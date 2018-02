Digitale achterblijver Brussel moet af van angststoornis

Een digitale taxi-app, open data van MIVB, eerst 4G en nu 5G. Altijd weer zetten meerdere Brusselse partijen hun stekels op. Er is nu wel een Brusselse staatssecretaris voor Digitalisering, maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. Meer dan wat doen alsof kan Bianca Debaets (CD&V) niet, want haar zusterpartij cdH speelt haar parten.

Door Els Ampe, Brussels parlementslid en Brussels schepen van mobiliteit (Open VLD)

Met de groenen in de oppositierol dacht menig Brusselaar dat de digitalisering eindelijk vorm zou krijgen. Die believers kwamen van een kale reis terug: het cdH is een waardige opvolger van Ecolo. Sterker nog: er is geen verschil. Het cdH vormt front met een geradicaliseerde gewestelijke milieuadministratie die tegen vooruitgang is. Ja, dat laatste klinkt erg hard, maar weet dat die milieuadministratie ondertussen volgepropt zit met oud-kabinetsleden van de oud-Ecolo-ministers.

En niet alleen de digitalisering wordt van binnenuit gesaboteerd. Zelfs de metro-uitbreiding is een brug te ver voor de geitenwollensokkenvereniging die zich onder feelgoodcampagnes zoals ‘Good Food’ verstopt. Die Brusselse campagnes over ‘goed leven’ worden stilaan potsierlijk. Goed leven zal er pas zijn als de luchtvervuiling wordt aangepakt, als alternatieven zoals de metro, de zelfrijdende elektrische auto en autodeelsystemen zoals Uber echt een kans krijgen.

Schermvullende weergave ©BELGA

In plaats van de vooruitgang in te zetten lopen veel Brusselse partijen als een schoothond achter Ecolo aan omdat de oppositiepartij goed scoort in de opiniepeilingen. Met alle gevolgen van dien: geen 5G, geen Uber, geen metro-uitbreiding. Hoe ongeloofwaardig ook, met hand en tand hebben de groene partijen zich al vijftien jaar succesvol verzet tegen de metro en hun njet blijft ook tijdens hun oppositierol intact. De metro is immers het perfecte voorbeeld van hoe economie en ecologie kunnen samen sporen, een inconvenient truth in de groene roodkapjeswereld vol boze kapitalistische wolven.

Voorzorgsprincipe

Soms denk ik echt dat we in de middeleeuwen beland zijn waarin de angststoornis het steevast haalt van de vooruitgangsmicrobe. Telkens wordt gezwaaid met het voorzorgsprincipe, maar wat met het vooruitgangsprincipe? Telkens wordt het asbestvoorbeeld bovengehaald, maar is er eigenlijk een ander voorbeeld?

Welke ongelukken heeft het voorzorgsprincipe vermeden? Nooit wordt verwezen naar alle loze voorspellingen uit het verleden. Werd de melk zuur van de koeien die graasden in de wei waar de eerste trein naast reed? Zijn er meer mensen werkloos sinds de computer bestaat? En waar is die zure regen eigenlijk? Het wordt stilaan tijd om oplossingsgericht te denken in plaats van probleemgericht.

Stralingsnormen

Zeven jaar lang heb ik in het Brussels Parlement geleurd met een versoepeling van de wetgeving om 4G mogelijk te maken. Het is me gelukt, maar ik moest me tevreden stellen met een lichte versoepeling omdat niemand verder durfde gaan. Nog steeds is Brussel met zijn stralingsnormen (6 Volt per meter) zeven keer strenger dan de meeste Europese landen (41 V/m), maar versoepeling blijft taboe. Daardoor is er opnieuw een aanpassing nodig.

Ik vraag me vaak af hoe het mogelijk is dat er op 89 parlementsleden geen 45 te vinden zijn die 5G willen. Misschien zie ik het te simpel, maar als er 45 zijn, dat ze zich bekend maken en mijn wetsvoorstel steunen. Een andere optie is dat Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) haar belofte houdt en het initiatief neemt om de stralingsnormen aan te passen aan 5G.