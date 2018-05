Doe iets aan verlammende zombiebedrijven

België scoort erg slecht voor het efficiënt opdoeken van zwakke bedrijven. Een betere faillissementswetgeving zou ons weerbaarder maken tegen de naderende stijging van de rentevoeten.

België scoort in vergelijking met het Europees gemiddelde zwak voor het aantal bedrijven per inwoner. Minder bekend is dat ook het percentage zombiebedrijven in ons land tot de hoogste in Europa behoort. De OESO, de denktank van de rijke landen, bestempelt die als bedrijven ouder dan 10 jaar waarvan de winstgevendheid de voorbije drie jaar niet volstond om de rentebetalingen te dekken. Sinds de Grote Financiële Crisis nam het Belgische aantal zombiebedrijven toe van 6 tot bijna 9 procent.

In België zit 15 procent van de totale kapitaalinvesteringen in bijna dode bedrijven. Zo is er minder geld voor gezonde bedrijven.

Hoe komt het dat ze overleven? Het lage rentebeleid speelt een belangrijke rol. Parallel met de daling van de rente over de voorbije 30 jaar steeg het aantal zombiebedrijven wereldwijd. De huidige extreem lage rente heeft de overlevingskansen van zombiebedrijven nog verhoogd. In de jaren 80 maakten zulke ondernemingen uit jaar X een kans op de twee om het daaropvolgend jaar te overleven. Vandaag hebben ze vier kansen op de vijf.

Te laag pitje

De creatieve destructie, het concept dat aan de basis van een duurzame groei van de productiviteit ligt, en dus van de welvaart, staat bij ons op een te laag pitje. Een bruisende ondernemingsdynamiek is maar mogelijk als de zwakke bedrijven snel plaats ruimen voor sterke, winstgevende en innovatieve ondernemingen.

Schermvullende weergave

Zombiebedrijven wegen op verschillende manieren op de productiviteitsgroei. Hun lage groei haalt het algemeen gemiddelde onderuit. Ze belemmeren ook de groei van gezonde bedrijven. Hun aanwezigheid op de markt verhoogt de concurrentie, duwt de prijzen lager en stuwt de lonen in hun sector hoger.

Daarenboven is in sectoren met veel zombiebedrijven minder geld beschikbaar voor gezonde ondernemingen. Het percentage kapitaalinvesteringen dat vastzit in zulke ondernemingen schommelt in Spanje, Italië en Griekenland tussen 15 en 27 procent. Om verplichte kapitaalverhogingen te voorkomen is ‘extend and pretend’ de heersende praktijk bij financiële instellingen in die landen. De banken doen alsof er geen probleem is bij slecht presterende bedrijven en verlengen de uitstaande leningen. Zo voorkomen ze waardeverminderingen op de slechte leningen en dus een mogelijke kapitaalverhoging.

Ook in België zit 15 procent van de totale kapitaalinvesteringen in bijna dode bedrijven. In tegenstelling tot in de drie voorgaande landen stelden we bij ons gelukkig wel een dalende trend vast in de periode 2010-2013 (het laatste beschikbare cijfer). De snelle opkuis van de bankbalansen na de bankencrisis is daar zeker niet vreemd aan. De positieve economische groei heeft de voorbije jaren dat percentage verder naar omlaag gehaald.

Risicokapitaal

Minder geld naar zombiebedrijven laten stromen is één manier om gezonde bedrijven te voorzien van meer financiering. In het gros van de Europese landen is er ook een gebrek aan risicokapitaal. Er is geen eengemaakte Europese kapitaalmarkt. Ook spelen banken in Europa traditioneel een belangrijkere rol in het financieel systeem dan in de VS of het Verenigd Koninkrijk. Het uitstaande volume bankleningen aan de private sector in de Europese Unie bedraagt zo’n 100 procent van het bbp, tegenover 50 procent in de VS. Amerikaanse bedrijven financieren er zich veel vaker via de kapitaalmarkten.

Een gemakkelijkere toegang tot risicokapitaal, tot op het niveau van het VK , zou de productiviteitsgroei bij de minder productieve bedrijven in de meeste Europese landen met bijna 2 procent de hoogte induwen. België profiteert het meest, samen met Italië en Polen.

Ook maatregelen om de bevoorrechte behandeling van schuldfinanciering tegen te gaan, hebben een stevig productiviteitsverhogend effect. België gold daarvoor bij de OESO als een internationaal schoolvoorbeeld, tot onze regering vorig jaar besliste de voorwaarden voor de notionele investeringsaftrek (het belastingvoordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen, red.) sterk aan banden te leggen.

Wetgeving

Betere financieringsmogelijkheden voor de gezonde bedrijven is één zaak. Maar hoe het probleem bij de wortel aanpakken en komaf maken met zombiebedrijven? Een betere faillissementswetgeving is een grote stap voorwaarts en omvat drie belangrijke elementen. Vooreerst is er de behandeling van de ondernemer. Na een bepaalde tijd moet een eind komen aan de boetedoening. Hoe sneller, hoe beter, en liefst zonder stigma.

Ten tweede moeten er goede detectiemechanismen zijn. Een faillissement voorkomen is altijd beter dan het oplossen. Tot slot moeten de nodige herstructureringstools aanwezig zijn, zowel voor debiteurs als crediteurs. Kan het zomaar dat een minderheid van schuldeisers een herstructureringsplan tegenhoudt? Kunnen de activa tijdelijk worden gevrijwaard?

Wacht België ook tot een volgende crisis alvorens hier werk van te maken? Het is opletten geblazen, want we zijn extra kwetsbaar.

Een analyse door de OESO rangschikt de Belgische faillissementswetgeving op plaats 32 van de 36. De tekortkomingen zijn evenwichtig verspreid over de drie criteria. Opvallend zijn de aanzienlijke verbeteringen die de Zuid-Europese landen aangebracht hebben aan hun wetgeving sinds de crisis. Absolute toppers zijn het nog niet, maar met uitzondering van Griekenland (plaats 19) prijken ze stuk voor stuk in de eerste helft van de rangschikking.