Een afvalplan zonder statiegeld werkt niet

In de jaren negentig was de blauwe zak vrij vooruitstrevend. Maar vandaag toont een blik op de Vlaamse bermen en stranden dat dit oude recept Vlaanderen niet proper houdt. Daarvoor is statiegeld nodig.

Door Rob Buurman en Tom Zoete, respectievelijk directeur en persverantwoordelijke Recycling Netwerk Benelux

In de jaren negentig was de blauwe zak vrij vooruitstrevend. Maar vandaag toont een blik op de Vlaamse bermen en stranden dat dit oude recept Vlaanderen niet proper houdt. De onenigheid tussen de regeringspartijen over het afvalplan toont dat enkele politici nog twijfelen om de stap te zetten naar de circulaire economie.

Hoe gaan we in de toekomst om met plastic verpakkingen? Het afvalplan spreekt over de uitbreiding van de blauwe zak en de invoering van statiegeld. De blauwe zak past vooral goed binnen de wegwerplogica van de verpakkingsindustrie. Het idee dat de inhoud van de zak wordt gerecycleerd, sust het geweten. Maar we weten inmiddels dat de blauwe zak niet zo effectief is. Slechts de helft van de drankblikjes komen er in terecht. En slechts 5% van de plastic flessen wordt gerecycleerd tot nieuwe flessen.

Consumptie

De producenten zetten steeds meer in op consumptie buitenshuis. Inmiddels kan je op iedere straathoek een ijskoude frappucino in een plastic wegwerpbeker kopen. De hoeveelheid flesjes en blikjes die buitenshuis worden geconsumeerd stijgt sterk. In België gaan er elk jaar 2,1 miljard drankverpakkingen over de toonbank.

De uitbreiding van de blauwe zak heeft geen enkel effect op het zwerfvuil

De blauwe zak is handig voor wat je thuis consumeert, maar niet voor wat je onderweg koopt. Het afvalbeleid heeft nog geen antwoord op die consumptie onderweg. Het zwerfvuil neemt dan ook toe. De kostprijs voor het opruimen ervan steeg tot inmiddels 164 miljoen euro in Vlaanderen, waarvan 30 miljoen in Antwerpen jaarlijks.

Fost Plus, de afvalverwerker van de Belgische industrie, heeft plannen om de blauwe zak uit te breiden. Maar het is niet omdat plastic potjes en botervlootjes thuis in de blauwe zak mogen, dat er minder flesjes in de berm zullen belanden. De uitbreiding van de blauwe zak heeft geen enkel effect op het zwerfvuil.

Waarde

Het afval binnenshuis en buitenshuis, kauwgom, sigarettenpeuken of plastic flessen, vereisen elk een specifieke aanpak. De afvalplannen van het verleden wilden een one size fits all-oplossing bieden met boetes, afvalbakken en communicatiecampagnes. Dat werkt duidelijk niet. Het beleid moet voor elk type afval een productspecifieke aanpak voorzien. Daarom moet ook het verdienmodel rond wegwerpplastics veranderen. Statiegeld speelt daarin een essentiële rol.

Het perfide van ‘wegwerpverpakkingen’ is dat ze, eens leeggedronken, waardeloos zijn. Wat waardeloos is, wordt al snel weggegooid

Het perfide van ‘wegwerpverpakkingen’ is immers dat ze, eens leeggedronken, waardeloos zijn. Wat waardeloos is, wordt al snel weggegooid. In het beste geval in de openbare vuilbak (en dus de verbrandingsoven) of erger, op straat en in de natuur. Door de lege verpakkingen nog de waarde van het statiegeld te geven, krijgt de overheid de waarborg dat de grondstof terugkeert. Statiegeld is de enige mogelijke garantie op een circulaire economie rond drankverpakkingen.

Dat zie je terug in het zwerfvuil. Het volume blikjes en flesjes daalt met 70 tot 90 procent, berekende CE Delft in opdracht van de Nederlandse regering. Alternatieven die even doeltreffend zijn, zijn niet voorhanden in het buitenland. De tegenstanders van statiegeld weten dat ook. Anders had de regering en het parlement het al maanden geleden gehoord van de betrokken bedrijven.

Verkiezingen

Alleen is er bij sommige nationale politici nog onwil om statiegeld in te voeren. Op het lokale niveau zijn de meeste beleidsmakers, van alle partijkleuren, wél overtuigd van het nut van statiegeld. Zij staan dichter bij de bevolking. Ze merken dagelijks hoezeer het zwerfvuil de burgers ergert. Ze weten ook dat hun gemeentelijke opruimdiensten dweilen met de kraan open. En dat de factuur zwaar weegt op de gemeentebelastingen. Het voorstel van minister Schauvliege om statiegeld in te voeren komt aan die vraag tegemoet.

Op het lokale niveau zijn de meeste beleidsmakers, van alle partijkleuren, wél overtuigd van het nut van statiegeld. Zij staan dichter bij de bevolking

Het thema krijgt ongetwijfeld een belangrijke rol in de debatten rond de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. In de steden gaat het om de leefbaarheid van de wijken. Op het platteland over de vervuiling van de natuur en de risico’s voor de koeien. Aan de kust over het uitzicht van onze stranden en het dierenleven in zee.