En als mijn kerstverlichting zich nu eens zelf kon repareren?...

Hoe het recht op reparatie voor iedereen garanderen en de groeiende berg e-waste stoppen? Het wat futuristisch klinkende antwoord is: met zelfherstellende producten. Om die technologie beschikbaar te maken, moeten bedrijven hun verdienmodellen radicaal herzien.

Kerst, dat is ook bij ons thuis een kerstboom met lichtjes. Zodra de wirwar ontrafeld en netjes opgehangen is, steek ik verwachtingsvol de stekker in het stopcontact. En dan... noppes! Na wat willekeurig geflikker geven ze finaal de geest. Uiteraard heb ik geen kasticket bijgehouden. Er volgt een vruchteloze passage langs de winkel en onbeantwoorde e-mails aan de fabrikant. Maar ik geef niet op en weiger mijn kerstverlichting zomaar toe te voegen aan de groeiende berg elektrisch afval.

De vraag is of fabrikanten zelfherstellende producten willen maken. Een product dat niet verslijt of zichzelf herstelt, kan je maar één keer verkopen.

Jaarlijks produceren we elk zo’n 20 kilogram e-waste. Denk maar aan smartphones met kapotte batterijen, of laptops die te traag geworden zijn. Slechts de helft van dat afval wordt ingezameld voor verwerking. De rest zit bij schroothandelaars, wordt geëxporteerd naar ontwikkelingslanden of is zoek geraakt. Waarschijnlijk ligt een aanzienlijk deel van die apparaten werkloos in een schuif.

Onbegrijpelijk als je bedenkt dat er materialen in zitten die schadelijk zijn voor mens en milieu. Bovendien bevatten ze vaak zeldzame aardmaterialen zoals goud, die nodig zijn voor moderne technologie en recycleerbaar zijn. Nieuwe ontginning gebeurt vaak in conflictgebieden.

Bram Vanderborght is professor robotica aan Brubotics (VUB) en het onderzoekscentrum imec.

Terug naar de kerstverlichting. Die bestaat uit een adapter en een slinger met ledlampjes. Al snel is duidelijk dat alleen de adapter stuk is. Helaas, de producent verkoopt geen aparte adapters. Dan maar de adapter zelf proberen te herstellen. Jammer genoeg is er geen schroefje te bespeuren en helpt alleen een zaag om het zwarte doosje open te krijgen.

Enkele elektrische componenten blijken doorgebrand. Ik koop een nieuwe regelbare voeding en na wat knutsel-, plak- en soldeerwerk lukt het me de lampjes tot leven te wekken. Halleluja, de kerstvrede in het gezin is hersteld.

Recht op repareren

Maar mijn queeste laat me met vragen achter. Als een bedrijf mag uitpakken met duurzaamheidslogo’s op zijn productverpakking maar nog geen simpele adapter kan verkopen, dan zijn we ver verwijderd van een duurzame wereld. Het recht op repareren, dat Europa wil vastbeitelen in wetgeving, kan daar verandering in brengen. Twee weken geleden lanceerde Apple het Self Service Repair-programma. Daarmee kan je nu ook in België onderdelen kopen om ze zelf te vervangen. Het is allemaal nog een eind verwijderd van de modulair opgebouwde Fairphone, maar toch een stap in de goede richting.

Niet iedereen is echter in staat om zelf aan zijn smartphone of adapter te knutselen. Hoe kunnen we nog een stapje verder gaan? Door naar onszelf te kijken. Als we gewond raken, voelen we pijn. Vervolgens reageren we om verdere pijn te vermijden en vaak kunnen onze wonden en breuken zichzelf helen.

Op kerstavond 1924 spraken vier grote gloeilampenfabrikanten af de levensduur van hun gloeilampen te halveren. Daarmee verdienden ze een fortuin, ten koste van de consument en het milieu.

Beeld je in dat ook producten zichzelf kunnen herstellen. Het gebarsten scherm van je smartphone repareert zichzelf of de lekke fietsband moet je alleen nog oppompen om verder te kunnen rijden. Aan de Vrije Universiteit Brussel en imec werken we aan zelfherstellende robots. Bij schade aan de robot gaat die intelligent reageren om alle functies te herstellen. Onlangs stelden mijn collega-robotici aan Cornell University (VS) een zelfherstellende lichtsensor voor. Technologisch wordt heel veel mogelijk.

Rest de vraag of fabrikanten wel zelfherstellende producten willen maken. Een product dat niet verslijt of zichzelf herstelt, kan je maar één keer verkopen. Dat wisten de grote vier gloeilampenfabrikanten die op kerstavond 1924 bijeenkwamen. Ze spraken af de levensduur van hun gloeilampen te halveren. Om hun businessmodel te beschermen, richtten ze het Phoebus-kartel op. Daarmee verdienden ze een fortuin, ten koste van de consument en het milieu.

Licht verkopen

Gelukkig zijn gloeilampen uit het straatbeeld verdreven. Ledlampen zijn duurder, maar hebben een veel langere levensduur en verbruiken maar een fractie van de energie. Signify (het voormalige Philips Lighting) kwam met een Light-as-a-Service-model: het bedrijf blijft eigenaar van de verlichting, garandeert dat lampen tijdig worden gerepareerd en neemt ze aan het einde van het contract terug. Een bedrijf dat licht verkoopt in plaats van lampen heeft er alle belang bij dat de lampen zo lang mogelijk meegaan.