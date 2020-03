Erkenning belangrijker voor werkenden dan extra cash...

De werknemers die zich vandaag inzetten in de coronacrisis doen dat niet om extra loon te krijgen. Wel omdat ze willen bijdragen, omdat ze zich willen inzetten, ook in deze moeilijke tijden, en het verschil willen maken.

Heel wat bedrijven denken eraan om hun medewerkers een extra verloning te geven om ze te bedanken voor hun inzet tijdens de Covid-19-periode. Is dat onder druk van de vakbond of onder druk van onze buurlanden? Voka pleit er zelfs voor een premie te geven aan iedereen die in deze periode blijft werken. En als het niet voor corona is, dan bedenken we zeker wel iets anders om nog maar eens wat cash te kunnen geven.

Schermvullende weergave

Heel wat leiders begrijpen nog steeds niet waar het vandaag werkelijk om draait. Wat een mens echt motiveert. Of misschien begrijpen ze het wel, maar kiezen ze voor het gemak? Het is immers heel erg makkelijk om iedereen snel even wat extra cash te geven. Eén druk op de knop, en je hebt weer een goede daad gedaan. Geef de kudde nog wat extra voedsel en je kan ze weer wat stilhouden.

Het is net zoals de ‘like’-knop ooit werd uitgevonden om op een eenvoudige manier wat positivisme te injecteren. Elke ‘like’ geeft de ontvanger een onmiddellijk gevoel van erkenning, dat even snel weer vervaagt. Hetzelfde effect creëer je met het geven van extra loon. Kijk naar het verleden. De arbeidsvoorwaarden zijn nog nooit zo goed geweest, en toch hebben nog nooit zoveel mensen mentaal afgehaakt. De cijfers blijven stijgen. Het veld liegt niet, zei voetballer Johan Cruyff ooit. Waarom? Omdat veel leiders nog steeds denken in termen van harde cash om mensen te belonen en te verbinden.

Debat

Maar de echte uitdaging ligt elders. Het maatschappelijke debat dat onze regering voert, samen met organisaties zoals Voka, Unizo of het VBO loopt serieus achter. Een van de belangrijkste basisbehoeften van de mens is - na voedsel en veiligheid - het gevoel erbij te horen, iets te kunnen betekenen voor iemand, te kunnen bijdragen en zich gewaardeerd te voelen. Dit zei Abraham Maslow reeds in 1943 met de publicatie van zijn motivatietheorie. Mensen willen zich verbonden voelen met een groter geheel.

In supermarkten en zorginstellingen krijgen mensen nu extra waardering van hun klanten, bezoekers of patiënten. Dat geeft die mensen een ongelooflijke boost.

De medewerkers die zich vandaag inzetten, doen dat niet om extra loon te krijgen. Wel omdat ze willen bijdragen, omdat ze zich willen inzetten, ook in deze moeilijke tijden, omdat ze het verschil willen maken. In supermarkten en zorginstellingen krijgen mensen nu extra waardering van hun klanten, bezoekers of patiënten. Dat geeft die mensen een ongelooflijke boost. Dit is wat iemand echt drijft, het gevoel gezien te worden.

Maar in hoeverre krijgen ze die erkenning ook van hun leidinggevende of van hun werkgever? Het heeft totaal geen zin nu maar even op de knop van de kassa te drukken en je medewerkers verder op een onverschillige manier blijven behandelen.

Heel wat bedrijven zijn in een tijdperk van emotionele verwaarlozing beland.

Heel wat bedrijven zijn beland in een tijdperk van emotionele verwaarlozing. Eenzaamheid en disconnectie zijn als het ware de grootste uitdagingen van deze eeuw geworden. De druk wordt groter, technologische uitdagingen blijven als paddenstoelen uit de grond schieten en mensen worden overspoeld met informatie. Er is geen tijd meer voor positieve menselijke interacties. De grote opdracht van onze leiders ligt dan ook in het maken van emotionele verbindingen. En dat kost niets. Een eenvoudig dankjewel of een glimlach schenken, eventjes stilstaan bij het werk dat iemand doet, psychiater Dirk De Wachter kan het zo mooi verwoorden. Helaas weten vele managers niet hoe ze dat moeten doen en kiezen er daarom voor alles zoveel mogelijk te rationaliseren.

Engagement