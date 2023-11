Er zijn betere oplossingen om langdurig zieken op te volgen...

Meer opvolging van langdurig zieken door een multidisciplinair team is een prima idee. Maar waarom moet dat via de ziekenfondsen verlopen?

Meer opvolging van langdurig zieken, door een multidisciplinair team, is een prima piste om de re-integratie te bevorderen. Maar dat de minister daarvoor op de ziekenfondsen rekent, is vreemd. De adviserende arts is voor langdurig zieken een nobele onbekende, die minder vertrouwd is met de effectieve werksituatie. Daarmee lijkt de maatregel zich van bij het begin in de voet te schieten.