'ECB moet overheidstekorten rechtstreeks financieren'...

De economische schade van de coronacrisis is zo groot dat een doortastend overheidsoptreden noodzakelijk is. Het economische weefsel mag niet dusdanig beschadigd raken dat een herstel heel moeilijk wordt of buitensporig veel tijd kost.

Ontoereikend

ECB

We hebben te maken met een ongemeen hevige schok die alle landen treft en die uiterst zelden voorkomt. Uitzonderlijke schokken vragen om uitzonderlijke maatregelen. Ze vereisen dat we dogma’s die in normale tijden zinvol zijn even opzijschuiven. Als we dat niet doen, is het voortbestaan van de euro in gevaar.