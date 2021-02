Debat over staatshervorming vergt eerst lakmoestest...

Bevoegdheden

Maar de grootste problemen liggen bij de primaire uitgaven en de werking van de overheid zelf. Ons land lijkt steeds meer institutioneel vergrendeld. De deelstaten en het federale niveau struikelen over elkaars bevoegdheden. Daardoor wordt het natuurlijk moeilijk om een duidelijke strategische visie te bepalen en die om te zetten in coherent beleid. Zo werd de strijd tegen corona het afgelopen jaar meermaals afgeremd omdat de verschillende beleidsniveaus er niet uit geraakten wie eigenlijk bevoegd was. De federale discussie over de kernuitstap wordt beïnvloed door de toename van de productie van hernieuwbare energie, waarbij de afschaffing van de terugdraaiende teller op Vlaams niveau roet in het eten dreigt te gooien. En hoe gaan we de Europese relancemiddelen doelmatig verdelen?

Populisme

Hoe tillen we dit land boven de middelmaat uit? Wat we zelf doen, doen we duidelijk niet beter. Onlangs legde auteur Jozef Deleu de vinger op de wonde: ‘Het wordt tijd dat we voor de spiegel gaan staan en ons afvragen of Vlaanderen wel in staat is de bevoegdheden die het in de loop der jaren heeft verworven adequaat uit te oefenen.’ Deleu vraagt zich hardop af of ons bestuur wel democratischer, efficiënter en rechtvaardiger is geworden. Die drie vragen gaan vooraf aan elk debat over staatshervormingen of de omvang van de overheid. Ze eerlijk durven te beantwoorden vereist politiek een grote mentale omslag. Enkel en alleen al het ontstaan van de nieuwe federale regeringsploeg tegen een achtergrond van defaitisme bewijst dat dat mogelijk is. Nu komt het erop aan de nakende sortie de crise en de relance aan te grijpen om te hervormen. Blijven we hangen in het peloton, of durven we aan te vallen?