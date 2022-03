Elektriciteitsfactuur mag geen kopie blijven van gasrekening...

Vandaag betalen we de prijs voor een zeer selectieve houding tegenover biomassa, waterkracht, energie-opslag, en biogas. Een diversificatiestrategie is essentieel om de elektriciteitsprijs op termijn los te koppelen van de gasprijs.

In februari liep de inflatie in ons land op tot 8 procent. De energieprijzen stegen in het afgelopen jaar met 61 procent en leverden volgens het statistiekbureau Statbel 5 procentpunten van het totale inflatiecijfer. En de eerste helft van maart belooft niet bepaald beterschap. Het huidige energieakkoord drukt de uitzonderlijk hoge energiefacturen en heeft hopelijk ook een merkbare impact op de inflatie.

In 2019 en 2020 waren de gasprijzen historisch laag en niemand mopperde over de liberalisering van de energiemarkten.

Alsof we nog niet met voldoende energie-uitdagingen kampen, kondigde Europa vorige week aan zich tegen 2030 volledig los te willen koppelen van Russisch aardgas. Dat wordt een uitdaging, want Rusland tekent vandaag voor 40 procent van de Europese gasimport, 27 procent van de olie-import en 46 procent van de invoer van steenkool.

De invasie in Oekraïne leidde tot spectaculaire prijsrecords, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat in oktober 2021 de Europese gasprijs op de kortetermijnmarkten met 115 euro per MWh al vertienvoudigd was tegenover oktober 2020. Pas twee maanden later sijpelden de berichten over de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne door in de media en in de Europese gasprijzen.

De essentie De auteur

Johan Albrecht is professor economie Universiteit Gent en senior fellow Itinera Institute.

De kwestie

Vandaag betalen we de prijs voor een zeer selectieve houding tegenover biomassa, waterkracht, energie-opslag, biogas en waterkracht.

Het voorstel

Een diversificatiestrategie is essentieel om de elektriciteitsprijs op termijn los te koppelen van de gasprijs.

Europa wil de energietransitie bruusk versnellen, maar dat is geen nieuwe doelstelling. In juli 2021 pakte de Europese Commissie uit met het Fit for 55-pakket, dat een vermindering van de CO 2 -uitstoot ambieert met 55 procent tegen 2030. Kort daarna ontstond in Europa een overbodig taxonomiedebat over het toekennen van een groen label aan nieuwe investeringen in aardgas en kernenergie. Voor wie de enorme methaanlekken blijft negeren, is fossiel gas een interessante transitiebrandstof.

Europa wou de transitiedeur verder openhouden voor aardgas, wat aansluit bij de evolutie van de Europese CO 2 -uitstoot door het gebruik van aardgas. Die steeg van 886 miljoen ton in 2012 naar 901 miljoen ton in 2019. De Russische president Vladimir Poetin heeft vorige maand die deur gesloten. Ongeacht de herkomst wordt het allesbehalve evident het fossiele gasverbruik tegen 2030 echt radicaal te verminderen. Maar er is op termijn geen andere weg, want Europa wil tegen 2050 ook het eerste klimaatneutrale continent zijn.

Liberalisering

Een belangrijke uitdaging voor de komende jaren ligt in het doorbreken van de koppeling tussen de elektriciteitsprijzen en de gasprijzen. Vandaag betalen we twee keer voor de hoge gasprijzen, want die verhogen ook de marginale kosten van gascentrales, die de elektriciteitsprijs bepalen. Wegens hun grote flexibiliteit garanderen gascentrales het noodzakelijke evenwicht op de elektriciteitsmarkten. In 2019 en 2020 waren de gasprijzen historisch laag en niemand mopperde over de liberalisering van de energiemarkten. We zagen in de evolutie van de gasprijs in de afgelopen tien jaar graag een robuuste trend die kon worden geëxtrapoleerd tot pakweg 2040.

De verwachting van een structureel lage gasprijs trok een vette rode streep door vele investeringsanalyses. Investeer maar eens in biomethaan of waterstof bij een ultralage gasprijs van 10 euro per megawattuur.

Biomassacentrales leveren groene elektriciteit die niet afhankelijk is van het weer. Maar biomassa is duur en niet iedereen heeft vertrouwen in de certificatiesystemen om de duurzame oorsprong van de biomassa te garanderen. Er kwam in de afgelopen vijf jaar dan ook geen Europese investeringsgolf in biomassacentrales.

Europa kan ook investeren in bijkomende waterkrachtcentrales, maar in enkele landen is dat vandaag onbespreekbaar om ecologische redenen. Waterkrachtcentrales bieden een zeer hoge flexibiliteit, wat essentieel is om onze afhankelijkheid van flexibele gascentrales te verminderen. En we hadden ook veel meer kunnen investeren in grootschalige energieopslag en in het flexibel maken van de vraag.

Technisch zijn er zeker mogelijkheden om minder afhankelijk te zijn van flexibele gascentrales, maar de verwachting van een structureel lage gasprijs trok een vette rode streep door vele investeringsanalyses. Investeer maar eens in biomethaan of in waterstof bij een ultralage gasprijs van 10 euro per megawattuur.