Dure horloges...

Het opdoeken van het gunstregime in ons profvoetbal oogt goed als oplossing, maar zou vanuit economisch oogpunt een slechte zaak zijn.

Net zoals na de zaak-Ye een tiental jaar geleden en na de Operatie Propere Handen van drie jaar geleden vraagt men zich af wat men kan doen om matchfixing (wedstrijdvervalsing) in het voetbal aan te pakken. Men spreekt over het beter reglementeren van voetbalmakelaars en het afschaffen van het fiscaal gunstregime voor profvoetballers. Wat de makelaars betreft, heeft men overschot van gelijk. Dat moet dringend veel beter geregeld worden.

De essentie De auteur

Roland Duchâtelet is medeoprichter van Melexis, voormalig senator en voormalig eigenaar van voetbalclubs.

De kwestie

Er gaan stemmen op om het fiscaal gunstregime voor het Belgische profvoetbal op te doeken.

Het voorstel

Dat zou vanuit economisch oogpunt een slechte zaak zijn. Het is beter het gunstregime te koppelen aan maatschappelijk voorbeeldig gedrag van de voetbalgemeenschap.

Het gunstregime voor profvoetballers afschaffen lijkt op het eerste zicht niet fout. Profvoetballers verdienen immers heel goed. Voetbalclubs zouden dan volgens sommigen evenveel belastingen moeten betalen op de tewerkstelling van profvoetballers als op die van normale werknemers. Het is een gevoelig thema, met veel demagogie als gevolg. Men schrijft het omgekeerde van de waarheid, zoals: ‘Deze week raakte bekend dat jaarlijks meer dan 200 miljoen euro vloeit naar professionele voetbalclubs en spelers in de vorm van belastingkortingen en voordelige RSZ.’

Er vloeit helemaal geen geld van de RSZ of andere belastingen naar voetbalclubs of naar profspelers. Het is alsof men zou zeggen dat er miljoenen euro’s aan RSZ en belastingen vloeien naar bedrijven die personeel voor onderzoek en ontwikkeling tewerkstellen. Ook voor die werknemers betalen de werkgevers minder belastingen dan voor gewone werknemers. Ook in dit geval vloeit geld van bedrijven naar de overheid, en niet omgekeerd.

Koopkracht

Dankzij die maatregel houden veel bedrijven hun research-activiteiten in ons land, eerder dan die activiteit te vestigen in een land met een gunstiger ‘algemeen’ belastingregime. Daardoor behouden we hier tewerkstelling van mensen met een goede koopkracht. Koopkracht die onder meer wordt besteed aan kappers en in de horeca. Dat levert via btw en andere belastingen bijkomende inkomsten op voor de overheid. Dat zou niet het geval zijn mochten deze onderzoekers in een ander land werken. Wat profvoetballers betreft, is dat niet anders.

Doe het gunstregime weg, en België zal zijn groeiende voetbalmarkt onherstelbaar zien krimpen.

Indien het gunstregime zou wegvallen, dan kunnen onze Belgische clubs geen goede spelers meer aantrekken uit de Scandinavische landen, de Franse tweede klasse, Portugal, Oost-Europa of Zuid-Amerika. De clubs zouden dan niet meer aanwezig zijn in de belangrijke Europese competities en zouden er dus ook geen geld meer van krijgen. Daardoor zou er ook geen geld meer zijn om jonge Belgische spelers hier op te leiden en hen een competitief loon aan te bieden wanneer ze profspeler worden.

Uitstalraam

Door de goede verbindingen met onder meer Londen, Frankrijk en Duitsland is België vandaag het beste uitstalraam voor Europese topclubs die talent zoeken. Doe dat gunstregime weg, en België zal zijn groeiende voetbalmarkt onherstelbaar zien krimpen. En ook de overheid wordt een verliezer. Ze krijgt dan minder directe en indirecte belastinginkomsten dan nu.

Een sterke voetbalcompetitie kost niets, maar draagt integendeel bij tot de inkomsten van de overheid.

Het gunstregime voor profvoetballers werd in het leven geroepen en volgehouden door ervaren en vooraanstaande politici zoals Didier Reynders en Johan Vande Lanotte. Dat was geen ondoordachte beslissing. Een sterke voetbalcompetitie kost niets, maar draagt integendeel bij tot de inkomsten van de overheid. Een gunstregime is dus bijzonder zinvol uit economisch perspectief.