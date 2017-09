Enkel de financiële wereld neemt waarzeggers serieus

Ik ben een groot voorstander van passief beleggen. Het feit dat Warren Buffett zijn tienjarige weddenschap tegen de hefboomfondsen heeft gewonnen, sterkt me in mijn overtuiging.

Door Patrick Soetens, directeur van Finwise en adviseur voor innovatieve financiële diensten. Voormalig directeur van Keytrade Bank Zwitserland.

Het was maar een klein berichtje achteraan in De Tijd. Maar het was wel erg belangrijk. Warren Buffett, ’s werelds beste belegger, heeft zijn weddenschap van 1 miljoen dollar gewonnen die hij tien jaar geleden aanging (De Tijd, 19 september). Het ging over de hefboomfondsen, je weet wel, de speeltuin van de allerslimsten onder de financiële bollebozen die met complexe strategieën en mits ze stevige commissies krijgen vermogend cliënteel in alle marktomstandigheden een hoog rendement beloven. De hefboomfondsen zijn binnen de beleggingsfondsen zowat het equivalent van de formule 1 in een wereld waar de rest met gewone auto’s moet rijden.

Alle studies tonen aan dat passief beleggen meer rendement oplevert dan actief beleggen.

Warren Buffett is daar altijd al sceptisch over geweest. Hij beloofde de hefboomfondsensector 1 miljoen dollar indien die over een periode van tien jaar een beter rendement zou behalen dan met een gewone, goedkope S&P500-indextracker. Je zou denken: welk hefboomfonds wil dat extra miljoen niet? Wel, nagenoeg niemand. Slechts één fonds ging de uitdaging aan: Protégé Partners van Ted Seides. En die gooit nu, enkele maanden voor de einddatum van de weddenschap, de handdoek in de ring. Zijn selectie van fondsen haalde een jaarreturn na kosten van 2,2 procent, tegenover 7 procent voor de S&P 500, de index met de belangrijkste 500 aandelen van Wall Street.

Ik moest glimlachen bij het zien hoe de oude meester weer feilloos de vinger op de wonde legde. Passief beleggen tegen lage kosten is inderdaad de echte sleutel tot beleggingssucces. En het systematisch beter doen dan het marktgemiddelde lukt gewoon niet, behalve voor Warren Buffett zelf misschien.

Na lang in het wereldje gewerkt te hebben meen ik dat de hele beleggingsindustrie stoelt op de illusie dat je door gebruik te maken van duurbetaalde ‘helpers’ een beter beleggingsresultaat zal krijgen.

Favoriete spelletjes

Veel mensen verdienen hun boterham met het in stand houden van die illusie, terwijl alle wetenschappelijke studies het tegendeel bewijzen. Vandaar mijn warm pleidooi voor passief beleggen. Ik ben ervan overtuigd dat de favoriete spelletjes - aandelenselectie (stock picking), het in- en uitstappen (market timing) en fondsenselectie - niet tot een hoger maar tot een lager rendement leiden.

Het is raar als je erover nadenkt. De financiële wereld is de enige waar waarzeggers serieus worden genomen. Waar mensen constant voorspellingen doen over wat er binnenkort gaat gebeuren met economieën, bedrijven, munten en beurzen. Of de voorspellingen nu uitkomen of niet, lijkt niet zoveel uit te maken. Mensen hebben een kort geheugen. En er is altijd een goede verklaring waarom de omstandigheden gewijzigd zijn, en de voorspelling dus niet uitkwam. En dan is het weer tijd voor een nieuwe voorspelling.

Het goede nieuws voor de aandelenbelegger is dat je de markt niet hoeft te kloppen. Je moet gewoon participeren in de welvaartsgroei van bedrijven op lange termijn

Vind je beleggen leuk, dan ben ik de laatste om me negatief uit te spreken over je interessante hobby. Weet echter dat je met grote waarschijnlijkheid de markt niet zult kloppen. Gemiddeld halen passieve beleggers altijd een beter rendement dan actieve. Wiskundig kan dat ook niet anders.

Het goede nieuws voor de aandelenbelegger is echter dat je de markt niet hoeft te kloppen. Je moet gewoon participeren in de welvaartsgroei van bedrijven op lange termijn. Dat kan tegenwoordig op een eenvoudige manier door het kopen van goedkope indextrackers. Dan dien je alleen jezelf nog in bedwang te houden en te weerstaan aan de marketing van dure beleggingsfondsen. Veel succes.