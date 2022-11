Een goede wetgever voorziet meer dan een slechte...

Wat geldt voor economen, geldt ook voor wetgevers. Er zijn goede en slechte.

Onlangs meldde het Brusselse energieplatform Bolt dat het voorlopig geen nieuwe Brusselse klanten meer aanneemt. Deze klantenstop is volgens Bolt te wijten aan de energiecrisis in combinatie met bestaande regelgeving in Wallonië en Brussel ter bescherming van de energieconsument. Deze regelgeving voorziet dat leveranciers bepaalde kosten verbonden aan niet-geïnde facturen toch moeten blijven doorstorten aan de ontvangende overheden.

Wetgeving die onzichtbare maar voorzienbare (neven)effecten zichtbaar maakt is moeilijker maar beter dan wetgeving die zich beperkt tot een eerstelijnsanalyse en dito oplossing.

Maar leveranciers moeten stroom blijven leveren aan hun klanten, ook wanneer facturen herhaaldelijk onbetaald blijven. De combinatie van beide elementen, samen met de ongekende turbulentie op de energiemarkt, zou pittig zijn voor elke onderneming.

Een goedbedoelde overheidsmaatregel (bescherming van de consument) met een tweedelijns negatief effect (verschraling van het aanbod voor die consument). Het is precies daarvoor dat de 19de-eeuwse Franse liberale econoom Frédéric Bastiat waarschuwde in zijn essay Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas (1850).

De essentie De auteur

Arie Van Hoe is Hoofd Juridische Dienst van het VBO.

De kwestie

Van sommige wetgeving is de voorzienbare werking nadeliger dan de zichtbare voordelen op korte termijn.

Het voorstel

Een goede wetgever denkt de zaken door en betrekt voorzienbare effecten in de analyse van probleem én oplossing.

Al in de inleiding maakt Bastiat een onderscheid tussen slechte en goede economen. Een slechte econonoom beperkt zich tot het onmiddellijk zichtbare effect van een maatregel. Een goede econoom, daarentegen, houdt ook rekening met wat voorzienbaar is: ‘car il arrive presque toujours que, lorsque la conséquence immédiate est favorable, les conséquences ultérieures sont funestes, et vice versa’.

Wat geldt voor economen, geldt ook voor wetgevers. Een slechte wetgever, om de terminologie van Bastiat door te trekken, beperkt de analyse tot de eerste lijn, tot wat onmiddellijk zichtbaar is. Een goede wetgever graaft dieper, en brengt de onzichtbare maar voorzienbare (neven)effecten in kaart én in rekening.

Consumentenrecht

Het voorbeeld van Bolt is illustratief voor een ruimer fenomeen. Wanneer we ons beperken tot het belangrijke domein van het consumentenrecht, kan de wetgever op allerlei manieren de inning van facturen moeilijker maken (door te voorzien in verplichte betalingsherinneringen, verlenging van betalingstermijnen, complexe procedures, …). Consumenten die de contractueel overeengekomen betalingstermijn niet respecteren, worden door deze maatregelen in bescherming genomen.

Een goede wetgever denkt de zaken echter verder door. Wat betekenen deze maatregelen voor de cashflow van ondernemingen (en de impact daarvan op investeringen en innovatie)? Wat betekenen deze maatregelen voor het aanbod van goederen en diensten op een welbepaalde markt? Zijn gerichtere maatregelen mogelijk? Welke (negatieve) invloed kunnen de voorgestelde maatregelen hebben op het gedrag van de in bescherming genomen consument?