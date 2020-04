Een ernstige crisis laat je nooit verloren gaan...

‘Je wilt nooit dat een ernstige crisis verloren gaat. Ik bedoel daarmee een kans om dingen te doen die je voorheen onmogelijk achtte.’ Het is een citaat van Emanuel Rahm, de kabinetschef van Barack Obama, bij het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Nu de coronacrisis wereldwijd diepe wonden slaat, is dat meer dan ooit van toepassing.

Er wordt stilaan nagedacht over hoe we uit de lockdown moeten geraken. Het is goed daarbij na te denken over hoe we onze Vlaamse en Europese wereld willen inrichten nadat we eruit zijn geraakt. Want de economische crisis die we nu kennen, is wel de ergste in meer dan honderd jaar, maar ze biedt tegelijkertijd grotere opportuniteiten dan de heropbouw van West-Europa en Japan na de Tweede Wereldoorlog, toen geholpen door het Amerikaanse Marshallplan.

België kende al snel na de wereldoorlog een economisch zeer voorspoedige periode die ons ook onze huidige sociale zekerheid bezorgde, omdat België relatief ongehavend uit de oorlog was gekomen. De haven van Antwerpen speelde al direct een grote rol in de aanvoer vanuit de Verenigde Staten. Het spoorwegennet was grotendeels intact of kon snel worden heringericht.

Grote delen van Nederland - zoals Rotterdam - en West-Duitsland moesten daarentegen van de grond af worden opgebouwd én heraangelegd. Ze vertrokken met enkele jaren achterstand op België, maar tegen de jaren vijftig en begin jaren zestig staken ze ons gezwind voorbij. Tegen dan was ons productieapparaat verouderd en kon de nieuwe, diepe haven van Rotterdam de fakkel overnemen als grootste haven ter wereld. Tot nog recentere havens, zoals Singapore, het overnamen.

Kruispunt

We staan nu op eenzelfde kruispunt. Gaan we snel-snel opstarten en voortwerken met de bestaande infrastructuur, actoren en processen die er zijn? Terwijl we weten dat we al een merkelijke achterstand hebben qua productiviteit en aanpassing aan de eisen van een klimaatneutrale economie. Zeker op een ogenblik dat vele tientallen miljarden euro’s in de economie zullen moeten worden gepompt.

Deze crisis biedt - ondanks de ellende die ze vooral op menselijk vlak veroorzaakt - de kans om onze economie niet enkel te herstellen, maar ook grondig te vernieuwen. Het begrip stad bijvoorbeeld is aan een ernstige herdenking toe. Dit was niet de eerste en zal zeker niet de laatste pandemie zijn.

Wie wil opgesloten zitten in een klein appartement of een rijwoning met een kleine tot bijna niet bestaande keuken, omdat er toch restaurants en bars in de onmiddellijke omgeving zijn? Wie zei ook weer dat je geen tuin nodig hebt als er parken zijn? Waarom inzetten op grootschalig openbaar vervoer als je minstens anderhalve meter afstand moet houden?

En wie heeft er nood aan overkapte ringwegen als meer en meer van thuis uit kan worden gewerkt en we weten dat een afname van het personenverkeer met 10 tot 15 procent alle vroegere files zou doen verdwijnen?

Projecten

Nu is het moment om in te zetten op nieuwe, innovatieve processen en concepten. Net zoals in 1945 zal dit pas na vijf à tien jaar renderen, maar het zal ons daarna een voorsprong geven voor de komende decennia. De overheden moeten toch massaal geld in de economie pompen. Die overheid moet nu volop investeren, niet in bedrijven maar in projecten met een horizon van vijf à tien jaar - aansluitend bij de noden van een klimaatneutrale economie die zich inpast in die van een circulaire economie.

In het Verenigd Koninkrijk werd vorige week het licht op groen gezet voor de rechtstreekse monetaire financiering van de crisismaatregelen door de Britse centrale bank.

De kosten voor die investeringen, onderzoek en uitvoering kunnen en moeten grotendeels worden gedragen door de overheden, opdat dit de grootste opportuniteit wordt sinds de eerste industriële revolutie. De projecten waarin moet worden geïnvesteerd zetten nieuwe waardeketens op en moeten voldoen aan een aantal basisvereisten inzake klimaatopbrengst, innovatief karakter en productiviteitsverbetering.

Om dat mogelijk te maken zonder de landen op te zadelen met onbetaalbare schuldenlasten, moet de Europese Centrale Bank maximaal middelen ter beschikking stellen. Op die manier worden drie vliegen in één klap geslagen: de industrie en de hele economie geraken versneld uit de coronacrisis, de industrie wordt door productiviteitsverbeteringen, innovatie en klimaatneutraliteit voorbereid op de komende 30 tot 40 jaar op wereldschaal, en de kosten van de omschakeling komen niet ten laste van de bedrijven of de burger.