Een 'magische formule' voor de federale regeringsvorming...

Net zoals de Belgische politici vandaag hadden de Zwitserse verkozenen vroeger de grootste moeite om een regeringsmeerderheid te vormen en die duurzaam stabiel te houden. De partijverschillen en de tactische overwegingen van de politieke formaties leken elke coalitievorming onmogelijk te maken.

Het Zwitserse systeem kan inspiratie bieden. Het politieke systeem is meer gericht op samenwerking dan op concurrentie. Dat betekent dat de verkozenen eerder akkoorden in der minne en breed aanvaarde compromissen zoeken. Alle Zwitserse politieke partijen nemen al decennia deel aan dat originele democratische proces en bekleden politieke functies en verantwoordelijke posten in de administratie, het leger en justitie, in verhouding tot hun respectievelijke electorale macht.

Zo is de federale regering, de bondsraad, pluralistisch samengesteld. De regering bestaat uit zeven leden die verkozen worden door het federale parlement. De regering wordt vernieuwd na iedere verkiezing of wanneer een van de leden van de bondsraad ontslag neemt. Die leden worden bij geheime stemming voor vier jaar door het parlement verkozen. Er kan tijdens de twee eerste rondes van de verkiezingen gestemd worden op eender welke kandidaat onder de burgers die verkiesbaar zijn voor het parlement. Elk jaar verkiest de bondsvergadering (het parlement) een nieuwe voorzitter van de regering en dus van de confederatie, voor de bondsraad. Hij of zij wordt dan president voor een jaar. Dat mandaat is net als dat van de vicevoorzitter niet hernieuwbaar het volgende jaar, wat een interessante rotatie oplevert. De bondsraad neemt zijn beslissingen collegiaal, dus bij consensus genomen.

Magische formule

De vertegenwoordiging in de Zwitserse regering staat niet op papier en ligt niet vast. Ze vormt een wijs evenwicht van de religieuze, taalkundige en politieke gevoeligheden in het land. De grondwet, sinds 1999 aanvaard bij dubbele meerderheid door de kantons en de bevolking, institutionaliseert de evenwichtige vertegenwoordiging van de verschillende regio’s en taalgemeenschappen in de Zwitserse regering. Gedurende enkele decennia heeft de zogenaamde ‘magische formule’ om de zetels toe te wijzen ertoe geleid dat het systeem op een bedaarde wijze beheerd werd. Dat komt door een vrijwillig respecteren van de krachtsverhoudingen tussen de politieke partijen. Sinds de jaren 2000 evolueert het systeem wel en zijn er forse spanningen, door het electorale succes van de conservatieve en nationalistische - om niet te zeggen extreemrechtse - partij UDC. Desondanks kan dit mechanisme inspirerend zijn en België enkele innovaties opleveren.

Wij denken inderdaad dat enkele gemotiveerde politicologen en juristen op relatief korte tijd zo’n formule kunnen uitdokteren voor België. De zaak zou zijn om - met behoud van de grondwettelijk verplichte taalpariteit tussen Nederlandstalige en Franstalige leden van de ministerraad - ervoor te zorgen dat de Kamer zeven ministers verkiest om een federale regering te vormen. Daarin zijn de vier gewesten/gemeenschappen (Vlaanderen, Wallonië, Brussel en Duitstalige) en de grote politieke krachten vertegenwoordigd.

En ja, er zal wat tijd over gaan om het systeem te stabiliseren. Er zullen invloeden blijven spelen door het mechanisme van de geheime stemming en het partijpolitieke spel blijft bestaan tijdens de verschillende kiesrondes - daaraan herinnert de niet-benoeming van Zakia Khattabi bij het Grondwettelijk Hof - en het is ook niet zeker of partijen als het Vlaams Belang of de PVDA-PTB naar verhouding de vertegenwoordig krijgen die ze door de verkiezing mogen verwachten. Zelfs als ze hun plek krijgen, blijft de Zwitserse ervaring wellicht inspirerend. Misschien staat er wel een min of meer onafhankelijke post-covid-‘wijze’ of -persoonlijkheid op om deel uit te maken van zo’n nieuwe ploeg, of ze zelfs te leiden.

Het systeem kan ook op basis van de huidige normen. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat de Wetstraat vooruitloopt op een institutionele verandering.

Sommigen zullen opwerpen dat dit plan een staatshervorming impliceert of een grondwetswijziging. Wij denken van niet. Het systeem kan ook op basis van de huidige normen. Het zou trouwens niet de eerste keer zijn dat de Wetstraat vooruitloopt op een institutionele verandering…

De burger zou deze zoektocht naar politieke consensus ook toejuichen. De inspanning om naar een consensus te zoeken over de politieke grenzen heen is al geleverd tijdens de coronacrisis. Bovendien kan meer federale verzoening en het vermijden van laag-bij-de-grondse ruzies meer tijd vrijmaken om te werken aan een efficiënter beheerde staat. De federale entiteiten krijgen een nieuwe democratische dynamiek, die burgers meer mobiliseert, en waarbij de politieke partijen hun verschillen meer in de verf zullen willen zetten.