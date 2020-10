Eerlijke fiscaliteit is de bevolking zeggen waar het op staat...

In diezelfde passage van het regeerakkoord leest men ook dat de overheid zal streven naar een ‘eerlijke bijdrage van die personen die de grootste draagkracht hebben om bij te dragen, met respect voor het ondernemerschap’. Dat is op zich een rechtvaardige doelstelling, die perfect kan kaderen in de beloofde globale hervorming, ware het niet dat hieromtrent reeds ‘bij de volgende begrotingscontrole een voorstel zal worden ingediend’. Het komt er eigenlijk op neer dat de overheid (rekening houdend met de huidige covidcrisis) best wel wat bijkomende middelen kan gebruiken.

Het probleem zit hem niet in een gebrek aan eerlijke bijdragen door diegenen met de grootste draagkracht, maar wel in de complexe uitwerking en de ondoordachte spreiding van die bijdragen.

Onmogelijke opdracht

Niet echt coherent, lijkt mij dat. Zelfs een bijna onmogelijke opdracht. Want hoe kan men redelijkerwijze (blijven) denken dat het draagkrachtbeginsel, dat nota bene nu al een van de fundamenten vormt van ons belastingstelsel, kan worden ingevuld door nog maar eens een bijkomende ‘bijdrage’ - een belasting dus - in het leven te roepen?

Draagkracht kan eenvoudigweg geen parameter meer zijn die als verantwoording kan dienen om te rommelen in de marge. Een globale fiscale hervorming is nodig.

Draagkracht kan eenvoudigweg geen parameter meer zijn die als verantwoording kan dienen om te rommelen in de marge. België zit zowel wat betreft de belastingen op arbeid als die op kapitaal bij de internationale koplopers en er bestaat reeds een sterk herverdelend effect. Het probleem zit hem dan ook niet in een gebrek aan eerlijke bijdragen door diegenen met de grootste draagkracht, maar wel in de complexe uitwerking en de ondoordachte spreiding van die bijdragen. En daarmee komen we uiteraard opnieuw bij het uitgangspunt: dat men daaraan enkel kan remediëren door een globale hervorming uit te werken, met respect voor de neutraliteit in de heffing en rekening houdend met de eigenheid van elk type inkomen.