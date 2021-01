EU is te gemakkelijke schietschijf...

De Europese Commissie voert een pittige discussie met AstraZeneca, terwijl de lidstaten ongeduldig op de beloofde vaccins wachten. Wat zegt dat rondje armworstelen over de daadkracht van de EU?

Precies een jaar geleden riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) de internationale noodtoestand uit. Het was in de periode dat ze elke dag het nieuws haalde, lang voordat Covid-19 onze contreien in haar greep kreeg. De WGO kreeg veel verwijten naar het hoofd geslingerd: ze reageerde te laat en te traag, toonde zich te mild voor China en was te bureaucratisch.

Als klap op de vuurpijl draaide de Amerikaanse president Donald Trump de geldkraan dicht, waardoor plots een private stichting, met name de Bill Gates Foundation, de grootste sponsor werd. Dat was op zijn beurt weer koren op de molen van allerhande complotdenkers. Enfin, de WGO bleek niet in staat de rol te spelen waarvoor ze door haar lidstaten was opgericht: de wereldwijde gezondheidscrisis doeltreffend coördineren.

België toonde weinig moed in het verbieden van niet- essentiële reizen.

Een heel ander geluid kwam uit Washington zelf. Daar hebben de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) snel en accuraat gereageerd op de financieel-economische gevolgen van de pandemie. Ze gaven onder meer uitstel van betaling aan ontwikkelingslanden die een zware schuldenlast torsen.

Het Witte Huis kon geen stokken in de wielen steken, al had Trump dat wellicht graag gedaan. De Wereldbank en het IMF handelen qua budget en actieradius autonoom van hun lidstaten, waardoor ze veel soepeler op een urgente crisissituatie kunnen reageren. De WGO kan daar alleen van dromen.

De EU zit daar ergens tussenin. Op sommige domeinen staat ze haar mannetje. Ze kan zelfstandig beslissingen nemen, zoals het tijdelijk opschorten van de strikte regels over staatssteun aan privébedrijven. Of ze kan, zoals voorzitter van de Europese Raad Charles Michel voorstelt, exportbeperkingen opleggen voor vaccins die in de EU zijn geproduceerd. Op andere domeinen is de Europese Commissie met handen en voeten gebonden aan de lidstaten. Alles wat met gezondheid te maken heeft, behoort daar grotendeels toe. Met alle gevolgen van dien voor de uniforme aanpak van de coronacrisis.

Gehaaide farmareuzen

Dat maakt van de EU een gemakkelijke schietschijf, niet altijd terecht. Neem de vaccinatiestrategie. Als je ziet hoe gehaaid de farmareuzen zijn, kan je je afvragen hoever we zouden staan mocht pakweg België in zijn eentje vaccins hebben besteld en AstraZeneca nu op de vingers tikken voor de vertraging in de levering. Het bedrijf zou het zonder de eensgezinde aankoopstrategie van de EU nog veel gemakkelijker hebben om de lidstaten uit elkaar te spelen.

Wellicht heeft alleen Duitsland hier - in zijn kritiek op een gebrekkige aanpak door de Europese Commissie - recht van spreken omdat het als enige lidstaat wel voldoende gewicht in de schaal kan leggen. België daarentegen doet er zijn voordeel mee om zich blijvend achter de EU te scharen, niet alleen in goede maar ook in kwade dagen.

In haar vaccinatiepolitiek doet onze federale regering dat ook. Ze wacht het oordeel van het Europees Geneesmiddelenagentschap af, in tegenstelling tot Duitsland, dat al heeft beslist om het AstraZeneca-vaccin niet toe te dienen bij 65-plussers. En ze schaart zich achter de acties van de Europese Commissie.

De Unie van 27 staat maar zo sterk in de strijd tegen Covid-19 als de hoofdsteden het toelaten.

Maar dan moet de regering ook consequent zijn. In domeinen waar ze wel nog de instrumenten in handen heeft en een relatief autonoom beleid kan voeren, moet ze zich niet achter de EU verschuilen omdat dat haar beter uitkomt. Zo toonde België weinig moed in het verbieden van niet-essentiële reizen of het opnemen van buitenlandse coronapatiënten. Toen bleken de woorden van Europese solidariteit loos, omdat geen enkele buitenlandse coronapatiënt in een Belgisch ziekenhuis terechtkon.