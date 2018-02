Duitse coalitie biedt kans voor Europa

De Duitse ‘grote coalitie’ plaatst Europa vooraan in het beleid. Een kans om met de Franse president Emmanuel Macron aan ‘de herstichting van Europa’ te werken. Al is dat niet evident nadat SPD-kopstuk Martin Schulz onverwacht verzaakt aan Buitenlandse Zaaken en is het window of opportunity beperkt.

Steven Van Hecke, hoofddocent Europese en vergelijkende politiek, KULeuven

Eindelijk. Deze week werd in Berlijn een regeerakkoord bereikt voor een nieuwe Grote Coalitie. Bij de voorstelling van de zogenaamde GroKo werd de Europese hymne niet gespeeld. Voor dergelijke grote symbolische gestes rekent men beter op de Fransen met Emmanuel Macron.

De Franse president kan echter niet ontevreden zijn, want het Europese hoofdstuk staat nog steeds vooraan in het Duitse regeerakkoord. Dat kan onmogelijk zonder betekenis zijn voor de betrokken coalitiepartners, voor Macron en voor de hele Europese Unie. De vraag is alleen of het moment suprême van de ‘herstichting van Europa’, waarover Macron het had in zijn fameuze speech aan de Sorbonne, nu echt nabij is. Of is een stevige portie Duitse nuchterheid meer op zijn plaats?

Eerst het vanzelfsprekende goede nieuws. Een nieuwe Duitse regering ligt in het verschiet, waardoor het politieke vacuüm in het hart van Europa opgevuld kan worden. Instabiliteit of toch minstens onzekerheid is nooit een politiek voordeel, maar al zeker niet als het gaat om de sterkhouder van de Europese Unie.

In de laatste rechte lijn was Europa geen harde noot om kraken want ten gronde is er weinig veranderd aan de standpunten uit het voorakkoord. Wat een verschil met de Jamaica-onderhandelingen van 2017, toen Merkels christendemocraten onderhandelden met de liberale FPD en de groenen. Toen was Europa veeleer een splijtzwam, omdat de FDP weinig enthousiast was over de plannen om de eurozone te versterken, tot wanhoop van Macron en de Europese Commissie. In de voorbije gesprekken daarentegen heeft Europa als lijm tussen de coalitiepartners gediend , vooral tussen de twee protagonisten Angela Merkel en Martin Schultz. Beiden zijn niet volledig representatief voor hun achterban wegens hun uitgesproken pro-Europees gedachtegoed, maar een stevige common ground en vooral voorspelbaarheid en kennis van elkaar standpunten hebben de twee oude bekenden blijkbaar geen windeieren gelegd.

Meer van hetzelfde?

Biedt deze GroKo dan gewoon meer van hetzelfde? Geenszins. Althans dat is niet de bedoeling. Deze nieuwe coalitie neemt een activistische rol op - Duitsland moet het voortouw nemen - en wil op sommige terreinen meer integratie. Op veel punten blijft dit weliswaar redelijk vaag maar de richting is in elk geval duidelijk.

Hetzelfde geldt min of meer voor de personen die dat beleid moeten belichamen. Met de SPD’er Olaf Scholz op Financiën mag men een andere koers verwachten dan bij de legendarische Wolfgang Schäuble. Hoewel, veel was en is perceptie. De koerswijziging naar investeringen in plaats van louter besparen is al langer ingezet en de nieuwbakken minister zal evenmin toelaten dat Duits belastinggeld verdwijnt in de ‘bodemloze putten’ van Zuid-Europa. Niet voor niets is in het regeerakkoord, naast een pleidooi voor de oprichting van een heus Europees Monetair Fonds, sprake van een investeringsbudget voor de eurozone. Versta: geen louter eurozonebudget.

Een breuk met het verleden is wel dat deze nieuwe regering zich bereid verklaart om een grotere bijdrage te betalen aan de EU-begroting. Dat laatste strookt perfect met de ambities aan het Schumanplein en met name van de bevoegde Duitse commissaris Günther Oettinger.

Voor de realisatie van die plannen kijkt Berlijn in de eerste plaats naar Parijs. Negen maanden al sinds zijn verkiezing op 14 mei 2017 wachten Macron en een groot deel van Europa op de Duitse locomotief om diens Europese ambities waar te maken. Ook hier dreigt het gevaar van de overtrokken verwachtingen. Niet op alle punten is er volledige overeenstemming tussen de Fransen en de Duitsers. Zo is in het regeerakkoord geen sprake van een Europese minister van Financiën.

Tegelijk is de tijd al lang voorbij dat de Frans-Duitse tandem de volledige Unie op sleeptouw kan nemen. Daarvoor is de EU vandaag te groot en te divers. Veel landen uit Centraal- en Oost-Europa staan sowieso kritisch tegenover het oude koppel uit West-Europa. Ook de Nederlandse minister-president Mark Rutte heeft zich al weinig enthousiast getoond. Niet toevallig tweette ook de voorzitter van de Europees Raad Donald Tusk dat het hoog tijd wordt voor een ‘inclusieve pan-Europese grote coalitie’. Eentje in Duitsland is dus niet genoeg om de boel vlot te trekken. En uitgerekend op de dag dat het regeerakkoord werd aangekondigd, verwierp het Europees Parlement de door Macron fel verdedigde transnationale lijsten. Dat net vanuit deze hoek weerstand wordt geboden, mag de nieuwe Duitse coalitie en de Franse president eraan herinneren dat ze nergens in Europa cadeaus moeten verwachten.