandelsorganisatie. Dat betekent dat een van de partijen eenzijdig tarieven kan vastleggen telkens wordt aangetoond dat de andere partij zich schuldig maakt aan dumping of de subsidiëring van haar export.

Zelfs als er geen sprake is van dumping en subsidies kan een land eenzijdig een van zijn industrieën beschermen als er aanwijzingen zijn van ‘ernstige schade’ voor de industrie die tijdelijke bescherming noodzaakt. De onzekerheid die die antidumpingmaatregelen in het handelsverkeer veroorzaken, is vergelijkbaar met het effect van tarieven, zoals de academische literatuur aantoont.

Standaarden

Een tweede reden waarom de brexitovereenkomst niet echt de ‘zachte’ overeenkomst is die het akkoord pretendeert te zijn, is dat elke partij haar eigen standaarden kan stellen in termen van product-, milieu- en gezondheidsnormen. Elke partij heeft het recht maatregelen te nemen ‘om de kwaliteit van haar export te waarborgen, of ter bescherming van het menselijk leven of de gezondheid van dier, plant of milieu’.

Wat nu op papier staat, zet de deur wagenwijd open voor handelsconflicten, en er zal veel tijd en energie gaan naar het managen van de relatie met de Britten.

Stel dat het VK de hoeveelheid sulfieten in Franse wijn te hoog vindt voor de gezondheid van de Britten, dan ontstaat in feite een exportban voor Franse wijnen die niet aan die norm voldoen. De hoeveelheid sulfieten in de wijn was onlangs nog het voorwerp van een handelsconflict tussen Argentinië en de EU. Het VK kan dus met andere woorden standaarden in het leven roepen zoals het dat wenst of wenselijk acht.

Oorsprongsregels

Oorsprongsregels zijn een derde reden waarom de huidige brexitdeal wijst op een harde kloof tussen het VK en de EU-27. Tariefvrije handel tussen het VK en de EU-27 is alleen toegestaan ​​als de producten voldoen aan de minimumniveaus van de ‘eigen’ productie. Daarom blijven tarieven gelden voor veel producten met ‘buitenlandse’ inhoud boven een bepaald percentage van de waarde van het product. In de huidige wereld van globalisering en mondiale waardeketens, waar veel producten gedeeltelijk worden ‘gemaakt’ in China, Turkije, Japan of elders buiten Europa, zullen tarieven van toepassing zijn op de handel tussen het VK en de EU.

Het brexitakkoord zal nog jaren voer voor discussie en interpretatie zijn, maar ik wil al te optimistische inschattingen over de uitkomst van deze deal de kop indrukken. Het VK is de vierde grootste handelspartner van België. Wat nu op papier staat, zet de deur wagenwijd open voor handelsconflicten en er zal veel tijd en energie gaan naar het managen van de relatie met de Britten. Vooral sectoren zoals voeding, textiel en farmacie kunnen daar de dupe van zijn.

Volgens mijn inschattingen van 2018 over de economische gevolgen van de brexit kunnen in het slechtste scenario in Vlaanderen ongeveer 28.000 banen op korte termijn verloren gaan. Dat zijn banen die dus boven op het jobverlies door corona komen. Maar het grote verschil tussen de brexit en corona is dat de brexit permanent is.

Hylke Vandenbussche