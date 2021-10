Ik ga ervan uit dat het saldo van de begrotingseffecten van de hogere energieprijzen negatief is. Er valt dus geen begrotingsmeevaller uit te delen.

In politieke middens zou de intentie bestaan om de verhoogde btw-opbrengsten, die voortvloeien uit de prijsstijging van gas en elektriciteit, terug te geven aan de consument.

Impliciet wordt blijkbaar verondersteld dat de overheid baat heeft bij de stijging van de energieprijzen. Zeker in de mate dat die energie ingevoerd wordt (wat alvast het geval is voor de gasprijzen), is dat volgens mij een foute veronderstelling.

Als de invoerprijzen sterker stijgen dan de uitvoerprijzen, verarmt het land.

Als de invoerprijzen sterker stijgen dan de uitvoerprijzen (een verslechtering van de ruilvoet), verarmt het land. In een dergelijk scenario is het erg onwaarschijnlijk dat de overheidsfinanciën daar beter van worden. De Belgische ervaring met de twee olieprijsschokken uit de jaren 70 van vorige eeuw heeft het omgekeerde aangetoond.

Er zullen evident meeropbrengsten van de btw op energie zijn. En op korte termijn kunnen ook de ontvangsten uit de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing stijgen, als de nominale lonen door de versnelde indexering meer stijgen dan verwacht.

De essentie De auteur

Wim Coumans is lid van de afdeling Fiscaliteit en Parafiscaliteit van de Hoge Raad van Financiën.

De kwestie

We kampen met hogere energieprijzen. Het saldo van de begrotingseffecten van die hogere prijzen is hoogstwaarschijnlijk negatief.

De conclusie

Er is geen begrotingsmeevaller om uit te delen.

Maar er zijn daarnaast verschillende negatieve effecten voor de overheidsbegroting. Zo moet de overheid de versnelde indexering van de sociale vergoedingen en de ambtenarenlonen betalen.

Loonkosten

Verder zal de versnelling van de nominale loonkostenstijging minstens een van volgende effecten hebben. Het eerste is een daling van de winsten van de bedrijven (vennootschappen en zelfstandigen), met negatieve effecten op de ontvangsten uit de inkomstenbelasting. Daarnaast dreigt een verlies aan concurrentiekracht, met een negatief effect op de economische activiteit. Verder krimpt mogelijk de marge voor reële loonsverhogingen (de loonwet), wat de stijging van de ontvangsten uit de sociale bijdragen en de bedrijfsvoorheffing neutraliseert.

En tenslotte is ook de overheid een verbruiker van gas en elektriciteit, en moet ze daarvoor meer betalen.

Een econometrisch model kan ramen wat per saldo het begrotingseffect van de hogere energieprijzen is. Ik ga ervan uit dat het negatief is. Er valt dus geen begrotingsmeevaller uit te delen.

Indexering

Er is overigens geen nood aan een koopkrachtcompensatie voor consumenten met een geïndexeerd inkomen en een bestedingspatroon dat overeenstemt met de samenstelling van de gezondheidsindex. Hun enige verlies is de vertraging in het indexeringsmechanisme, dat werkt met een viermaandelijks voortschrijdend gemiddelde.

Wie van mening is dat die vertraging moet worden gecompenseerd, moet de gevolgen van die stelling aanvaarden. Als de energieprijzen opnieuw zouden dalen, moet er een compensatie in omgekeerde richting gebeuren.

Een ruimere koopkrachtcompensatie is politiek wellicht niet meer te vermijden. Het is dan van cruciaal belang dat die compensatie ook doorspeelt in het indexeringsmechanisme, om op die manier een loonkostenstijging te vermijden.

Gezinnen die een veel groter dan gemiddeld aandeel van hun inkomen besteden aan gas en elektriciteit boeten in aan koopkracht, ondanks de indexering. Dat is het geval voor erg lage inkomenstrekkers. Zolang de prijzen van gas en elektriciteit hoog blijven, kan een compensatie voor hen verantwoord zijn, bijvoorbeeld door een verhoging van de sociale minima.

Maar allicht is een ruimere compensatie politiek niet meer te vermijden. Het is dan van cruciaal belang dat die compensatie ook doorspeelt in het indexeringsmechanisme, om op die manier een loonkostenstijging te vermijden. Zo niet wordt de modale consument met een geïndexeerd inkomen dubbel gecompenseerd.