Er is een enorme vijver om uit te vissen voor de centrumpolitiek...

Hoe kan de centrumpolitiek het vertrouwen terugwinnen nu almaar meer politici afhaken en de kiezers naar extreme partijen trekt, vraagt de jonge CD&V'er Karl Lauwers zich af.

Heel wat politieke sterkhouders uit traditionele centrumpartijen kondigen aan te stoppen met de nationale politiek – van N-VA tot Groen, of bij Open VLD, na een bijzondere week. Dat biedt kansen voor vernieuwing, maar tussen de lijnen door lees je de teleurstelling in het politieke klimaat. Als jonge mandataris baart me dat zorgen, zeker op een moment dat de wereld in brand staat. Wie wil zich nog engageren voor goed bestuur, vraagt Isabel Albers terecht.

Daarnaast blijkt uit peilingen dat bijna de helft van de Vlamingen (45%) voor Vlaams Belang, PVDA of blanco stemt. Kiezen mensen voor die extreme partijen wegens maatschappelijke uitdagingen zoals migratie? Of gaat het om foertstemmen? Foert tegen de politiek, de schandalen en zelfs de democratie? Foert tegen het politieke gehakketak en geruzie, omdat ‘toch niets meer lukt’?

De auteur

Karl Lauwers is gemeenteraadslid CD&V Mechelen en lid van Jong CD&V. De kwestie

De kiezer lijkt het vertrouwen in centrumpartijen verloren te hebben. De conclusie

Het is aan wie zich engageert in de centrumpolitiek om te laten zien die voor thema’s als migratie, veiligheid, politieke vernieuwing, socio-economische hervormingen of de duurzame transitie wel oplossingen kan vinden.

Dat laatste, vrees ik. Mensen beseffen best dat de populistische voorstellen van Vlaams Belang of PVDA geen antwoorden zijn voor complexe maatschappelijke problemen. Wel willen ze de centrumpartijen ‘een signaal geven dat het zo niet verder kan’.

Herverkavelen

Hoe kunnen we het vertrouwen in de politiek terugwinnen en opnieuw coherent beleid voeren? In 2014 konden we nog een Vlaamse regering vormen met twee partijen. In 2019 waren er al drie nodig. Als we op recente peilingen mogen voortgaan, zullen voor een volgende Vlaamse regering vier centrumpartijen nodig zijn.

Lees meer Wie wil die hondenstiel nog?

Geregeld wordt over een politieke herverkaveling gesproken. N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft opgeroepen de ‘krachten te bundelen met CD&V en Open VLD’. Nogal cynisch, nadat hij eerst diezelfde partijen heeft willen ‘kapot maken’ of ‘kopje onder laten gaan’. Tussen droom en daad van politieke herverkaveling staan zowel ideologie als persoonlijke relaties in de weg, wat vaak wordt onderschat.

Politiek is ook een zero-sum game: winst van de ene partij leidt tot verlies aan stemmen bij een andere partij. Zeker in het centrum, dat in dezelfde vijver vist. Dat is fundamenteel anders dan in het bedrijfsleven, waarbij samenwerking sneller tot een win-win leidt. Toch is de vijver waaruit de centrumpolitiek kan vissen enorm, los van politieke herverkaveling. Naar de extremen zullen altijd proteststemmen gaan, maar als we vergelijken met de verkiezingsuitslag van 2014 ligt er voor democratische centrumpartijen een potentieel van bijna 30 procent. Toen ging maar 15 procent van de stemmen naar Vlaams Belang, PVDA en blanco stemmen.

Après nous, le déluge

Is het te laat om die kiezers voor de verkiezingen terug te winnen? Misschien, maar we mogen niet berusten in de gelatenheid. Après nous, le déluge? Daar ga ik niet in mee. We moeten de onrealistische voorstellen van populistische partijen doorprikken.

Het antwoord op de foertstem is een inhoudelijk en fatsoenlijk politiek beleid.

Het is aan wie zich engageert in de centrumpolitiek, jong en oud, om te laten zien dat politiek nog werkt. Dat we voor thema’s zoals migratie, veiligheid, politieke vernieuwing, socio-economische hervormingen of de duurzame transitie wel oplossingen kunnen vinden. Op ideologisch vlak is er ruimte om te botsen - mensen kennen graag het verschil tussen partijen - maar vanuit die inhoudelijke discussies moeten we samenwerken en goede akkoorden formuleren.

Het antwoord op de foertstem is een inhoudelijk en fatsoenlijk politiek beleid. Het is aan ons om die boosheid om te draaien in hoop. Hoop dat de politiek voor hen kan werken, hoop op respect om hun problemen aan te pakken. Alleen zo herwinnen we het vertrouwen in de politiek, halen we die proteststemmen terug en kunnen we coherente coalities vormen.