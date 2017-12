Doorgroeiers wachten op werfleiders

België heeft geen enkele start-up die meer dan 100 miljoen euro binnenhaalt om door te groeien. Dat moet absoluut beter. Drie werven wachten op een resolute aanpak. Pas dan mag beterschap verwacht worden.

Door Jurgen Ingels, medestichter B-Hive en stichter Scale-Ups.eu

Scalers zijn scale-ups die erin slagen meer dan 100 miljoen euro aan financiering op te halen en dus bewijzen een levensvatbaar en competitief businessmodel te hebben ontwikkeld. In Europa zijn er vandaag 86. Frankrijk telt er 11, Duitsland 15, België heeft er 0.

Landen met gelijkaardige inwonersaantallen doen het beter: Zweden heeft er 7, Nederland 3 en Luxemburg 1. Op dit ogenblik hebben we dus geen enkele scaler. Hoe gaan we beter doen? Ik zie drie werven die wachten op een kordate aanpak.

Werf 1: de kerktorenmentaliteit

Het ambitieniveau blijft een probleem. Belgen zijn van nature eerder conservatief en risicoavers. Volgens de jaarlijkse ‘Rising Star Monitor’ van Vlerick School en de consultant Deloitte ontbreekt het de bedrijven dan ook aan ambitie. De helft van de ondervraagden, veelal bedrijven uit de IT-sector, geeft aan niet van plan te zijn door te groeien. Bedrijven met een lagere groeiambitie gaan ervan uit dat ze binnen de vijf jaar twee voltijdse arbeidskrachten kunnen aannemen en dat de omzet met 1,9 miljoen euro zal stijgen. Bedrijven met meer groeiambitie plannen 29 nieuwe werkkrachten aan te werven en voorzien een omzetgroei van 8,7 miljoen.

Als een Brits fonds met een cheque van 50 miljoen zwaait, zou je als ondernemer gek zijn om het beslissingscentrum krampachtig in België te willen houden.

In de Belgische markt concurreren vandaag vaak drie of vier startende bedrijven met elkaar. Dat is verspilling. Het maakt dat hun prijzen dalen en dat de marges lager liggen. Dergelijke start-ups zouden beter de krachten bundelen en op internationale schaal verder werken. Ook de incubatoren moeten zich daarvan bewust zijn.

Dat gebrek aan ambitie is gevaarlijker dan het lijkt. Start-ups in andere landen hebben het vizier van bij het begin internationaal. Daardoor groeien zij sneller en kunnen ze hun (buitenlandse) concurrenten wegdrukken.

Werf 2: het ecosysteem

Het achterblijven van succesvolle Belgische scalers heeft een tweede reden. Er is een gebrek aan een volwaardig ecosysteem waarin start-ups kunnen groeien. Door het gebrek aan ‘second generation entrepreneurs’ loopt het groeiproces een stuk moeizamer en trager. Een directe toegang tot ondernemers die het eerder al hebben gedaan, kan voorkomen dat je fouten maakt en zo veel tijd besparen. Dat is belangrijk, want met een ervaren netwerk slagen de meest succesvolle bedrijven erin tijd te reduceren.

Wie langs de lokale bankdirecteur moet, verliest weken of maanden in vergelijking met iemand die meteen bij een directeur van een grootbank zijn product kan pitchen.

Ook in de Rising Star Monitor wordt dit als een reden voor groei aangehaald: of een bedrijf groeiambities aan de dag legt, begint bij het team van stichters en hoe zij zich weten te omringen. Dat heeft invloed op je financiering: wie contacten heeft bij de partners in een fonds, zal het gemakkelijker hebben dan wie langs de geijkte kanalen moet. Wie langs de lokale bankdirecteur moet, verliest weken of maanden in vergelijking met iemand die meteen bij een directeur van een grootbank zijn product kan pitchen.

Ook als je in het buitenland wil ondernemen of je verkoop wil opvoeren, kunnen ervaren entrepreneurs en investeerders je veel tijd besparen. Scale-ups verliezen soms een halfjaar als hun eerste salesteam in China of de VS verloren blijkt te lopen. Die foute aanwervingen vermijden maakt soms het verschil tussen succes of falen.

Werf 3: de durfkapitaalfondsen

In België kampen bedrijven bovendien met een beperkte toegang tot middelen. Niet dat er geen fondsen actief zijn in België, er zijn er zelfs behoorlijk wat, maar ze zijn te klein om onze scale-ups het nodige duwtje in de rug te geven. De meeste kapitaalfondsen hebben slechts 75 tot 100 miljoen euro in de pot, terwijl de bedragen die een scale-up nodig heeft steeds groter worden (van 5 naar 30 miljoen), en ze zullen alleen maar blijven stijgen.

Als een Brits fonds met een cheque van 50 miljoen zwaait, zou je als ondernemer gek zijn om het beslissingscentrum krampachtig in België te willen houden. Zo ‘verloor’ ons land de succesvolle scale-ups Silverfin en Collibra aan Londen.

Veel Belgische starters worden in een artificiële omgeving doodgeknuffeld, terwijl de reflex om internationaal te gaan ontbreekt.

Gelukkig werkt de overheid nu aan een superfonds, een zogeheten ‘Growth Fund-of-Fund’ dat het ecosysteem van scale-ups steunt. Dat is alvast een stap in de goede richting om scalers te creëren. Idealiter gaan we zo richting enkele kapitaalkrachtige investeringsfondsen die zelf enkele honderden miljoenen beheren.

Veel Belgische starters worden in een artificiële omgeving doodgeknuffeld, terwijl de reflex om internationaal te gaan ontbreekt. Vandaar mijn oproep aan onze Belgische start-ups: kijk bij de eerste financieringsronde naar het buitenland om internationaal uit te breiden, en treed toe tot een ecosysteem.