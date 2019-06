Duitsland is gewapend tegen rechts extremisme

De moord op CDU-politicus Walter Lübcke doet alarmbellen afgaan in Duitsland. Spoken uit het verleden duiken op, maar het land heeft het juiste referentiekader om het gevaar van extreemrechts het hoofd te bieden.

In Duitsland heeft de moord op de christendemocratische politicus Walter Lübcke, zij het met enige vertraging, een kleine schokgolf teweeggebracht. De overheid en de veiligheidsdiensten hebben het over een politiek gemotiveerde aanslag van extreemrechtse signatuur, en dan gaan in de Bondsrepubliek alle alarmbellen af. Dat de regionale CDU-politicus uitgesproken opvattingen had over de opvang van vluchtelingen en dat op sociale media al jaren een intensieve haatcampagne tegen hem bezig was, doet velen denken aan een terugkerend patroon. Mochten de vermoedens bevestigd worden, dan is de tijd rijp voor alweer een ernstig Duits gewetensonderzoek.

Wie zich verbaasd toont over de schokkende gebeurtenis kent de recente geschiedenis niet goed. Rechts extremisme, al dan niet in gewelddadige vorm, is nooit weg geweest in Duitsland. Dat gaat terug tot vele decennia geleden. In de marge van wat politiek zichtbaar is - niet vertegenwoordigd in de parlementen en goed in het oog gehouden door de inlichtingendiensten - bestaat een stroming die de grenzen van de rechtsstaat opzoekt en er vaak over gaat.

De drempel om geweld te gebruiken is vaak zeer laag, zoals in het verleden bleek uit racistisch geweld en andere uitingen van vreemdelingenhaat. Een van de extreemste uitwassen was de terreurbeweging Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), die jaren geleden een reeks moorden op mensen met een migratieachtergrond pleegde.

Rechts extremisme - in alle schakeringen, van rebels tot gewelddadig - is een constante onderstroom in de Duitse politiek.

Rechts extremisme - in alle schakeringen, van rebels tot gewelddadig - is een constante onderstroom in de Duitse politiek. Al sinds de jaren 60 heeft die zich met wisselend succes en in een steeds veranderende gedaante gemanifesteerd. In lijn met Europese en internationale ontwikkelingen heeft die stroom zich aangepast aan een gewijzigde tijdsgeest. Internationalisering en sociale media hebben een nieuwe generatie, maar ook nieuwe ideeën en nieuwe actievormen doen ontstaan die afwijken van het klassieke beeld. En de vluchtelingen- en migratieproblematiek heeft een voedingsbodem gecreëerd die de scheidingslijn tussen populistisch verzet en openlijk geweld deed vervagen.

Sommigen wijzen met een beschuldigende vinger naar het Alternative für Deutschland (AfD), een partij die weliswaar binnen de kaders van de parlementaire democratie opereert, maar niet nalaat telkens opnieuw de marges van de politieke correctheid op te zoeken. Met haar opvattingen en taalgebruik, die afwijken van de consensus waarmee in Duitsland over het verleden wordt gesproken, maar ook in het debat over migratie en de multiculturele samenleving zou de partij de normen verlegd hebben. Waarmee nog lang niet bewezen is dat ze rechtstreeks verantwoordelijk is voor politiek gemotiveerd geweld. En uiteraard wijst het AfD elke beschuldiging van minstens morele medeverantwoordelijkheid verontwaardigd van de hand.

Adolf Hitler

Duitsland zou Duitsland niet zijn als bij dergelijke kwesties de schaduwen van een loodzwaar verleden niet opdoemen en opnieuw de herinneringen aan de donkerste bladzijden uit zijn geschiedenis niet naar boven komen. De vergelijking met Adolf Hitler en de nationaalsocialistische dictatuur is dan nooit ver weg. Maar historici zijn er ook als eersten bij om erop te wijzen dat het verleden zich nooit precies op dezelfde manier herhaalt. Tegelijk kunnen ze erop wijzen welke lessen we wel uit het verleden kunnen trekken. Een van die lessen is dat de weerbaarheid van een politiek systeem met al zijn instellingen veel bepalender is voor het voortbestaan van een democratie dan het geweld dat sommigen gebruiken om die te ondermijnen.

Bij dramatische gebeurtenissen als de vermoedelijke aanslag op een democratisch politicus moeten we ons niet zozeer de machtsovername van Hitler in 1933 herinneren, maar de periode daarvoor. De politieke moorden in de woelige jaren na de Eerste Wereldoorlog zijn goeddeels vergeten. Ten onrechte. Wat de Weimarrepubliek heeft gepresteerd of nagelaten is veel bepalender geweest voor het uiteindelijke succes van het nationaalsocialisme dan de kracht van die beweging zelf.