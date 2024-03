Een Europees Nasdaq? Kies juist voor bestaand marktplatform en vereenvoudiging

Een van de manieren om biotech hier te houden is volgens premier Alexander De Croo de oprichting van een Europese Nasdaq. Dat lost niet alles op, schrijft Benoît van den Hove, de CEO van Euronext. De Amerikaanse megafondsen die in biotech investeren, zijn er vooral gekomen dankzij eenvoud en efficiëntie.

België en Europa starten een offensief om biotech hier te houden. Het offensief moet wetgeving, financiering, ontwikkeling, productie en samenwerking in biotech versnellen en de sector Europees houden. Een van de oplossingen, aldus premier Alexander De Croo (Open VLD), is een Europese Nasdaq. Is dat het antwoord op alle problemen? Nee.

Uit een boek dat ik tijdens de coronapandemie over de Spaanse griep (een grieppandemie in de jaren 1918-1920 die 17 miljoen tot mogelijk 100 miljoen levens eiste, red.) las, bleef me vooral bij dat het Amerikaanse gezondheidssysteem in die periode onbestaand was. Op Amerikaanse universiteiten was geen sprake van ontwikkelde geneeskundefaculteiten: alle onderzoekers en wetenschappers werden in onze universiteiten in Europa opgeleid. Die Europese uitmuntendheid in onderzoek en ontwikkeling gold al decennia.

Flash forward naar vandaag. De Amerikaanse welvaart heeft massaal geïnvesteerd in onderzoekscentra voor nieuwe medicijnen en innovatieve therapieën. De fondsen achter die initiatieven zijn gigantisch. De expertise en de specialisatie van de investeerders overtreffen sterk die van ons.

Tim van Hauwermeiren, de CEO van Argenx, de koploper van de Belgische biotechsector, vindt dat een cultuuromslag nodig is. ‘We moeten leren van de langetermijnvisie en de risicobereidheid van Amerikaanse investeerders, ook en vooral voor de Belgische economie. Ons land staat in de top 5 van de Europese biotechsector. Willen we die positie behouden, dan moeten we nu aan de slag. Zeker nu behalve de VS ook China volop inzet op die industrie’, zegt hij.

Wat maakt de Verenigde Staten zo attractief voor biotech? De eenvoud van het systeem. Door één goedkeuring hebben bedrijven toegang tot miljoenen patiënten.

Wat maakt de VS zo attractief? De eenvoud van het systeem. Door één goedkeuring bij de Food and Drug Administration (FDA) hebben bedrijven toegang tot miljoenen Amerikaanse patiënten. In Europa daarentegen moeten bedrijven na een goedkeuring door de European Medicines Agency (EMA) eerst talloze discussies met lokale socialezekerheidssystemen aangaan. Elke biotechspeler wil eerst doorstarten in de VS, waar medicijnen veel duurder verkocht worden. De simpele toegang tot patiënten ligt aan de basis van sterke businessmodellen. Eenvoud en efficiëntie hebben megafondsen die in biotech investeren doen ontstaat.

Wiel niet opnieuw uitvinden

De ambitie van De Croo om de strategische autonomie van Europa te vergroten kan alleen worden toegejuicht, net als de Europese biotechfondsen in opbouw. De bescherming van de Europese biotechindustrie zal namelijk gepaard gaan met een versterking van de Europese fondsen. Maar is een Europese Nasdaq nodig om de Europese biotechsector aan kapitaal te laten raken? Nee.

Het lanceren van een nieuwe beurs is zeer complex - denk alleen al aan de aangesloten banken en beursvennootschappen, de investeerdersbasis, en de grote emittenten (partijen die effecten op de markt brengen, red.) die je als voortrekkers nodig hebt. Dan heb ik het nog niet eens over de gigantische investeringen die het opzetten van een technologisch handelsplatform vraagt.

Laten we niet het wiel heruitvinden als een Europese kampioen klaarstaat. Een marktinfrastructuur die Europese techbedrijven toegang geeft tot een internationale investeerdersbasis bestaat al: Euronext. Met zeven geïntegreerde beurzen biedt Euronext een platform aan meer dan 1.900 bedrijven. Het is de grootste markt voor techbedrijven in Europa, met meer dan 700 emittenten en een marktkapitalisatie van 1.350 miljard euro. Daarbij bevinden zich 34 Belgische bedrijven in uiteenlopende subsectoren, met een gezamenlijke marktkapitalisatie van 60,682 miljard euro.

Met meer dan 350 nieuwe technoteringen sinds 2017 is Euronext de meest dynamische markt in Europa voor technologiebedrijven. Onze beurs biedt de meest diverse en internationale investeerdersbasis, met meer dan 2.400 grote, institutionele beleggers in de techsector, waarvan meer dan een derde uit de VS. Van de 700 technologiebedrijven zijn er ongeveer 120 tech leaders, die Europese uitmuntendheid uitstralen. In België zijn dat bedrijven als Umicore, Melexis, Barco of EVS, maar ook Argenx, Nyxoah of Hyloris. Kortom: meer dan voldoende potentieel en meer dan genoeg voorbeelden van hoe het kan.

Laat we bij het offensief om de biotechsector hier te houden gebruikmaken van de kennis en geïntegreerde infrastructuur die al bestaan. En vooral investeren in verdere eenvoud. Eenvoud in de goedkeuring van de innovatieve medicijnen en in de creatie van Europese biotechfondsen.