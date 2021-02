Deze crisis doorploeter je met steun én herstel

Denkt het VBO echt dat de vakbonden in de onderhandelingen geen rekening houden met de economische moeilijkheden en mogelijkheden? Investeringen én koopkracht zijn essentieel voor een snel en structureel herstel van de economie.

Pieter Timmermans, de CEO van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), pleit voor de afbouw van de tijdelijke coronasteunmaatregelen en de versnelde invoering van structurele ingrepen. Het doet wat vreemd aan.

De sociale partners hebben namelijk nog maar net samen gevraagd om het coronaregime voor de tijdelijke werkloosheid te verlengen. Bovendien horen we diverse werkgevers- en middenstandsorganisaties pleiten voor het verlengen van de coronasteun en het invoeren van nieuwe tijdelijke steunmaatregelen. Zelfs de stopzetting van het moratorium op faillissementen, niet zonder reden zwaar gehekeld vanuit de kmo-organisaties, wordt ‘een goed begin’ genoemd.

Het verbod op nachtarbeid in de e-commerce passeert nog eens de revue, terwijl dat verbod niet eens bestaat. Er is alleen de verplichting van goed overleg daarover met de werknemers.

Het is zoals met de gezondheidsmaatregelen. Gooi ze niet roekeloos overboord zolang die tijdelijke steun absoluut nodig blijft. Dat belet ons zeker niet vroeg genoeg aan de heropstart te beginnen. Met voorop het nieuwe investeringsplan voor herstel en veerkracht. En met hopelijk ook de juiste prioriteiten. Met samenwerking tussen de overheden in plaats van naast elkaar te blijven werken. En met vanuit alle regeringen een open en constructief overleg met de sociale partners, zoals Europa oplegt.

Maatwerk of dwangbuis

Tegelijk aast het VBO op structurele hervormingen. Dan zien de werknemers de bui al snel hangen: meer flexibiliteit, minder loon, langer werken en minder sociale zekerheid. Het verbod op nachtarbeid in de e-commerce passeert nog eens de revue, terwijl dat verbod niet eens bestaat. Er is alleen de verplichting van goed overleg daarover met de werknemers. Werkgevers lijken het de gewoonste zaak van de wereld te vinden dat ze eenzijdig het gezinsleven mogen ontwrichten.

En nu het mechanisme van de loonnormwet de werkgevers nogmaals in een zetel plaatst door een loonmarge van amper 0,4 procent voor de nieuwe cao’s, krijgen de werknemers te horen dat ze ‘een verpletterende verantwoordelijkheid hebben’ om dat zonder morren te slikken.

Het VBO heeft het altijd over maatwerk en waarschuwt als eerste voor overheidsinterventie. Maar als het over loonvorming gaat, zit de dwangbuis van een dirigistische eenheidsworst de werkgeversorganisatie als gegoten.

Denkt men nu echt dat vakbonden in de onderhandelingen geen rekening houden met de economische moeilijkheden en mogelijkheden? Maar die verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf, en nog meer zo in deze crisis. Er zijn sectoren en bedrijven die zwaar hebben afgezien en nog altijd afzien. Maar sommige sectoren herstellen al, terwijl andere goed hebben verdiend aan deze crisis.

Net daarom vragen we een indicatieve loonmarge. Het VBO heeft het altijd over maatwerk en waarschuwt als eerste voor overheidsinterventie. Maar als het over loonvorming gaat, zit de dwangbuis van een dirigistische eenheidsworst de werkgeversorganisatie als gegoten. Alsof het herstel alleen maar komt van investeringen. Het zal ook moeten komen van de vrijwaring en de verhoging van het beschikbare inkomen van werknemers en uitkeringsgerechtigden. In het bijzonder door de lage lonen en de minimumlonen gevoelig te verhogen. Of is het applaus voor al die ‘essentiële’ werknemers die het land vorig jaar overeind hielden volledig vergeten?

Uitsmeren

Wat de sociale uitkeringen betreft, is het al een vooruitgang dat Timmermans het budget voor de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen niet meer in vraag stelt. Het VBO gooit het nu over een andere boeg: we moeten het budget niet lineair uitsmeren, maar ‘prioritair inzetten waar het het grootste armoedebestrijdende effect heeft’.

We kunnen onze ogen amper geloven. Want we zijn nu al een poosje rondjes aan het draaien in het overleg over de welvaartsvastheid. De werkgevers vertikken het in dit dossier te landen zolang ze de loonnorm van 0,4 procent niet op zak hebben, samen met een pakket flexibiliteit.

En elke keer opnieuw blokkeren de werkgevers op vragen om eerst en vooral de minima te verhogen, met name voor gepensioneerden en werklozen.

Voor de pensioenen omdat ze absoluut twee derde van het budget willen uitsmeren over alle gepensioneerden die meer dan het minimumpensioen hebben: 1 procent voor iedereen, ongeacht de hoogte van het pensioen.

Voor de werklozen is hun prioriteit de hoogste uitkeringen te verhogen, terwijl de vakbonden wegens de schaarse middelen ervoor pleiten prioriteit te geven aan de minima die het verst onder de Europese armoedegrens liggen. Blijkbaar heeft het VBO nu de knop omgedraaid. Des te beter. Dan moet het lukken op korte termijn te landen in dit dossier.

Toolbox

Hopelijk kunnen we de komende dagen goed overleggen over de moeilijkheden ‘in between’, de moeilijke periode tussen Covid-19 en het herstel. Rond het jaareinde werd herstructurering na herstructurering aangekondigd. Met daar bovenop nog eens de brexitschade en het - dixit VBO - ‘goede begin’ van de faillissementen.

Ook daar moeten we samen door, met de minste kleerscheuren. Door gedwongen ontslagen zo veel mogelijk te vermijden en prioriteit te geven aan de herverdeling van de beschikbare arbeid en aan steunmaatregelen voor de eindeloopbaan van oudere werknemers. Voor de coronaherstructureringen hadden we vorig jaar een goede toolbox klaar staan. Voor de brexitherstructureringen zou er een komen. Laat ons die twee, in goed overleg, snel ineenvlechten.

Miranda Ulens, Mario Coppens en Marc Leemans