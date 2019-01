Duitsland zucht, Europa kraakt

Zelfs de schijnbaar ongenaakbare Duitse economie heeft het zwaar. De periode van hoge economische groei, stijgende productiviteit, oplopende reële lonen, technologische reuzesprongen en een sociaal vangnet is in Europa voorbij.

Als puntje bij paaltje komt, zullen politici de boel drijvende proberen te houden door het opvoeren van de overheidstekorten en door het opdrijven van de inflatie om de schuldenlast houdbaar te maken en om rentebuffers te creëren voor centrale banken om een recessie via renteverlagingen te bestrijden.

De vraag is of Europa de onvrede en de onzekerheid in de samenleving zal aanpakken zonder ze af te kopen via het laten oplopen van de schulden. In Italië en Frankrijk lijken politici daaraan ten prooi te vallen. Daar waar Rome water bij de wijn lijkt te doen om Brussel tegemoet te komen, wil Parijs de begrotingsregels (alweer) aan de laars lappen.

De gevolgen daarvan kunnen verder reiken dan Frankrijk zelf. Om de eurozone weerbaarder te maken heeft de - inmiddels flink verzwakte - Franse president Emmanuel Macron gepleit voor meer integratie, met onder meer een eigen begroting voor de eurozone. Landen als Duitsland en Nederland stonden daar sowieso al sceptisch tegenover, maar als Parijs ook nog voor de zoveelste keer een loopje met de regels neemt, en Brussel laat Parijs wél en Rome níét makkelijk wegkomen, dan zullen de zuidelijke landen nog minder prikkels hebben om de broekriem aan te halen en/of structureel te hervormen. Die ontwikkelingen leiden ongetwijfeld tot meer Europese spanningen.

Trumpisten, brexiteers en gele hesjes onderschatten het risico dat hun acties een sneeuwbaleffect oproepen, en een maatschappelijke ineenstorting veroorzaken.

De parallel is snel gemaakt met landen in Centraal- en Oost-Europa die hun beleid dat indruist tegen de democratische grondslagen van de Europese Unie voortzetten. De onafhankelijke rechtspraak in onder meer Polen en Hongarije wordt ontmanteld, van onafhankelijke media is steeds minder sprake en tegenstemmen worden in toenemende mate geweerd. In Brussel willen de politieke fracties waartoe de leidende partijen in Polen en Hongarije behoren maar niet hard optreden.

Verkiezingen

Bovenstaande ontwikkelingen speelden al, maar worden sterker. Bij de Europese verkiezingen in mei en bij een aantal nationale verkiezingen zullen de populisten waarschijnlijk hoge ogen gooien, al zullen ze in elk geval bij de Europese verkiezingen niet in de buurt van een meerderheid komen. Maar hoe groter de eurosceptische, populistische stem, hoe moeilijker het wordt Europa bij elkaar te houden. Juist in een tijd dat de gunstige economische winden omslaan en landen buiten Europa de Unie uiteen proberen te spelen.

Het grootste gevaar is dat waarop Janan Ganesh, een politiek columnist van de krant Financial Times, onlangs wees (en hij is niet de enige): Trumpisten, brexiteers en gele hesjes onderschatten het risico dat hun acties een sneeuwbaleffect oproepen, en een maatschappelijke ineenstorting een onbedoeld maar reëel scenario wordt. Ganesh: ‘De sociale orde kan in zekere mate zichzelf opheffen. Hoe langer mensen ervan genieten, hoe meer ze die orde vanzelfsprekend gaan vinden. Historische gebeurtenissen die hen waarschuwen voor zelfgenoegzaamheid evolueren van levendig in het geheugen naar folklore en dan naar iets als geruchten.’

Markten

Die ineenstorting zullen we in 2019 (nog) niet zien, maar de politiek-economische basis verzwakt. Met verslechterende economische omstandigheden, onvoldoende productiviteitsgroei en economische daken die tijdens de zonnige periode onvoldoende hersteld zijn. Daar komen nog de oplopende spanningen tussen China en de VS en tussen het democratische Westen en de autoritaire staten bij, de zwakkere Duits-Franse as in Europa en een verlamd Washington met een president in het nauw die steeds raardere sprongen maakt.

De financiële markten kunnen de politieke problemen die al langer in Europa sudderen dit jaar minder makkelijk negeren