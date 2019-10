Doen betalen voor inburgering kan nefast zijn voor de economie

Het is onbegrijpelijk dat de nieuwe Vlaamse regering inburgeringscursussen betalend wil maken. Of wil ze misschien de tewerkstelling in bijvoorbeeld knelpuntberoepen afremmen, of het de bedrijven bemoeilijken om winst te maken?

Het voorbeeld van negatieve externe effecten is heel bekend en het is ook algemeen aanvaard dat degenen die deze effecten veroorzaken, ervoor moeten betalen. Bijvoorbeeld via het principe ‘de vervuiler betaalt’ worden deze externe effecten ‘geïnternaliseerd’, en zo worden ze onderdeel van de kostprijs voor het vervuilende bedrijf zelf en niet meer van de kostprijs voor de derde of getroffen partij. Bedrijven die waterlopen verontreinigen moeten het water zelf zuiveren voordat ze het lozen of ze moeten betalen voor de waterzuivering achteraf.

Bedrijven (ook vliegtuigmaatschappijen) die lawaai produceren, moeten investeren in geluidsarmere toestellen of moeten bijdragen aan de isolatiekosten die derden - de bewoners - moeten doen om het externe effect te milderen. En automobilisten die tijdens de spits file veroorzaken, riskeren binnenkort via rekeningrijden te moeten betalen voor de congestie- of filekost.

Positieve effecten

Zo zijn er vele voorbeelden. Veel minder bekend is dat er ook positieve externe effecten bestaan. Handelingen van een persoon die geen negatieve, maar wel positieve effecten doen ontstaan voor derden en waarvoor deze derden niet hoeven te betalen. Het is geen sinecure om het begrip ‘positieve externe effecten’ uitgelegd te krijgen aan studenten (bijvoorbeeld in lessen micro-economie) of aan de bevolking.

Is het hem puur om de ideologie te doen? Besparen op inburgering omdat dit betrekking heeft op migranten?

Twee voorbeelden lenen zich daar echter didactisch best wel toe. De inburgering van migranten is daar nu juist eentje van, naast computerlessen voor ouderen. De overheid subsidieert beide. De reden is dat de baat van die lessen het betrokken individu overstijgt, en ook de bedrijven en de hele economie ten goede komt. Als gepensioneerden met een computer kunnen werken, besparen bedrijven heel wat kosten. De NMBS en De Lijn hoeven geen spoorboekjes of uurregelingenfolders meer te drukken, bedrijven hoeven geen dure catalogi of brieven (met steeds duurder wordende postzegels) meer op te sturen naar deze gepensioneerden, in het parochieblad hoeft men niet meer te publiceren welke apotheker, thuisverpleger of tandarts er van wacht is, enzovoort.

Knelpuntberoepen

Zo ook ontstaat als migranten Nederlands hebben geleerd, een bijkomende baat die het individu overstijgt en de bedrijven en de hele economie ten goede komt. Bedrijven kunnen die migrant aanwerven, en ze zullen dat maar doen als die migrant hen meer opbrengt dan hij of zij hen kost, met andere woorden als die bedrijven winst kunnen maken op die migrant. In knelpuntberoepen zal dat zeker heel snel het geval zijn.

Het eindeffect zou moeten tellen, en dat is het positieve effect op de economie en de maatschappij als geheel, los van het migrantenverhaal

Als de Vlaamse overheid inburgeringscursussen nu betalend wil maken, wil zij dan die tewerkstelling afremmen of het de bedrijven moeilijker maken om winst te realiseren? Het is onbegrijpelijk dat de Vlaamse regering daarop wil besparen. Of is het hem puur om de ideologie te doen? Besparen op inburgering omdat dit betrekking heeft op migranten, en niet hetzelfde doen voor bijvoorbeeld die computerlessen, omdat dat betrekking heeft op rasechte Vlamingen?