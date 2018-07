Duits stabiel tweestromenland lijkt voorbij

De Duitse regeringscrisis heeft duidelijk gemaakt dat het einde van de oude Bondsrepubliek nadert. Het heeft er alle schijn van dat het tijdperk van een naoorlogs politiek stabiel tweestromenland van christendemocraten en sociaaldemocraten voorbij is.

Door Georgi Verbeeck, hoogleraar Duitse geschiedenis aan de KU Leuven en de Universiteit Maastricht

Het Duitse politieke landschap davert op zijn grondvesten. Dat het uiteindelijk tot een krachtmeting tussen bondskanselier Angela Merkel en haar Beierse rivaal en minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer moest komen, kon niemand verbazen. Het conflict kondigde zich al aan in de zomer van 2015. Merkel opende toen de grenzen voor honderdduizenden asielzoekers en sprak vervolgens de historische woorden ‘Wir schaffen das’. Duitsland beleefde zijn ogenschijnlijke ‘zomersprookje’ en bekende zich tot een nieuw soort Duits exportproduct, de Willkommenskultur. Seehofer, op dat moment nog minister-president van Beieren, plaatste als een van de eersten kritische kanttekeningen bij wat hij als een veel te ruimhartig asielbeleid beschouwde.

Vrij vlug begon het klimaat in Duitsland te kantelen en kregen de standpunten van de CSU over een strenger asiel- en migratiebeleid wind in de zeilen. Met het keren van het tij werd de kloof tussen Merkel en Seehofer alleen maar dieper.

Terroristische aanslagen en incidenten zoals die in Keulen tijdens de oudejaarsnacht in 2015, toen mannen van Afrikaanse en Arabische afkomst honderden vrouwen aanrandden, deden het draagvlak voor de Willkommenskultur wankelen. Regelmatig kwam het tot verbale krachtpatserij, waarbij de CSU-leider fors uithaalde met standpunten die de CDU in de verdediging drongen. Volgens Seehofer had de migratiestroom in Duitsland geleid tot de ‘heerschappij van het onrecht’. Tevergeefs bepleitte de CSU telkens weer een bovengrens van toegelaten vluchtelingen per jaar. Merkel bleef bij haar standpunt, maar haar positie kwam zowel in Duitsland als in Europa hoe langer hoe meer onder druk te staan.

De parlementsverkiezingen vorig jaar brachten niet alleen een politieke aardverschuiving met zich mee, maar werkten de verwijdering tussen CDU en CSU nog meer in de hand. De ‘grote coalitie’ tussen de alliantie CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD kwam zwaar gehavend uit de verkiezingen, maar bleek uiteindelijk na lange onderhandelingen toch veroordeeld tot een heruitgave van zichzelf. De historische betekenis van die verkiezingen lag vooral in het feit dat een naoorlogse politieke consensus niet langer stand had gehouden.

Rechts van de christendemocraten waren populisme en nationalisme definitief doorgebroken. De Alternative für Deutschland (AfD) was een middelgrote partij geworden. De opmars van de AfD was vooral voor de CSU een opdoffer.

Met Seehofer in de nieuwe regering-Merkel trad een CSU-zwaargewicht toe tot de regering, en wel op een post die in een klimaat van toenemende polarisering uiterst gevoelig ligt. Het lag voor de hand dat de spanningen met de coalitiepartners niet zouden afnemen maar eerder zouden toenemen.

De alliantie tussen CDU en CSU ligt aan de basis van de ongekende politieke Duitse stabiliteit. Die komt nu op de helling te staan.

Het vooruitzicht dat de AfD later dit jaar met een groot aantal stemmen ook in het Beierse deelstaatparlement zijn intrede zal maken, deed bij de CSU alle lichten op rood springen. Er zat niets anders op dan zelf stevig naar rechts op te schuiven.

De ruk naar rechts die door Seehofer en de zijnen wordt bepleit, is het gevolg van de politieke crisis rond migratie die Europa nu al drie jaar in haar greep houdt. Maar er is meer aan de hand, en dat is het historische bestaansrecht van de CSU. Voor de Beierse christendemocraten is het een geloofsbelijdenis om als conservatieve volkspartij geen politieke ruimte rechts van zichzelf te tolereren.

Die stelling, en de verkiezingsnederlaag van vorig jaar, deden Seehofer besluiten dat de CSU het gras voor de voeten van de AfD moet wegmaaien. En dat gebeurt door een deel van de AfD-retoriek over te nemen.

Voorlopig (?) lijkt de crisis bezworen. Er stond veel meer op het spel dan alleen maar de mogelijke val van de regering. Een definitieve breuk tussen de Duitse christendemocratische zusterpartijen zou het politieke landschap ingrijpend veranderen. De alliantie tussen CDU en CSU heeft sinds het ontstaan van de Bondsrepubliek tot een ongekende politieke stabiliteit geleid, zowel in de regering als in de oppositie. Die verworvenheid kan zowel door voor- als tegenstanders van de zusterpartijen worden erkend, en zou door een eventuele breuk op de helling worden gezet.

De regeringscrisis heeft duidelijk gemaakt dat we stilaan het einde van de oude Bondsrepubliek meemaken. Lange tijd was het naoorlogse Duitsland een politiek stabiel tweestromenland, waar christendemocraten en sociaaldemocraten onderling de lakens uitdeelden. De partijpolitieke proliferatie begon in de jaren 8, met de opmars van de Groenen. Na de eenmaking in 1990 verbrokkelde de linkerzijde door de malaise in het oosten van Duitsland.