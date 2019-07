Er zijn grenzen aan de fundamentele rechten en vrijheden

Privacyregels

Het wordt hoog tijd de functie en de toepassingen van de mensenrechten te herbekijken. We moeten durven te zeggen dat de vraag of er kortingen kunnen worden gegeven aan moeders op Moederdag en aan vaders op Vaderdag, te onbelangrijk is om daarop het fundamentele verbod op discriminatie toe te passen. Onze grootvaders (en weinige grootmoeders, beste mensen van het Instituut) hebben de processen van Neurenberg tegen de nazi-kopstukken na de Tweede Wereldoorlog niet gevoerd voor de kortingen in Plopsaland.

Het Instituut en bijvoorbeeld ook Unia hoeven echt niet noodzakelijk hun bemoeienisgebied uit te breiden tot elke pietluttigheid in ons leven. Daar bedank ik voor. Laat de bedrijven die kortingen willen geven aan de vrouwen of aan de mannen vrij.

Binnenkort is er overigens terug Sinterklaas. Over wie we ons kunnen afvragen of hij nog een Zwarte Piet heeft na al het fundamenteel geweld dat tegen hem is gebruikt.