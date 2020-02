Eerst huiswerk maken over toekomst van België...

De politiek heeft op veel vragen over een mogelijke splitsing van België geen onderbouwd en geloofwaardig antwoord. Toch opperen sommigen de hallucinante gedachte van verkiezingen met als centraal thema de toekomst van België.

We zijn weer een koninklijke opdracht verder, en de door velen gevreesde verkiezingen zijn opnieuw een stapje dichterbij. Waarnemers waarschuwen dat die kunnen neerkomen op een soort referendum over de toekomst van België. Als dat leidt tot een versterking van de N-VA en het Vlaams Belang, kan de vorming van een federale regering nog onmogelijker worden. De dan 'bewezen' onbestuurbaarheid van België kan vervolgens een hefboom worden voor een afscheuring van Vlaanderen uit het Belgisch staatsverband.

Dat de toekomst van België dé inzet van eventuele vervroegde verkiezingen wordt, is niet zeker. Voldoende andere uitdagingen kunnen een rol spelen: de kerntaken van de overheid, het begrotingstekort, het klimaat, de toekomst van de sociale zekerheid, de migratie.

Maar wat als de komende verkiezingen toch gaan over het Belgisch model? Is de kiezer dan in staat in te schatten welke gevolgen een eventuele stem voor of tegen België zal hebben? Op basis van welke informatie zal hij de voor- en nadelen van België tegen elkaar kunnen afwegen?

Het is belangrijk over een zo objectief mogelijke kosten-batenanalyse te beschikken. In Remi Vermeirens studie 'België. De onmogelijke opdracht' (2014) werd als kostprijs uitgegaan van een Vlaamse overname van 55 procent van de totale schuld (toen begroot op 203 miljard euro) en 34 miljard euro aan (tijdelijke) solidariteitskosten. Volgens Vermeiren is een onafhankelijk Vlaanderen die prijs waard. Maar het moet gezegd dat de studie uitgaat van een uitgesproken bepleiter van Vlaamse onafhankelijkheid. De aanspraken zijn dan ook 'gekleurd'.

Critici wezen er toen op dat onder meer geen rekening werd gehouden met het verlies van schaalvoordelen, het verlies van het merk 'België' en het verlies van de band met Brussel. Net zomin als met de scheidingskosten, zijnde de (tijdelijke) kosten die gepaard gaan met het ongeordende verloop van een eenzijdige afscheuring. Vermeiren ging uit van een 'onderhandelde boedelscheiding'. Het laat zich echter raden dat - zelfs als er na nieuwe verkiezingen een Vlaamse meerderheid voor een boedelscheiding is - er aan de kant van de Franstaligen geen enkele bereidheid zal zijn om daarover te onderhandelen. Het besluit is dan ook dat een splitsing alleen eenzijdig kan gebeuren en kosten met zich meebrengt.

Daarom is er nood aan een onafhankelijke studie over de kosten en de baten van een dergelijk scenario. De onzekerheid over een lidmaatschap van de Europese Unie moet daarbij in rekening worden gebracht.

Nog van belang is tegen welke Belgische staatsstructuur een splitsingsscenario wordt afgezet. De complexe en inefficiënte 'koterij' die na zes staatshervormingen tot stand is gekomen? En waaraan eventueel nog een zevende kan worden toegevoegd. In het verleden was 'efficiëntie' geen drijvende kracht van de staatshervorming. Ze betrof een doorgaans erg technisch compromis. Een globale en coherente visie werd niet ontwikkeld.

In onze particratie mogen we van de politieke partijen verwachten dat ze een duidelijke visie op de toekomst van België ontwikkelen. Opteren ze voor een verdere overdracht van bevoegdheden van de federale staat naar de deelstaten? En wat kan of moet dan federaal blijven? Of wordt geopteerd voor een herfederalisering van bepaalde bevoegdheden? Of voor een piste met vier deelstaten (Vlaanderen, Brussel, Wallonië en de Oostkantons), zoals Johan Vande Lanotte (sp.a) voorstelt? En wat met de financiering van dat alles?

De politieke partijen kunnen op al die vragen geen onderbouwd en geloofwaardig antwoord bieden. Het is hallucinant dat met verkiezingen wordt gedreigd met als centraal thema de toekomst van België.

Laat ons alle politieke partijen de kans geven hun visie op de toekomst van België nader uit te werken en te onderbouwen. De partijen die zich presenteren als een 'duo' voor het noorden en het zuiden, kunnen meteen een gezamenlijk plan uitwerken.

Universiteiten, het middenveld, burgerbewegingen... Allen moeten bijdragen tot het debat over de toekomst van België. Onderbouwd door feiten en cijfers, én met open vizier.

In afwachting kan de regering in lopende zaken zich (hopelijk) omvormen tot een tijdelijke (minderheids)regering met volheid van bevoegdheid voor een beperkt noodprogramma.

Maar laat ons de toekomst van België ook niet overlaten aan de professionele politici alleen. Universiteiten, het middenveld, burgerbewegingen... allen moeten bijdragen tot het debat over de toekomst van België. Onderbouwd door feiten en cijfers én met open vizier.