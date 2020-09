Een stappenplan voor echte partijvernieuwing...

De discussie over het hervormen van onze middenpartijen is belangrijk, maar als het bij lege marketing blijft, kalft het vertrouwen in onze democratie verder af. Tien stappen zetten is het minimum voor geloofwaardig transitiemanagement in de Wetstraat.

Dat eindelijk een federale regering in de steigers staat, schept kansen om het zwaar geschonden vertrouwen van burgers in de politiek terug te winnen. Het is een noodzakelijke maar onvoldoende voorwaarde. Of die kansen echt benut worden, hangt af van hoe alle betrokken partijen ermee omgaan.

Schermvullende weergave ©Saskia Vanderstichele

Een beter beleid volstaat niet. De chaos van de voorbije jaren wijst op het falen van een partijpolitieke systeem en de weigering van een politieke generatie de particratie in vraag te stellen. Het gevoel heerst dat de politiek niet op zichzelf toepast wat ze de maatschappij voorschrijft, dat de spelregels in de Wetstraat haaks staan op de wetmatigheden daarbuiten. Volgens de politiek moet alles horizontaler, kritischer en professioneler, energiek, flexibel en beweeglijk. Maar in de politiek blijft alles hetzelfde. De kiezer - en de ex-kiezer des te meer - wil dat de middenpartijen zichzelf in vraag stellen.

Een verandering van de partijnaam is geen strategie.

Een verandering van de partijnaam is geen strategie. Als het de middenpartijen ernst is, moeten ze hun veranderingstraject nu inzetten.

1. De ledenpartij is achterhaald. Partijen hebben minder leden dan ooit, en die weerspiegelen steeds minder de complexiteit en veranderingen in de samenleving. Politieke partijen moeten nieuwe manieren vinden om aansluiting te vinden bij al wat leeft in de maatschappij.

2. De botsing van meningen is een politiek goed, geen bedreiging. Partijen moeten weer een doorgeefluik worden voor inzichten, beleidsvoorstellen en idealen. Ze moeten het gesprek aan durven te gaan met specialisten en het middenveld, met ondernemers, academici en publieke intellectuelen. Niet vrijblijvend, pro forma of uit strategisch oogpunt, maar om de impact van het publieke debat te vergroten.

3. Meer mensen samen maken betere beslissingen. De cumul van mandaten en de concentratie van de macht in en rond de politiek botsen fundamenteel met hoe onze samenleving vandaag functioneert: horizontaal, inclusief, interactief. We kunnen niet wachten op nieuwe wetgeving. Elke partij moet haar eigen werking opengooien. Elke mandataris moet zijn job 100 procent doen.

4. Politiek professionalisme begint in het parlement. Alleen vrije, mondige en energieke parlementsleden vertegenwoordigen de hele samenleving en geven het georganiseerde meningsverschil dat de democratie is een gezicht. Er is niks mis met constructieve spanning tussen partijen, belangen en politieke niveaus voor wie ernst, redelijkheid en vakmanschap waardeert.

Weg met de hiërarchie en lethargie in het politieke midden, met de partij als gesloten systeem. Zolang dat niet gebeurd is, kan geen sprake zijn van een geloofwaardige naamsverandering of identificatie als 'open beweging'.

5. Geen job is voor het leven, een politiek mandaat nog minder. De permanente nood aan vernieuwing moet worden ingeschreven in de selectie, begeleiding en doorstroming van politiek personeel. Gezonde concurrentie voor mandaten verhoogt het vakmanschap en de inzet van verkozenen. Voor politici geldt wat in het bedrijfsleven de norm is: up or out.

6. In de eerste plaats zijn we democraten. Er zijn wezenlijke meningsverschillen tussen de stromingen in het politieke centrum - gelukkig maar - maar die vallen in het niet bij de verzuring, versnippering en onverantwoordelijkheid die aan de extremen dreigt. Daar mogen ze zich naar beginnen te gedragen. Alleen het zoeken naar overeenkomsten en het niet opblazen van de verschillen die er wel zijn, houdt de boel samen.

7. De partijvoorzitters zijn de dirigenten van de meerstemmige democratie - niet minder, maar ook niet meer. Zij bepalen het tempo en geven kleur, elk volgens hun temperament en in de traditie van hun partijpolitieke orkest. Een goede dirigent weet dat niet hij, maar het hele orkest voluit te horen moet zijn - elk lid van de te vormen regering, elke vertegenwoordiger in elk parlement, iedereen die constructief meedenkt aan het politieke project, en elke stem in het debat.

Open beweging

Samengevat: weg met de hiërarchie en lethargie in het politieke midden, met de partij als gesloten systeem. Zolang dat niet gebeurt, kan geen sprake zijn van een geloofwaardige naamsverandering of identificatie als 'open beweging'.

Maar de eerste en belangrijkste stappen moeten nu gezet worden, bij de vorming van de regering:

We hebben een laatste kans om de particratie van binnenuit te breken, maar dat kan alleen door in elke partij elk beslissingsniveau open te wrikken.

8. Professionalisme bepaalt wie minister wordt, niet je palmares in de partij. Het zou een sterk en hoognodig teken van bescheidenheid zijn, mocht de komende regering ministers tellen van buiten de partijpolitiek.

9. Geen promotie zonder assessment. De pas benoemde ministers ondergaan een échte hoorzitting in het parlement, zodat hun analyse, prioriteiten, gedrevenheid en voeling met hun portefeuille buiten kuif staat.

10. Beter beleid vraagt een samenspel tussen politiek en administratie. Uitgebreide kabinetten zijn een teken van georganiseerd wantrouwen. De nieuwe kabinetten moeten zo klein mogelijk zijn, met mensen zonder partijkaart, en in nauwe samenwerking met hun administratie.

We hebben een laatste kans om de particratie van binnenuit te breken. Dat kan alleen door in elke partij elk beslissingsniveau open te wrikken. De wedloop aan politieke vernieuwing onder de middenpartijen mag geen kwestie zijn van lege marketing, maar vraagt om echt transitiemanagement. Voor elk van hen geldt: walk the talk... of zwijg.

Vincent Stuer