De zinloosheid van een Vlaamse industrietop...

In de marge van het tiendaagse festival Flanders Technology & Innovation vond zaterdag de eerste Vlaamse industrietop plaats. Maar hoeveel zin heeft zo’n top als de impact van Vlaanderen op onze industrie uiterst beperkt is?

Stilaan dringt het door dat een gewest geen duurzame welvaart kan garanderen zonder industrie. Een diensteneconomie is leuk, maar zonder industrie blijft de vraag: diensten aan wie?

Het aandeel van de industrie in de economie blijft dalen en bedraagt in België 16 procent. De rest zijn diensten of de niet-marktsector. Die tendens zet zich door. In 2023 werden in België 42.000 nieuwe jobs gecreëerd. Mooi, zou je zeggen op het eerste gezicht, in een economie die nauwelijks groeit. Maar als we de cijfers van dichterbij bekijken, blijkt dat 26.000 van die nieuws jobs overheidsgebonden zijn: in de overheidsadministratie of het onderwijs. Jobcreatie in de industrie was er helemaal niet bij, integendeel.

De auteur

Rudy Aernoudt is eresecretaris-generaal van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaanderen. Hij is professor economie aan onder meer de UGent en was eerder kabinetschef bij Vlaams minister Fientje Moerman (Open VLD) en Waals minister Serge Kubla (MR). De kwestie

In de marge van Flanders Technology & Innovation vond zaterdag de eerste Vlaamse industrietop plaats. De conclusie

De impact van Vlaanderen op onze industrie is uiterst beperkt. De concurrentiekracht verbeteren kan vooral op het federale en het Europese niveau.

Je zou kunnen zeggen dat dat geen probleem is gezien de stijgende productiviteit, wat zou betekenen dat we meer doen met minder mensen. Maar ook dat klopt niet. De voorbije 15 jaar bedroeg de productiviteitsgroei amper 0,3 procent per jaar, terwijl dat in de jaren 80 en 90 meer dan 2 procent was. Sinds 2015 is onze economie zelfs nauwelijks productiever geworden, de tijdelijke coronaopstoot in 2020 niet te na gesproken.

Innovatieparadox

Dankzij een combinatie van fiscale voordelen (federaal niveau), subsidies (Vlaams niveau) en bedrijfsinspanningen bereikte Vlaanderen de doelstelling om 3 procent van zijn bruto binnenlands product aan onderzoek en ontwikkeling (O&O) te besteden. Op het Europees Innovatiescorebord, dat de 293 Europese regio’s in kaart brengt, staat Vlaanderen op de 23ste plaats. Zowel qua uitgaven als qua innovatie-intensiteit scoren we dus goed.

2,15 miljard Steun voor O&O Vlaanderen gaf 2,15 miljard euro uit aan steun voor onderzoek en ontwikkeling in 2023. Maar een kwart van alle overheidssteun gaat naar slecht 25 bedrijven.

Maar hoe komt het dat die enorm innovatieve regio dat niet vertaald krijgt in productiviteitsgroei?

Om te beginnen is de innovatie enorm geconcentreerd. Kleinere bedrijven komen er nauwelijks aan te pas. Bedrijven met minder dan tien werknemers - 95 procent van de ondernemingen - nemen slechts 5 procent van de O&O-uitgaven voor hun rekening. De Vlaamse O&O-steun was in 2023 goed voor 2,15 miljard euro, maar een kwart daarvan gaat naar slechts 25 grote bedrijven. Dat bemoeilijkt de vertaling van de innovatie in productiviteit.

Uit studies blijkt overigens dat slechts voor 8 procent van de ontvangers de steun bepalend was voor het al dan niet uitvoeren van de O&O-investering. Met andere woorden: zwaar in de subsidies knippen zou weinig impact hebben op de bedrijfsinvesteringen.

Vlaamse innovatie betekent niet meteen Vlaamse industrialisatie. Vaak wordt die geoutsourcet naar andere landen.

Vriendelijk industrieklimaat

Daarnaast betekent Vlaamse innovatie niet meteen Vlaamse industrialisatie. Vaak wordt die industrialisatie geoutsourcet naar landen met een vriendelijker industrieklimaat.

De factoren met een negatieve impact op de industrialisatie zijn welbekend. Alleen in Duitsland en Denemarken zijn de energiekosten nog hoger dan in België. En dan zijn er de loonkosten: door de unieke automatische loonindexering wordt de loonkloof met de ons omringende landen groter. Onze arbeidsreglementering behoort ook tot de meest rigide van Europa: bij ontslagen bedraagt het sociaal passief in België tweemaal dat van bijvoorbeeld Nederland, waardoor bedrijven pas na een faillissement worden overgenomen.

Ten slotte slaat ook de reglementering genadeloos toe. Dat leidt niet alleen tot hoge administratieve kosten, maar ook tot knibbelen aan de winstmarge. De dataspecialist GraydonCreditsafe berekende dat de kosten voor de groene transitie geraamd worden op 3 à 5 procent van de omzet. Dat neemt een grote hap uit de marges en lokt naar oorden waar de groene kostprijs lager ligt.

Federaal en Europees

Een revival van Flanders Technology & Innovation, symbolisch in de achtertuin van het Van Hool-debacle, is weliswaar nuttig voor de bewustwording, maar bereikt jammer genoeg alleen de overtuigden. De concurrentiekracht van onze industrie verbeteren gaat via de loonkosten, arbeidsmarktreglementering, energiekosten, milieureglementering, enzovoort. Het gaat vooral om federale en Europese materie. Een top waarbij met veel poeha de Vlaamse competentie in kaart wordt gebracht is weinig zinvol voor de industrie en een maat voor niets wat mogelijke beleidsmaatregelen betreft.