Elektriciteitsmarkt vergt ander model in oorlogstijd...

Het huidig model van de elektriciteitsmarkt werkt niet in oorlogstijd. Een variabel kostplusprijsmodel biedt lagere prijzen, minder energiearmoede, minder stijgende inflatie, een behapbare loonprijsspiraal en geen competitiviteitsprobleem.

De variabele elektriciteitsprijzen swingen de pan uit. Dat zette de regering er terecht toe aan het sociaal tarief uit te breiden. De algemene daling van de btw op elektriciteit tot 6 procent was onnodig duur en ongericht - ook wie het niet nodig had, werd geholpen - maar ze gaf gezinnen in nood wel respijt. Maar de meest logische oplossing zien we over het hoofd: een beter marktmodel voor de elektriciteitsmarkt.

Veel stuwdammen, zonnedaken, windturbines en nucleaire centrales zijn al gebouwd. Hun kosten veranderen nauwelijks, maar de marktprijs voor de elektriciteit die ze produceren, stijgt wel.

De Europese elektriciteitsmarkt brengt vraag en aanbod met elkaar in overeenstemming via vrije prijsvorming. Dat standaardprincipe van de vrije markt werkt uitstekend, zolang er geen externe kosten of een monopoliemacht zijn. Het maakt ook dat eerst de goedkoopste elektriciteitsproductie aan bod komt. De laatste centrale die wordt aangeschakeld om aan de vraag te voldoen, is de duurste van alle centrales die draaien. Vaak is dat een gascentrale. De kostprijs van die marginale centrale bepaalt de marktprijs.

De kwestie : Het huidige model van de elektriciteitsmarkt werkt niet in tijden van oorlog.

Het voorstel: Voer een variabel kostplusprijsmodel in. Daarmee behalen alle producenten een normale winst, zijn de prijzen lager en krijg je minder energiearmoede. De inflatie stijgt minder, de loonprijsspiraal wordt behapbaar, en er treedt geen competitiviteitsprobleem op.

Dat is een goed idee, omdat iedereen gestimuleerd wordt te investeren in de goedkoopste technologieën. Daarbij behoren naast hydro-elektriciteit ook zonne-energie en windenergie. Zo ontstaat dus een stimulans om te investeren in hernieuwbare elektriciteitsproductie. Precies wat we willen bij de energietransitie.

Uitvergroot

Het probleem is dat dat marktmodel de economische chaos van de speculatief hoge gasprijzen uitvergroot. Als gasprijzen stijgen, stijgt de marktprijs van elektriciteit. Maar veel stuwdammen, zonnedaken, windturbines, en nucleaire centrales zijn al gebouwd. Hun kosten veranderen nauwelijks, maar de marktprijs voor de elektriciteit die ze produceren, stijgt wel. Daardoor stijgen hun brutowinstmarges.

Zo vergroot de elektriciteitsmarkt het effect van wereldwijde prijsmanipulaties en werkt die als een hefboom voor het machiavellistische gasleveringsbeleid van Rusland. Toch verdedigen we dat systeem met een passie die normaal alleen de liefde te beurt valt. We zijn zelfs bereid ons ervoor in de voet te schieten. Toch kunnen we een marktmodel bedenken dat beter geschikt is voor deze oorlogstijd.

Een goed alternatief kan bestaan in een variabel kostplusmodel. Dit komt erop neer dat we de kosten van alle productieactiva inschatten. Dat ligt gevoelig, maar is op zich niet moeilijk, laat staan onmogelijk. Boven op die kostprijs kennen we aan de producenten een vaste winstmarge toen in de vorm van vaste afnamecontracten. De prijs van wind- , zonne- of nucleaire energie stijgt dan niet als de gasprijzen stijgen, want zowel de productiekosten als de brutowinstmarge liggen grotendeels vast.

Wordt investeren in de efficiëntste, en dikwijls risicovolle, hernieuwbare activa dan nog gestimuleerd? Dat lossen we op door de winstmarges te laten afhangen van de efficiëntie. Hoe efficiënter en properder de productietechnologie, hoe hoger de variabele marge die ze krijgt toegewezen. Gascentrales krijgen de laagste, nog net positieve, marges, zodat ook die investering wordt terugverdiend. Zo ontvangen alle producenten een normaal rendement op hun investering, bevorderen we efficiënte investeringen en behouden we de stimulans voor innovatie.

Tussenpartij

Is dat onmogelijk? Nee. Het is in essentie wat gebeurt in Frankrijk, met als gevolg lagere elektriciteitsprijzen en minder inflatie (in april 4,8% tegenover 8,31% bij ons). Dat kan alleen maar omdat de Franse markt wordt gedomineerd door één grote overheidsspeler, die alle overwegingen internaliseert. In België hebben we tijdelijk een tussenpartij nodig die elektriciteit tegen een variabele kostplusprijs van producenten koopt en die doorverkoopt tegen de gemiddelde kostprijs. Klanten betalen dan de gemiddelde prijs van het moment. Omdat de brutowinstmarges worden ingeperkt ligt die lager dan vandaag.

We passen het idee van een kostplusprijs impliciet al toe voor de nucleaire rente en voor offshorewindmolens.

Dat idee is niet helemaal nieuw. We passen het al impliciet toe voor de nucleaire rente, waarbij producenten een deel van de extra winstmarge afgeven in de vorm van een belasting. We kennen het ook bij offshorewindmolens. Daar krijgt de producent in essentie een vaste prijs, die het terugverdienen van de kosten en een beperkte winstmarge garandeert.