Euronav-deal is masterclass in ondernemen...

Uit de deal rond Euronav kunnen alle ondernemers waardevolle lessen leren.

De deal rond Euronav leest als een thriller: de familie tegen het grote geld, verschillende visies en hoog spel. Het kon zo een verhaallijn uit de tv-reeks 'Succession' zijn.

Nadat ze zich twee jaar had verzet tegen een fusie van de rederij Euronav met die van de Noor John Fredriksen heeft de familie Saverys maandag een deal gesloten met Fredriksen. Volgens dat akkoord verwerft de scheepvaartholding CMB van de Saveryssen alle Euronav-aandelen van Fredriksen, die 24 supertankers van Euronav koopt. De deal is een masterclass in ondernemen waaruit elke ondernemer waardevolle lessen kan leren.

De auteur

Erik Moniquet is een ondernemer gespecialiseerd in businessstrategieën en finance en lid van verschillende raden van bestuur. De kwestie

De familie Saverys heeft een deal gesloten waardoor ze de controle over de rederij Euronav behoudt. De conclusie

Uit de deal zijn meerdere lessen in ondernemerschap te leren: het principe van best owner, horizondenken en waardecreatie in onderhandelen.

Een eerste les is dat de familie Saverys het concept van best owner toepast. Ze gelooft dat ze een betere aandeelhouder is om het bedrijf naar een volgende stap te brengen. Ze doet dat vanuit een duidelijke visie die haaks staat op het verhaal van de Noren. Nadenken over de precieze redenen waarom je als overnemer de beste eigenaar bent, is essentieel om waarde te creëren in overnames. Die les wordt al te vaak vergeten.

De familie kiest ook klaar en duidelijk voor een toekomst waarin duurzaamheid een grote rol speelt, zonder de korte termijn volledig te verlaten. Alexander Saverys, de CEO van CMB en de kingmaker in de onderhandelingen met Fredriksen, staat bekend om de uitspraak: 'We ride the cycle.' Door op de korte termijn de voordelen van de olietankers te grijpen bouwt hij een oorlogskas op voor verdere investeringen.

Dat soort horizondenken is essentieel om de cashflow op de korte termijn te vrijwaren en de bereidheid tot betalen van huidige klanten niet naast zich neer te leggen. Innovatie is belangrijk, maar de motor moet blijven draaien. Belangrijke les nummer twee.

Verder kijken dan de prijs

Tot slot is de Euronav-deal een knap staaltje van waardecreatie in onderhandelen. Saverys heeft duidelijk zijn huiswerk gemaakt, begrijpt de betrokken partijen en hun noden, en kan deals in elkaar knutselen die daarop inspelen, zonder daarbij mogelijke akkoorden voor zichzelf uit het oog te verliezen. Het compromisvoorstel waarin de vloot een belangrijke rol speelt, is daar het perfecte voorbeeld van.

Of ze nu onderhandelen over een contract of een deal voor een overname bouwen, ondernemers doen er goed aan verder te kijken dan de prijs.

Of ze nu onderhandelen over een contract met een leverancier of met een medewerker of een deal voor een overname bouwen, ondernemers doen er goed aan verder te kijken dan de prijs. Door meerdere aspecten waarover onderhandeld kan worden in de deal te betrekken kunnen ze alternatieven bedenken waarmee alle partijen akkoord kunnen gaan. Zo wordt echte waarde gecreëerd. Die derde les is misschien wel de belangrijkste.