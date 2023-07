Een advocaat is beter niet altijd een witte, gegoede man...

De roep om een cultuuromslag in de advocatuur heeft niet alleen te maken met de vervrouwelijking. Ook andere groepen hebben er baat bij. Net als het beroep zelf.

De top van de advocatuur bestaat uit een homogene groep van witte, oude, mannelijke vennoten uit de gegoede sociale klasse. Die samenstelling trekt andere profielen moeilijk aan. In kantoren klimmen vrouwen moeilijk hogerop. Dat geldt ook voor andere groepen, zoals advocaten met een migratieachtergrond.

De auteurs Sarah De Wulf (advocaat Allen & Overy), Jasmine Malekzadem (advocaat Janson en wetenschappelijk medewerker KU Leuven), Dirk Van Gerven (advocaat NautaDutilh) en Eve Vlemincx (strategisch adviseur & CF Stanford GSB - Harvard Business Review) De kwestie De roep om een cultuuromslag in de advocatuur groeit. Niet alleen vrouwen, ook andere groepen hebben daar belang bij. De oplossing Quota worden al snel onwerkbaar. Transparantie, bewustwording en loskomen van het uurtje-factuurtje zijn betere recepten.

Zo missen we veel jong talent, creativiteit en potentieel om te innoveren. Het heeft ook een impact op het vertrouwen in de advocatuur en justitie. Een dienstverlenend beroep verliest aan geloofwaardigheid als het de maatschappij onvoldoende weerspiegelt. Een cultuuromslag is nodig voor het behoud van het beroep en de kwaliteit van de dienstverlening.

We moeten de vinger op de wonde durven te leggen, een cultuur van inclusie creëren en het proces van diversiteit versnellen. Zowel beleidsorganen, advocatenkantoren als individuele advocaten kunnen daartoe bijdragen.

Om meer diversiteit te bereiken worden vaak quota naar voren geschoven. Als losstaande maatregel zijn die evenwel geen garantie voor inclusie of een cultuuromslag. Onderzoek toont aan dat minstens 40 procent van een diverse groep nodig is om impact te hebben op een homogene groep. Quota toepassen op alle vormen van socio-economische diversiteit - gender, taal, huidskleur, seksualiteit… - is een huzarenstukje, dat al snel onwerkbaar wordt.

Om een cultuurwijziging teweeg te brengen en het diversiteitsproces te versnellen is een combinatie van maatregelen nodig.

Transparantie

In de eerste plaats kan transparantie een belangrijke rol spelen. Als kantoren hun diversiteitscijfers publiek maken, dwingt hen dat zichzelf te evalueren en te streven naar verbetering.

Ook communicatie kan de bewustwording van de relevantie van diversiteit en inclusie vergroten, bij zowel beginnende advocaten als bij vennoten. Kantoren kunnen de mosterd halen bij andere sectoren en experts aan het woord laten. Zet het onderwerp ook geregeld op de agenda van de vennotenvergadering

Advocatenkantoren moeten zich heruitvinden en loskomen van uurtje-factuurtje. Waardeer een advocaat niet op basis van het aantal gepresteerde uren, maar op het inhoudelijke werk. Denk ook aan andere maatregelen, zoals deeltijdse advocatuur of het bediendestatuut.

Interne concurrentie

Het beeld dat velen van de advocatuur hebben klopt. Een advocaat werkt lange dagen, met stress voor strakke deadlines in dossiers waar veel (geld) op het spel staat. In kantoren is de interne concurrentie om het als vennoot te maken groot. Dat heeft een enorme impact op het welzijn van advocaten. De roep om cultuurverandering en de nood aan een betere work-lifebalance komt niet alleen van vrouwen. Ook anderen - ongeacht geslacht - vinden dit belangrijk.