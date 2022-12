Een Rolls-Royce met 2pk-motor bereikt nooit de top...

Iedereen wil onze Rolls-Royce welvaartsstaat blijft draaien. Maar hoe verzeker je de financiering van die welvaart in een land met de op één na hoogste fiscale druk ter wereld?

Na twee loodzware coronajaren, waar alle inspanningen zich richtten op het verslaan van het virus, staan we nu voor een nog zwaardere opdracht. De Oekraïne-crisis snijdt economisch veel dieper in het vlees. Hervormen is broodnodig om onze levensstandaard en ons welzijn te vrijwaren.

We mogen niet alleen de federale Vivaldi-regering met de vinger wijzen. Alle overheden moeten in hervormingsmodus schieten.

We moeten vaststellen dat ons land met een Rolls-Royce rijdt, waarvan de motor door het gebrek aan tijdige revisies verveld is tot een 2pk’tje. Daarmee kan je de tweetonner nog altijd vooruit laten rijden, maar op een vlak parcours zonder veel bochten en hellingen welteverstaan. De Ardennen doorkruisen lukt nog net, de Mont Ventoux oprijden met zo weinig paardenkracht mogen we vergeten.

De Rolls-Royce symboliseert onze wens voor een overheidsstelsel en een sociale zekerheid met alles erop en eraan. Met een goedkoop onderwijssysteem dat wereldwijd aan de top staat. Een sociale zekerheid die ervoor zorgt dat we veel en extra verlofstelsels hebben, een hoog pensioen, in de tijd onbeperkte werkloosheidsuitkeringen, een betaalbare gezondheidszorg en lonen die automatisch geïndexeerd blijven (zelfs in tijden van galopperende inflatie).

Pieter Timmermans is gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Iedereen wil dat de Rolls-Royce van onze welvaartsstaat blijft draaien, met alles erop en eraan.

De Rolls is echter afgezwakt tot een 2PK'tje. Het VBO heeft zijn huiswerk voor beterschap gemaakt, nu de politieke partijen nog. Enkel de federale Vivaldi-regering met de vinger wijzen heeft geen zin. Alle overheden moeten in hervormingsmodus schieten.

We willen die Rolls-Royce van een welvaartsstaat met z’n allen behouden. Wie niet? Maar hoe houden we die welvaart betaalbaar in een land met ei zo na de hoogste belastingdruk ter wereld? Waar de kloof tussen de werkelijke loonkost voor bedrijven en wat werknemers netto overhouden bijzonder groot is? Meer nog, met deze loonwig zijn we wereldkampioen. Daarbovenop kost een uur arbeid in ons land 16% meer dan in onze buurlanden, wat druk zet op de tewerkstelling. Wat op zijn beurt weer de druk op de werknemers opdrijft.

Godzijdank raken alle politieke partijen overtuigd dat we moeten hervormen. Nu dé vraag: betekent hervormen de carrosserie van de Rolls-Royce oppoetsen, of eerder de 2pk vervangen door een V8-motor? Er is geen keuze. Enkel met een krachtige motor kunnen we onze welvaartsstaat vrijwaren.

Hoe het niet moet

Hoe? Niet door de belastingen te verhogen. Kiezen voor een geforceerde turbo om daarna stil te vallen, is geen optie. Niet met een pensioenhervorming waarbij extra’s worden voorzien zonder fundamenteel in te grijpen. Niet door een arbeidsdeal die enkel focust op extra afwezigheid of extra vormingsdagen die in fine meer absenteïsme genereren dan aanzetten tot effectieve bijkomende vorming.

Niet door een fiscale hervorming die op korte termijn ietwat extra koopkracht voor lage inkomens creëert, maar de ondernemingen en de middenklasse laat opdraaien voor de kosten. Niet door de loonkost van de ondernemingen te laten ontsporen tegenover onze belangrijkste handelspartners. Niet door het onderwijsniveau verder te laten afkalven.

Als we niet eerst en snel de 2pk-motor vervangen door een V8-model, dan komt onze Rolls-Royce in 2030 tot stilstand. We mogen daarbij niet alleen de federale Vivaldi-regering met de vinger wijzen. Alle overheden moeten in hervormingsmodus schieten.

Het VBO bewees in het verleden meermaals dat het akkoorden kan en wil sluiten - hoe moeilijk ook - op voorwaarde dat ze de motor van ons land versterken.

De werkloosheidsregeling hervormen (federaal) zonder een verscherpte controle (gewesten) is zinloos. Het is niet omdat de pensioenhervorming in hoofdzaak federale materie is dat de pensioenen van de regionale en lokale ambtenaren niet moeten worden hervormd.

En zo kan ik nog wel een poos blijven analyseren, maar de essentie is zo helder als kristal: eerst moet de 2pk-motor krachtiger, pas dan kunnen we de carrosserie van de Rolls-Royce reviseren. Niet omgekeerd.