Digitale diensten moeten Europese burgers ten dienste staan...

De Europese regels voor onlinediensten en digitale markten zijn 20 jaar oud. Ze zijn aan een update toe.

Ook tijdens de grootste crisis die de meesten van ons ooit hebben meegemaakt, helpt het internet ons om te blijven werken, zaken te doen, te leren, op de hoogte te blijven, te winkelen, ons te vermaken en in contact te blijven met vrienden en familie over de hele wereld.

Onlineplatformen - groot en klein - spelen een centrale rol in onze economie en maatschappij, en zelfs in onze democratie.

Hoewel ze veel goeds mogelijk maken, zijn ook risico’s verbonden aan platforms: onlinepesten, haatzaaien, nepnieuws, inmenging in verkiezingen, onveilige producten en namaak, de verstikking van je zakelijke kansen als je een kleine speler bent. De lijst is lang.

We hebben de roep van burgers en bedrijven luid en duidelijk gehoord. De zakelijke en politieke belangen van een handvol bedrijven mogen onze toekomst niet dicteren. Europa moet zijn eigen voorwaarden stellen.

Net als in de fysieke wereld dient ook de digitale wereld goed georganiseerd en gereguleerd te zijn.

Onze regels voor digitale diensten in Europa - voor veel ondernemingen de aantrekkelijkste interne markt ter wereld - gaan terug tot 2000. De meeste onlineplatforms bestonden toen nog nauwelijks. Daarom is het nu belangrijk die regels te actualiseren en er ook over te waken dat ze worden nageleefd, zowel online als offline.

Op 15 december maken we een herziening van onze regels voor onlinediensten en digitale markten bekend. Twee nauw verbonden belangrijke initiatieven staan daarbij centraal.

Een nieuwe wet op de digitale diensten (Digital Services Act) legt alle internettussenpersonen, voornamelijk onlineplatforms, nieuwe verplichtingen en verantwoordelijkheden op met betrekking tot de inhoud die zij hosten - waar zij zich ook bevinden in de Europese Unie. Aansluitende sectorale wetgeving bepaalt wat precies illegale inhoud is (zoals haatdragende taal, terrorisme, kinderporno of de verkoop van illegale of namaakproducten) en hoe er tegen opgetreden kan en moet worden.

Maar we moeten maken dat onze digitale markten open en concurrerend blijven. Een tweede nieuwe wet, die op de digitale markten (Digital Markets Act), is daarom gericht op de onlineplatform die systeemrelevant zijn geworden, de zogenaamde poortwachters. Met omvang komt immers verantwoordelijkheid. Digitale poortwachters moeten een aantal welomschreven verplichtingen en verbodsbepalingen in acht nemen om oneerlijke praktijken te voorkomen.

Sancties

Daar horen sancties bij. Net zoals op onze wegen bestuurders straffen kunnen krijgen (geldboetes, tijdelijke of zelfs permanente intrekking van het rijbewijs) voorziet de Digital Markets Act in krachtige, evenredige en geleidelijk oplopende maar toch afschrikkende sancties bij overtredingen.

Met duidelijke en voorspelbare regels voor de Europese markt, in combinatie met snelle preventieve interventie en de mogelijkheid van sancties, kunnen we schadelijk gedrag voorkomen voordat het zelfs maar plaatsvindt.

Net als in het wegverkeer weerhouden goede verkeersregels er niemand van zijn reisbestemming te bereiken. Wel maken ze dat dat veilig gebeurt.

Margrethe Vestager

Executive vice-president ‘A Europe Fit for the Digital Age’

Thierry Breton