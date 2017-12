Eindelijk kijkt Londen brexit in de ogen

Er komt stilaan wat meer beweging in de brexitonderhandelingen, met dank aan Londen. Dat mag ook wel, want de tijd dringt, in de eerste plaats voor de Britten. Bovendien is er geen gebrek aan heikele kwesties om op te lossen, integendeel.

Steven Van Hecke Hoofddocent Europese envergelijkende politiek, KU Leuven

Buckingham Palace bracht deze week goed nieuws, ook en vooral voor Downing Street 10. De aankondiging van het huwelijk tussen prins Harry en de Amerikaanse actrice Meghan Markle creëerde een onverwacht feelgoodmoment, en daar heeft het Verenigd Koninkrijk danig nood aan.

Theresa May bezwijkt bijna onder de dagelijkse negatieve politieke en financieel-economische nieuwsbulletins. Dat de koninklijke familie wat afleiding bracht, kwam de Britse premier goed uit. Bovendien wist ze daar handig gebruik van te maken. Op het ogenblik dat iedereen nog stond te juichen bij de aanblik van het pas verloofde paar liet May voor het eerst weten dat ze bereid is ongeveer 45 miljard pond te betalen voor de brexit.

Dat bedrag noemen is niet onbelangrijk. Vooruitgang boeken met de brexit bill is een van de drie voorwaarden die voldaan moeten zijn vooraleer onderhandelingen mogelijk zijn over een verdrag dat de toekomstige relaties regelt tussen het VK en de Europese Unie.

Lange tijd verkeerde Londen nochtans in een staat van ontkenning. Zo had de flamboyante minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson tijdens de referendumcampagne niet alleen de slogan onderschreven dat een uitstap uit de Unie het VK geld zou opleveren, ook onlangs nog beweerde hij dat brexit de Britten niets zou kosten.

Intussen weten we dat in de regering de samenhang grondig zoek is, ook over die rekening. Dát May met een cijfer naar buiten komt, is daarom veelzeggend. Ten eerste omdat ze duidelijk toegeeft dat de Britse schatkist de openstaande rekeningen met Brussel zal betalen. En ten tweede dat er eindelijk schot in de zaak mag komen. Versta: het daglicht negeren heeft lang genoeg geduurd en de Britse onderhandelingspositie is er niet meteen door versterkt. Dus beter wat meer offensief communiceren en tegelijk onderstrepen dat tot nader order de premier de baas is en dus de ultieme onderhandelaar namens Londen.

Een echte deal is er nog niet. Daarvoor is minstens ook de zegen van de EU27 nodig. Bovendien gaat het niet alleen om de brexit bill. Er moet nog een akkoord komen over de rechten van EU-burgers in het VK, en met name over de vraag of het Europees Hof van Justitie daar een rol in mag blijven spelen. Hoe heikel dat laatste ook is, want het holt voor de brexiteers de heroverde Britse soevereiniteit meteen weer uit. Blijkbaar zou daar evenzeer een doorbraak nabij zijn.

Muurvast

Maar vergeten we niet dat de derde kwestie die de EU vooropstelt - de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek - nog steeds muurvast zit, enkele surrealistische (want praktisch amper uitvoerbare) oplossingen niet te na gesproken. May en co. zijn er dus nog lang niet, hoewel er voor het eerst sinds geruime tijd reden tot optimisme is.

Niet dat de Britten nu plots dankzij een nakend prinselijk huwelijk minder wantrouwig naar het continent kijken. Maar het is eindelijk doorgedrongen dat de Unie niet zomaar zal overgaan tot de tweede fase van de onderhandelingen over een verdrag dat de toekomstige relaties tussen het VK en de Unie regelt.

Over dat verdrag is het de Britse regering vooral te doen, want ze hoopt daarmee, eventueel na een overgangstermijn, een voordelige handelspositie te kunnen veroveren. Dat valt evenwel nog te bezien, maar de duidelijke taal die Brussel de jongste weken heeft gesproken is niet in dovemansoren gevallen.

Het huwelijk van Harry en Meghan vindt pas in de lente van 2018 plaats. Tot dan moet Theresa May weer zelf voor goed nieuws zorgen.

Al op de Europese Raad van oktober moest premier May in het zand bijten omdat er onvoldoende vooruitgang was geboekt in de lopende onderhandelingen. Maar geen nood, tegen de Europese top van december zou de soep toch niet zo heet gedronken worden als ze werd opgediend. De boodschap die May van Europees Raadsvoorzitter Donald Tusk onlangs heeft gekregen was evenwel van een andere aard: dat er niet zomaar wordt overgegaan tot een nieuwe fase in de onderhandelingen. Dat is wellicht ook de boodschap die May maandag wacht wanneer ze op de koffie gaat bij Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker.

De communicatie over de brexit bill zal wellicht enige goodwill creëren, in de hoop dat de gesprekken tussen Londen en Brussel eindelijk resultaat kunnen boeken. Voor het eerst lijkt May de binnenlandse collateral damage minder belangrijk te vinden dan een constructieve houding in de brexitonderhandelingen. En ook dat is een belangrijk signaal, zowel aan het team van brexitonderhandelaar Michel Barnier als aan May’s collega’s in de Europese Raad.

Wellicht is het nog niet voldoende, toch niet om een ‘no deal’-scenario te vermijden of als garantie op een succesvolle uitkomst van de onderhandelingen. Noodzakelijk is het wel. Want het huwelijk van Harry en Meghan vindt pas in de lente van 2018 plaats. Tot dan zal Theresa May weer zelf voor goed nieuws moeten zorgen.