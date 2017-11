Diversiteit in directiekamer belangrijker dan in bestuurskamer

Nog altijd zijn er te weinig leidinggevende vrouwen in bedrijven. Op deze 46ste nationale Vrouwendag roep ik op tot meer diversiteit in de directiekamer, in plaats van ons blind te staren op het behalen van quota in de raad van bestuur.

Door Ann Caluwaerts, topvrouw bij Telenet

Voor het tweede jaar op rij zakt ons land op de index van gendergelijkheid van het Wereld Economisch Forum. Ooit pronkten we in de top tien, nu staan we 31ste. Dat België alwéér zeven plaatsen gezakt is wekt mijn verontwaardiging op. Als vrouw, maar evengoed als moeder en als directielid bij een beursgenoteerd bedrijf. Lichtpuntje: wat de kansen in het onderwijs betreft, zijn we goed bezig. Maar het gebrek aan kansen voor vrouwen in de politiek én in het bedrijfsleven wordt afgestraft met een trieste plaats op de WEF-index.

Voor een werkcultuur waarin mannen en vrouwen als evenwaardig worden beschouwd, moeten we beginnen aan de top van de onderneming

Als we nog meer willen streven naar een werkcultuur waarin mannen en vrouwen als evenwaardig worden beschouwd, moeten we beginnen aan de top van de onderneming. En dan heb ik het niet over de bestuurskamer maar over de directiekamer. Een goede mix van mannen en vrouwen in de directie heeft meer impact dan de juiste quota halen in de raad van bestuur.

In een raad van bestuur wordt er toezicht gehouden op de strategie, de financiën en worden de grote lijnen beslist. Maar het is de directie van een bedrijf die elke dag beslissingen neemt over de koers die het bedrijf vaart, over wie op welke positie zit en welke projecten het bedrijf zal opstarten en uitvoeren.

Bij Telenet zitten er vandaag even veel vrouwen als mannen in het directieteam. Ik vind dat niet alleen een enorme verrijking, maar ik zie dat het ook erg bepalend is voor de manier van werken en denken in het bedrijf.

Zo herinner ik mij in mijn eerste jaar bij Telenet een lange, stroeve directievergadering rond het budget op 1 september. Om 17.45 uur zei de CEO: ‘laten we een korte pauze nemen en dan doen we om 18 uur voort.’ Ik keek even op, ontmoette de blik van mijn vrouwelijke collega en zei: ‘het is 1 september. Ik wil toch erg graag de verhalen van mijn jongens horen over hun eerste schooldag.’ Mijn collega stemde hier zonder aarzelen mee in en gaf aan dat zij ook graag meteen naar huis wilde. De CEO - zelf ook ouder - maakte er geen punt van: ‘jullie hebben gelijk. Goed als we morgen om 8.30 uur opnieuw samenkomen?’

Begrip

Sindsdien is er in het bedrijf veel veranderd. Vergaderingen worden niet na 18 uur of voor 9 uur gepland. Er is begrip voor mannen én vrouwen als ze ’s morgens iets later beginnen, omdat ze de kinderen eerst willen afzetten aan school of als ze door omstandigheden een halve dag thuis moeten werken. De moderne communicatietechnieken laten toe om flexibel te werken waar nodig en zo gezin en werk zo goed mogelijk te combineren.

De mix in het directieteam is erg bepalend voor de manier van werken en denken in het bedrijf

Hoe meer diversiteit er is in een directieteam, hoe meer het gevoel van evenwaardigheid en respect gaat leven in een bedrijf. Het schept een andere werksfeer en cultuur waardoor de voedingsbodem voor seksisme en machogedrag wordt ingedijkt.

We gaan empathischer om met elkaar. Bovendien stimuleert het ook om out of the box te gaan denken door verschillende visies te combineren. Meer diversiteit dekt ook de ‘blind spots’ af, omdat je vanuit meerdere oogpunten naar iets kijkt. En het zal uiteindelijk ook de doorstroming van dames naar de raden van bestuur bevorderen.

18 procent

Helaas bestaan de officiële directiecomités van beursgenoteerde bedrijven in België uit amper 18 procent vrouwen, volgens het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Vrouwen in de directie vallen meer op bij vrouwelijke werknemers dan wanneer ze in de raad van bestuur zitten. Daarom hebben ze ook een grotere voorbeeldfunctie.

En dat is veel te weinig. Daarom moeten we een tandje bijsteken. Want vrouwen in de directie vallen meer op bij vrouwelijke werknemers dan wanneer ze in de raad van bestuur zitten. Daarom hebben ze ook een grotere voorbeeldfunctie.

Ja maar, veel vrouwen willen niet hogerop, is een vaak gehoord tegenargument. Ik ben het daar grondig mee oneens. Eerdere studies tonen aan dat vrouwen zichzelf nog te weinig in de kijker zetten en hun talenten te vaak onderwaarderen. Ze hebben soms inderdaad dat extra duwtje nodig. Door hen dat te geven, stimuleer je ook vrouwen in hun weg naar leiderschap.

Meer diversiteit aan de top van het bedrijf, elkaar meer schouderklopjes geven en het seksisme uitroeien zijn belangrijke wapens als we die top tien willen bereiken op de index van gendergelijkheid.