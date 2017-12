Energie moet duur genoeg zijn om er zuinig mee om te gaan

Met de onverkwikkelijke saga van het energiepact is veel mis, maar dat vooral over de kost angstvallig wordt gezwegen is symptomatisch. Elke allusie op een prijsstijging wordt direct gecounterd door de politiek, de industrie en de consumentenorganisaties.

Door André Jurres, CEO van het groenestroombedrijf NPG Energy

Het verhaal van het langverwachte energiepact bereikt stilaan zijn climax nu de vier ministers van Energie een akkoord hebben. Wat nog niet betekent dat alle regeringen dit ook gaan goedkeuren.

Positief is dat er een constructieve samenwerking is tussen de vier regio’s in ons land en hun bevoegde ministers en dat een eerste aanzet uit de bus kwam van de richting die ons land uit moet met onze energiehuishouding. Echte keuzes blijven echter nog achterwege en de financiële inspanningen voor onze maatschappij blijven onvermeld. Daarom moeten we nu verder gaan.

Er is voor onze energietoekomst geen georganiseerde taskforce met een duidelijk doel. Met als gevolg dat lobbyisten het heft in handen nemen.

Het kalf is al lang verdronken, door echte keuzes te lang uit te stellen. Nu zijn het halve keuzes. Dat velen nu oproepen om maar snel gascentrales te bouwen is niet helemaal verkeerd, alleen is het triest dat we mogelijk weer teruggrijpen naar oude recepten en die dan verpakken als deel van een duurzame energiehuishouding.

Dat de gassector zegt dat hun product bij uitstek een transitiebrandstof is klinkt mooi, maar centrales worden niet gebouwd voor slechts vijf jaar. De keuzes van vandaag nemen we minsten 20 tot 30 jaar mee naar een duurzame toekomst. Ook ik ben voorstander van kleine flexibele gascentrales die onmiddellijk kunnen opschalen, maar dat is nog iets anders dan voorstellen om simpelweg alle kerncentrales te vervangen door gascentrales.

Het wordt stilaan wel duidelijk dat zelfs binnen de politieke meerderheid de verdeeldheid heerst en de ratio zelfs zoek dreigt te geraken. Het debat is inmiddels al zo gemediatiseerd dat af te wachten valt of er nog winnaars zullen zijn, laat staan of die zonder kleerscheuren eruit komen. Houd dit belangrijke vraagstuk nu eens buiten de media en ga achter gesloten deuren eindelijk aan de slag.

Nieuw wapen

Waar blijft de taskforce met mensen uit de sector, aangevuld met onze academici en deskundigen, om met een advies te komen voor onze politieke verantwoordelijken? Zodat de politici zelf niet aan de slag gaan met studies die met goede bedoelingen gemaakt zijn maar niet bijdragen tot een sereen beslissingsklimaat.

De enige echte optie is iets zoals de Amerikaanse president Roosevelt opdroeg aan Robert Oppenheimer in 1941. Hij moest in de woestijn met de slimste ingenieurs een nieuw wapen ontwikkelen om zo de oorlog te kunnen beëindigen. Dat men later spijt kreeg van het ontwikkelde wapen doet niets af aan de systematiek van de manier van handelen. President Kennedy deed hetzelfde toen hij Werner von Braun in 1960 een blanco cheque gaf om voor het einde van de jaren zestig een Amerikaan op de maan te krijgen. Alweer werkten de knapste ingenieurs en wetenschappers met duizenden gedurende jaren samen rond één doel.

Noem mij naïef, maar de uitdaging die ons nu te wachten staat is minstens zo groot en levensbelangrijk voor de generaties na ons.

Noem mij naïef, maar de uitdaging die ons nu te wachten staat is minstens zo groot en levensbelangrijk voor de generaties na ons. En welke middelen stelt onze overheid daar tegenover? Niets. Geen georganiseerde taskforce met een duidelijk doel. Met als gevolg dat lobbyisten het heft in handen nemen, studies produceren en er lustig commentaar opgeven. Iedereen heeft vanuit zijn commentaarzetel altijd een beetje gelijk en aan elke stelling zitten voor en nadelen, maar toch, een gezamenlijke visie ontbreekt.

Gelukkig beseffen steeds meer mensen dat de ingeslagen weg van duurzaamheid veel sneller moet bewandeld worden om op tijd klaar te zijn. Dat er angstvallig gezwegen wordt over de kost is symptomatisch. Elke allusie op een prijsstijging wordt immers direct aangevallen door de politiek, de industrie en de consumentenorganisaties. De populaire stelling dat energie steeds goedkoper wordt dankzij zon en wind wegens hun verwaarloosbare productiekost, zal een vergiftigd geschenk blijken. Energie moet duur genoeg zijn om er zuinig mee om te gaan.

Investeringen

Een echt energiepact houdt in dat je in detail zegt, en vooral weet, voor welke technische oplossingen we kiezen. Oplossingen die dezelfde kwaliteit bieden om onze duurzame doelstellingen te bereiken. Minstens zo belangrijk is dat men weet welke investeringen voor de komende tien tot vijftien jaar nodig zullen zijn. Dan weet iedereen in België tenminste welke kosten er eerst op ons afkomen. Zonder te vergeten aangeven dat er op termijn ook terugverdieneffecten zijn, en welke die zijn.

Aan een prijsvoorspelling ga ik mij niet wagen. Dat kan niemand. We kunnen in onze sector met moeite drie jaar op voorhand prijzen voorspellen. Wie het dus nu al heeft over de prijs in 2030 geeft blijk van weinig marktkennis. De marktprijs laat zich niet voorspellen, ook al is de trend opwaarts te noemen.

Al die windparken op zee zonder adequate seizoensopslag en -infrastructuur dragen eerder bij tot het probleem dan tot de oplossing.

Het zou ook standaard verplicht moeten worden om voor 2020 naast productiecapaciteit ook opslag en slimme IT-systemen te bouwen. Al die windparken op zee zonder adequate seizoensopslag en -infrastructuur dragen eerder bij tot het probleem dan tot de oplossing. Zonder opslag op grote schaal dreigen we inderdaad massaal gas te gaan importeren, om nog maar te zwijgen over de extra uitstoot die dat met zich mee brengt.

Import zal een valse drug blijken te zijn, want alle landen worstelen met hetzelfde vraagstuk. Deze landen zullen België en Nederland echt niet helpen als het erop aankomt en ze moeten kiezen voor hun eigen economie en burgers.

Hopelijk eisen de verschillende regeringen en parlementen gedetailleerde antwoorden in het energiepact over de technische keuzes en hun investeringskost. Zoniet keren we beter terug naar de tekentafel.

Een onderbouwde strategie met cijfers vergt maanden werk van vele specialisten. Zolang dit werk niet is gebeurd, moeten we jammer genoeg weer meer tijd kopen. We moeten een signaal geven als sector en niet meer elk op zich. Die sector zie ik heel ruim: alle spelers die elke dag weer in de vrije markt een stapje vooruit proberen te zetten, producenten, leveranciers, IT-providers, academici en deskundigen.