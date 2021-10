Een versoepeling voor nachtarbeid in e-commerce komt te laat...

Het eventueel versoepelen van nachtarbeid in de e-commerce komt te laat om een significante impact te hebben. Toch kan België nog kansen grijpen.

Tijdens de begrotingsonderhandelingen schoot de PS een compromisvoorstel rond nachtarbeid voor e-commerce af. Dat thema is al voor verschillende regeringen een heet hangijzer. Al sinds de regeringen-Leterme en -Di Rupo riep de Belgische logistieke sector op de nachtarbeid voor e-commerce te versoepelen.

Meer servicegedreven e-commerce-oplossingen, waarbij same day-leveringen worden aangeboden vanuit lokale micromagazijnen, worden een groeimarkt.

Nederland en Duitsland, onze belangrijkste concurrenten op dat vlak, hanteren flexibelere arbeidsvoorwaarden voor nachtarbeid. De grootste e-commercemultinationals die we in Vlaanderen kennen, zoals Bol.com, Coolblue en Zalando, zijn vooral gevestigd in Nederland en Duitsland. Het helpt ons land niet dat de keuzes voor hun respectievelijke hoofdzetels de voorbije decennia vaak vielen op goed gelegen locaties ginder.

Er zijn gelukkig ook voorbeelden van e-commercebedrijven die wel succes hebben op Belgisch grondgebied, zoals Torfs en Vente-Exclusive. Ook Nike in Laakdal is een succesverhaal. De mastodontvestiging daar is het Europese distributiecentrum, maar voorziet nu ook bijna heel Europa en het Midden-Oosten van onlinebestellingen.

De essentie De auteurs

Roel Gevaers en Wouter Dewulf zijn professor transporteconomie & e-commerce aan de UAntwerpen.

De kwestie

De versoepeling van de nachtarbeid voor e-commerce is al verschillende regeringen lang een heet hangijzer.

Het voorstel

Een versoepeling komt te laat om een significante impact te hebben. België kan echter proberen mee te surfen op de nieuwe groeitrend in de e-commerce, door zijn duurzaam en lokaal logistiek ecosysteem te versterken.

De huidige e-commercestromen in de klassieke pakjesmarkten hebben een typische 90-10-verhouding. Grosso modo staat 10 procent van de multinationals in voor 90 procent van de geleverde goederen. Dat betekent dat de distributie vanuit een beperkt aantal locaties gebeurt. De traditionele pakjesmarkt werkt volgens het ‘next day’-principe (de volgende dag). Men haalt de bestelde goederen in de avond en vroege nacht uit de voorraden in een distributiecentrum, vaak in Nederland. In de tweede helft van de nacht worden de goederen vervoerd naar België, om de volgende dag te worden geleverd aan de consument. Merkwaardig is dat het transport van die pakjes wel perfect wettelijk is toegelaten tijdens de nacht.

Dezelfde dag

In België en een deel van Europa lopen we wat achter op de trends in een aantal Aziatische landen, waaronder China, Japan, Korea en Singapore. Daar zijn ‘same day'-leveringen (nog dezelfde dag) de standaard. Bestelde producten worden dezelfde dag geleverd. Voor deze goederen is geen tijd meer om ze tijdens de nacht via verschillende sorteermagazijnen over langere afstanden te vervoeren. E-commercespelers moeten zich nu anders organiseren en creëren in plaats van een groot centraal magazijn een aantal lokale, kleinere magazijnen.

Ook in de Verenigde Staten is die trend manifest. Amazon stampte er de voorbije jaren naast zijn megamagazijnen (‘fulfilment centers’) honderden kleine ‘fast delivery stations’ vlak bij Amerikaanse steden uit de grond. Zo kan het bedrijf de consumenten dezelfde dag nog zijn bestelling leveren. Het streven naar duurzaamheid en elektrificatie versterkt die trend nog. De 'last mile'-routes worden korter en worden afgelegd met duurzamere voertuigen. De ‘fast delivery stations’ werken veelal alleen overdag, terwijl de megamagazijnen de klok rond operationeel zijn. In Nederland is sinds corona het aantal ‘same day’-leveringen explosief toegenomen, soms met meer dan de helft.

Kan nachtarbeid in de e-commerce logistiek nog veel bijdragen aan een competitievere e-commerce in België? Vanuit een economisch standpunt heeft een grotere flexibiliteit voordelen. Bij e-commerce lijken de meeste trends te evolueren naar een meer servicegedreven aanpak, via leveringen op dezelfde dag of geplande leveringen. De consument wil steeds meer zelf een specifiek uur tijdens de dag of avond kiezen, eerder dan de standaard next day-leveringen.

Trein

Zullen deze standaardleveringen blijven bestaan? Absoluut, maar die logistiek wordt waarschijnlijk uitgevoerd door servicecentra van de grotere multinationals, die nu al vaak gevestigd zijn in Nederland en Duitsland. De beslissingen daarvoor zijn eerder al genomen, en een verhuizing van dat type activiteiten naar België is niet evident.

Het neerzetten van lokale, kleinere magazijnen bij de grotere steden kan deels een terugkeer van de e-commercelogistiek naar België inluiden.

Waar zitten dan de kansen voor de Belgische e-commerce? België volgt met vertraging vaak de trends in het buitenland. Meer servicegedreven e-commerce-oplossingen, waarbij same day-leveringen worden aangeboden vanuit lokale micromagazijnen, wordt een groeimarkt. En laat dat nu net een kans zijn voor de vele lokale handelaars en kmo’s die we in Belgische steden hebben. Verschillende Belgische winkels zouden hun winkelruimtes perfect kunnen gebruiken als lokale micromagazijnen voor die same day-leveringen. Het neerzetten van lokale, kleinere magazijnen bij de grotere steden kan deels een terugkeer van de e-commercelogistiek naar België inluiden.