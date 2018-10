Er moet een stakingswet komen

Zoals ook weer bij Aviapartner treffen veel stakingen mensen en ondernemingen die niet aan de onderhandelingstafel zitten. Het is een democratie waardig dat die mensen wel aan tafel zitten om een nieuw kader voor stakingen te tekenen.

Veel stakingen hebben gevolgen voor partijen die er niet bij betrokken zijn. Denk aan interprofessionele acties en de frequente stakingen in het openbaar vervoer. Telkens rijst de vraag of het belang van de werknemers opweegt tegen dat van pendelaars, openbareweggebruikers of vakantiegangers. Zeker als de actievoerders om tactische redenen kiezen om onaangekondigd op spitsmomenten te staken. Telkens stellen talrijke burgers de legitimiteit van de actie in vraag. En telkens botst de vraag naar solidariteit met het eigenbelang van de ‘slachtoffers’.

Dat is meteen de eerste reden waarom het parlement werk moet maken van een stakingswet. Elk wetgevend initiatief werd tot nu vakkundig in de kiem gesmoord in naam van de autonomie van het sociaal overleg. Maar de overheid mag de sociale partners hun zin niet laten doen. Zoals in andere dossiers wordt gepleit voor de erkenning van de rechten van minderheidsgroepen, mag de wetgever inspraak geven aan de burgers die rekenen op een vlot verkeer en openbaar vervoer. Elke democraat moet toch het vertrouwen kunnen geven aan een parlementaire meerderheid die respectvol overleg pleegt met de sociale partners? Vanaf het begin moet er een tripartiet overleg zijn.

De tweede reden om werk te maken van een stakingswet ligt in de internationale verdragen. Die beschermen stakers tegen een ontslag en een schadevergoeding. Dat principe is verworven. Dezelfde internationale rechtsbronnen bepalen ook dat de overheid de contouren van het stakingsrecht mag bepalen. Dat heeft onze wetgever nagelaten. Het internationaal recht is dus maar deels uitgevoerd.

De wetgever heeft het stakingsrecht niet in handen genomen en overgelaten aan rechtspraak en rechtsleer die refereren aan het internationaal recht. De sociale partners slagen er ook niet in orde in de keet te scheppen. De wetgever en sociale partners hebben zo het stakingsrecht uitbesteed aan internationale decisionmakers en rechters.

Ten derde biedt een stakingswet de kans om scheefgegroeide situaties recht te trekken. Zo kan de wet de afspraken tussen de sociale partners over de uitoefening van het stakingsrecht restaureren. Zowat alle paritaire comités hebben in de jaren 70 een cao gesloten om het initiatiefrecht tot staken in handen van de vakbonden te leggen. Dat recht werd in evenwicht gehouden door een verplichte aanzeggingsprocedure nadat een verzoening op niets is gelopen. Die procedure sterkt ons imago als land dat conflicten weet op te lossen. Maar de procedure is door een disruptieve uitspraak van het Hof van Cassatie in de jaren 80 niet meer afdwingbaar. Het stakingsrecht is een individueel recht geworden zonder voorwaarden om collectief het werk neer te leggen en druk uit te oefenen op werkgevers. Eigenlijk mogen we spreken van een liberaal stakingsrecht zoals het maar in weinig andere landen te vinden is.

Alleen een wet kan de oorspronkelijke bedoeling van de sociale partners in de glorietijd van het sociaal overleg herstellen. Dat biedt de kans om, net zoals in andere democratische landen, een rechtsgrond te scheppen om de conventionele procedures te doen naleven. Het internationaal stakingsrecht laat dat perfect toe.

Ook verdient het lot van uitzendkrachten meer aandacht. Tijdens een staking geldt een tewerkstellingsverbod voor uitzendkrachten. De letterlijke lectuur van dat verbod in cao nummer 108 geeft aanleiding tot de absurde interpretatie dat interimmers nooit de vrijheid hebben niet te staken, zelfs niet als de groep stakers kleiner is dan het aantal uitzendkrachten in de onderneming. Er zijn zeker oplossingen te bedenken die eerbied hebben voor het verbod om een staking te breken met uitzendkrachten. Het verbod kan bijvoorbeeld niet gelden voor de uitzendkrachten die voor de stakingsaanzegging al in het bedrijf actief waren.