Doe iets aan de remmers van de arbeidsmobiliteit

Een sterke arbeidsmobiliteit is een belangrijk instrument voor een vlotte werking van de arbeidsmarkt. Vooral de externe mobiliteit moet meer aandacht krijgen.

Een hoge werkzaamheidsgraad (tot 80% van de volwassen bevolking) is nodig om de betaalbaarheid van de socialewelvaartstaat te waarborgen voor de volgende generatie(s). Daarover is ongeveer iedereen het eens. Maar over de weg daar naartoe verschillen de meningen grondig. Een weinig onderkend fenomeen daarbij zijn de mobiliteitsremmers: regels of praktijken waardoor werknemers zowel intern als extern weinig mobiel zijn op de arbeidsmarkt.

De essentie De auteur

Pieter De Koster is partner in het advocatenkantoor Bird & Bird LLP.

De kwestie

Mobiliteitsremmers verhinderen een vlotte arbeidsmarkt en een hogere werkzaamheidsgraad. Veel regels sporen werknemers aan langer in dienst te blijven bij dezelfde werkgever.

Het voorstel

Beleidsmakers moeten nagaan hoe die remmers afgebouwd kunnen worden zonder het sociaal vangnet te ontmantelen.

Een hogere werkzaamheidsgraad vereist dat de arbeidsmarkt - de interactie tussen vraag en aanbod van arbeid - vlot en toekomstgericht kan werken, met voldoende instroom, een geleidelijke late uitstroom en de tussentijdse activering van werklozen. Ook is voldoende aandacht nodig voor passende opleidingen, (her)scholing en andere tools, zoals een sterke arbeidsmobiliteit. Arbeidsmobiliteit, het wisselen van job, is immers een teken van vernieuwing, verjonging, slagkracht en vitaliteit.

Dat geldt voor beide partijen in de arbeidsrelatie. De werknemer kan nieuwe vaardigheden en bijkomende kennis verwerven, het risico op een burn-out beperken, de inzetbaarheid verhogen en de betrokkenheid verstevigen. Voor een bedrijf is arbeidsmobiliteit een preventief middel tegen ziekte of uitval. Ze voorkomt vergrijzing op de werkvloer en helpt slagvaardiger personeel aan te trekken. Veel bedrijven rekenen bovendien op een bepaalde graad van werknemersverloop om hun vitaliteit en slagkracht te beoordelen.

Gelet op de beperkingen van interne mobiliteit verdient vooral de externe arbeidsmobiliteit meer aandacht. In België, allicht meer dan in onze buurlanden, bevordert de regelgeving die externe arbeidsmobiliteit niet echt. Integendeel, veel regels sporen werknemers aan langer in dienst te blijven bij dezelfde werkgever.

Loonspanning

Denk aan de loonspanning bij bedienden, die voor dezelfde job met meer dienstjaren tot de helft meer verdienen dan hun jongere collega’s. Vroeger dienden de leeftijdsbarema’s daarvoor, vandaag zijn dat de ervarings- of anciënniteitsbarema’s. Veel voordelen lopen bovendien samen met de diensttijd op, zoals extra vakantiedagen, aanvullingen op sociale zekerheidsprestaties, vormen van pensioenplannen, of ze belonen lange loyaliteit extra, zoals aandelengerelateerde verloningen.

De Belgische ontslagregels zijn het frappantst: ze drijven op de gepresteerde arbeidstijd. Alleen de dienstanciënniteit of de loyaliteit bepaalt de duur van de opzegtermijn.

Het frappantst zijn de Belgische ontslagregels. Zee drijven enkel en alleen op de gepresteerde arbeidstijd bij dezelfde werkgever: de dienstanciënniteit of de loyaliteit bepaalt de duur van de opzegtermijn. Hoe langer iemand ergens werkt, hoe langer zijn opzegperiode.

Met een regelgeving die blijven zitten sterk bevoordeelt, is het niet verwonderlijk dat de Belgische arbeidsmobiliteit laag scoort. Historisch valt dat te verklaren vanuit een tijd waar de ‘vastheid van betrekking’ centraal stond in de collectieve arbeidsverhoudingen, naast de volledige tewerkstelling en de versterking van de koopkracht. Maar vandaag verhinderen die regels, indien rigide toegepast, een vlotte en fluïde arbeidsmarkt.

Loyaliteit

De mobiliteitsremmers moeten niet op de schroothoop. Er zit waarde in loyaliteit en retentie, in het opdoen van ervaring en expertise bij dezelfde werkgever en daarvoor een passende vergoeding krijgen. Wel moeten die regels en praktijken in een breder perspectief worden beoordeeld en mogelijk worden aangepast.

Die mindshift vereist dat de vakbonden een aanzet tot een wijziging van de regels als een nieuwe aanpak voor een postmoderne versie van de arbeidsbescherming zien.

Je zou de grote, structurele loonspanning op basis van diensttijd kunnen vervangen door punctuele, al dan niet gewaarborgde incentives die ervaring en resultaat vergoeden. Ook kan je een bijkomende pensioenopbouw aanbieden, de overdraagbaarheid van voordelen over bedrijven en sectoren heen stimuleren en een deel van de ontslagrechten omzetten in (her)scholingsbudgetten of andere diensten voor wedertewerkstelling.

Het aanpakken van de mobiliteitsremmers is geen panacee voor een betere werking van de arbeidsmarkt of een hogere werkzaamheidsgraad, maar het kan er wel toe bijdragen. Beleidsmakers moeten bij de uitdagingen van het arbeidsmarktbeleid, zoals een hogere werkzaamheidsgraad en een flexibelere arbeidsmarkt, en van de modernere arbeidswetgeving nagaan hoe mobiliteitsremmers afgebouwd kunnen worden zonder het sociaal vangnet voor werknemers te ontmantelen.