Een grondige fiscale hervorming gaat over meer dan enkele maatregelen...

De langverwachte fiscale hervorming zal bepalen of de Vivaldi-regering alsnog een eerbare erfenis achterlaat. Het politieke debat lijkt de kern van de zaak uit het oog te verliezen: kiezen tussen een simpel, rechtvaardig en duidelijk systeem of blijven aanmodderen.

Aan de regeringstafel zijn ze het erover eens dat werken meer moet lonen. Maar door de hoge loonlast denken werkgevers twee keer na voor ze nieuwe jobs creëren. Bovendien houden werknemers van die hoge loonkosten netto bitter weinig over, wat te weinig motiveert om een job te zoeken en te houden.

Het verschil tussen bruto en netto verkleinen is een goed uitgangspunt voor een grondige fiscale hervorming. Dat het verlagen van de loonkosten gefinancierd moet worden, biedt een kans de eindeloze koterijen in het Belgische fiscale systeem aan te pakken. Samen met de harmonisering van de btw-tarieven zou dat de overheid meer middelen opleveren en in staat stellen de grootschalige fiscale hervorming te verantwoorden.

De auteur Bart Van den Bussche is fiscaal expert bij de consultant PwC. De kwestie Het politieke debat over de fiscale hervorming gaat vooral over de keuze tussen belastingen op vermogen en op consumptie. Dat wakkert het maatschappelijk ongenoegen alleen maar aan. De oplossing Een minihervorming is nefast voor ons land. Een simpel, rechtvaardig en duidelijk fiscaal systeem moet toelaten kerntaken efficiënt uit te voeren, te herverdelen en beleid te voeren.

Op papier is het een goede aanzet, maar de goede intenties zijn vervaagd in de politieke realiteit van de Wetstraat. Een koehandel van maatregelen kwam op gang, met een maandenlange stilstand als gevolg. De vraag hoe de financiering zal verlopen, blijft onbeantwoord.

Een fundamentele keuze tussen belastingen op consumptie of op vermogen verdeelt de politiek. Die spreidstand trekt onze samenleving uit elkaar. De indruk wordt gewekt dat het gaat om een keuze tussen rijk en arm, tussen de hogere, de midden- en de lagere klasse. Snedige maar weinig gefundeerde simplismen houden dat conflict in stand.

Kwaliteitsvolle dienstverlening

Niet de belastingen stoken het ongenoegen op. Belastingen zijn niet de facto oneerlijk of onterecht. Fiscaliteit heeft belangrijke en noodzakelijke functies in een samenleving. Eerst en vooral creëren belastingen middelen waarmee de overheid haar kerntaken kan uitvoeren met een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Meer doen met evenveel geld, of zelfs met minder geld, moet voor de overheid een natuurlijke reflex zijn.

Dat is een steentje in de schoen. De inkomsten uit belastingen belanden voor een groot deel in een diepe schuldenput. Ons land heeft de slechte gewoonte centen uit te geven die het niet heeft. Dat creëert niet alleen de illusie dat onze staat vet kan en mag zijn, maar ook dat een alles oplossende overheid een verantwoordelijkheid draagt voor alles wat misgaat.

Meer doen met evenveel geld, of zelfs met minder geld, moet voor de overheid een natuurlijke reflex zijn. Een begroting in evenwicht met een gezonde schuldgraad en een efficiënte overheid gericht op kerntaken, creëren een samenleving in evenwicht.

Een tweede functie van belastingen heffen is herverdelen. Solidariteit is de maïzena van een sterke samenleving. Dankzij belastingen dragen de sterkste schouders wie het moeilijker heeft.

Het idee dat de sterken de lasten van hun schouders schudden wordt continu gevoed bij gebrek aan een duidelijk, transparant fiscaal systeem.

Maar ook daar schuurt een steentje in de schoen. Het fiscaal regime is een nest geworden waarin geen kat nog haar jongen vindt. Het idee dat de sterken de lasten van hun schouders schudden wordt continu gevoed bij gebrek aan een duidelijk, transparant fiscaal systeem. De herverdelende functie wordt gefnuikt door een complex fiscaal systeem en simplistische slogans.

De laatste maar belangrijkste functie van belastingen heffen, is beleid voeren. Belastingen zijn nuttig om gedragingen te stimuleren of af te raden. Het verlagen van de loonkosten leidt tot een hogere werkzaamheidsgraad. Maatregelen als het fiscaal voordeel op elektrische voertuigen, met een vergroening van het wagenpark als gevolg, helpen het klimaatbeleid vooruit.

Daar zit een derde kiezeltje in de schoen. Via accijnzen kan je benzine, diesel tabakswaren of alcohol zo goed als onbetaalbaar maken, maar om een echte gedragswijziging na te streven, is onze overheid te sterk afhankelijk geworden van die inkomsten. Daarom worden de accijnzen alleen verhoogd tot aan de pijngrens, en dat is niet ver genoeg.

Omgaan met de burger

De steentjes uit de schoen halen, volstaat niet. Een nieuwe schoen is nodig. Een grondige hervorming dringt zich op. De koehandel van maatregelen wakkert het maatschappelijk debat alleen maar aan. Het debat laten verglijden naar een tegenstelling tussen een vermogens- en een consumptiebelasting leidt ons ver weg van wat een fiscale hervorming moet inhouden.

Spreek de onderliggende principes af, beslis hoe de lasten verdeeld moeten worden en ga aan de slag.

Een fiscale hervorming gaat over meer dan enkele maatregelen. Het gaat over hoe je met een burger omgaat en zijn inzet waardeert. Hoe je gedrag stimuleert of afkeurt, initiatief motiveert of fnuikt. Spreek de onderliggende principes af, beslis hoe de lasten verdeeld moeten worden en ga aan de slag met de doelgroepen. Verdeel de verantwoordelijkheid en creëer bottom-up rechtvaardige maar competitieve inspanningen voor iedereen.