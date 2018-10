Er zijn veel wezen in de Wetstraat

‘Your government failed you.’ Met die woorden verontschuldigde Richard Clarke, de anti-terrorismeadviseur van president George W. Bush, zich bij de slachtoffers van de aanslagen van 9/11 tijdens zijn getuigenis voor het Amerikaans Congres.

Dat mensen bij de overheid en in de politiek zich publiekelijk excuseren voor hun daden of het gebrek daaraan is zeldzaam. We zijn eerder gewend dat politici bij de minste kritiek in een verdedigende kramp schieten, de problemen in alle talen ontkennen en als dat niet lukt de schuld dan maar proberen af te schuiven.

In de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen is in de vele televisiedebatten tussen de politieke hoofdrolspelers één ding duidelijk geworden. Voor de problemen in onze gemeente en daarbuiten draagt blijkbaar niemand in de politiek enige verantwoordelijkheid.

Toen in een VRT-reportage aan het licht kwam dat sociale woningen in Gent zich in een lamentabele toestand bevinden, met schimmel en vochtplekken op de muur, bleek niemand in het Gentse stadsbestuur daarvan op de hoogte en was al zeker niemand ervoor verantwoordelijk. Zoals altijd reageerde men diep verontwaardigd, wees men met een beschuldigende vinger naar elkaar en kwam men niet verder dan platitudes als ‘geen enkel kind mag opgroeien in een huis met schimmel op de muren’. Nadat tijdens zes jaar bestuur geen vuiltje aan de lucht was, moest er plots dringend een diepgaand onderzoek komen.

Hoe komt het toch dat politici allemaal willen delen in de macht, maar geen verantwoordelijkheid willen opnemen voor beslissingen en blunders?

Hoe komt het toch dat zulke toestanden waar jaren geen haan naar kraait opeens zoveel urgenter worden als ze het voorwerp uitmaken van een tv-reportage op enkele weken van de verkiezingen? Hoe geloofwaardig is het dan te doen alsof de afgelopen zes jaar niet hebben plaatsgevonden, elke verantwoordelijkheid van zich af te schuiven en mensen proberen te overtuigen dat de volgende legislatuur alles anders zal zijn? We kunnen ons toch niet voorstellen dat iemand in een andere job daarmee wegkomt. Hoe komt het toch dat politici allemaal willen delen in de macht, maar tegelijk geen verantwoordelijkheid willen opnemen voor genomen beslissingen en geen schuld willen dragen voor de blunders?

Files

Deze trend van macht zonder verantwoordelijkheid is niet nieuw in de Belgische politiek. Na de aanslag in Luik, waarbij een geradicaliseerde gevangene met penitentiair verlof twee agentes en een jonge student om het leven bracht, had niemand in de politiek de moed daarvoor de verantwoordelijkheid op te nemen en toe te geven dat fouten waren gemaakt.

Idem dito bij de uitwijzing van een Albanese crimineel die zijn gevangenisstraf kon ontlopen, en bij de vervroegde vrijlating van een medeplichtige aan de moord op politieagente Kitty Van Nieuwenhuysen. Voor de jaar na jaar toenemende files noch voor de al jaren in parken en stations ronddolende transmigranten neemt ooit iemand de verantwoordelijkheid op.

Men wijst maar al te graag naar vorige regeringen, naar andere beleidsniveaus die tegenwerken of naar Europa, waar de oplossingen maar vandaan moeten komen

Zelfs in de nasleep van het schandaal rond de intercommunales kregen we van niemand verontschuldigingen voor de wijze waarop het geld van de bevolking was misbruikt. Als deze winter in België het licht uitgaat omdat men jaren manifest heeft geweigerd te investeren in energie, treft ongetwijfeld opnieuw niemand enige schuld. Men wijst maar al te graag naar vorige regeringen, naar andere beleidsniveaus die tegenwerken of naar Europa, waar de oplossingen maar vandaan moeten komen.

Waar halen partijen en politici die al jaren deel uitmaken van het beleid, die al vijf jaar de kans hebben gehad om aan al die problemen iets te doen, het idee vandaan dat ze simpelweg geen enkele verantwoordelijkheid hoeven op te nemen? Dragen alle partijen die deelgenomen hebben aan het bestuur niet een collectieve verantwoordelijkheid voor het gevoerde beleid? Het is toch onbegrijpelijk dat politici die al jaren in de regering zetelen aan het einde van hun termijn durven te zeggen ‘dat moet de volgende legislatuur anders worden aangepakt’.