Europa hoeft niet altijd duur te zijn (en mijn cadeautjes ook niet)...

De EU investeert alweer miljarden. Dat is goed, maar de impact of het succes van beleid mogen we niet altijd afleiden uit de sommen geld die ingezet worden.

Veel van de extra Europese steun is nodig, zeker als hij oordeelkundig ingezet wordt om de juiste keuzes voor onze toekomst te maken: inzetten op de digitalisering en de Green Deal zijn heel valabele prioriteiten en het siert de Europese Commissie dat ze daar ook strikt aan wil vasthouden.

Maar we kunnen ons ook de vraag stellen welke voorstellen de beste return hebben, en waarom alle Europese projecten zoveel geld moeten kosten. Er zijn ook behoorlijk wat ‘eenvoudige’ dingen die we kunnen doen en die niet zoveel kosten maar toch een maximale impact kunnen hebben. Waar zijn de acties die burgers en bedrijven onmiddellijk helpen en waarvoor de belastingbetaler niet tandenknarsend diep in de buidel moet tasten? Ze zijn nochtans niet zo moeilijk te bedenken.

Magisch cijfer

Eén Europese corona-app. Eén kleurcodesysteem om aan te geven welke landen je best mijdt. Eén set van regels die bepalen hoe werknemers van het ene land in het andere kunnen werken. Eén duidelijk standpunt over technologische soevereiniteit.

Ik ben bijna 65 jaar, maar ook ik krijg nog graag cadeautjes van de Sint. Nog steeds ben ik het meest blij met cadeautjes die weinig of niets kosten.

Eén is het magische cijfer. Eén als illustratie van overeenstemming, van samenwerking. Het is echter vaker het cijfer dat de existentiële zwakte van Europa blootlegt. Het blijkt al te dikwijls onmogelijk over heel concrete zaken overeenstemming te bereiken.

Dus verbergen we die zwakte maar door de projecten zo immens groot te maken dat bij de verdeling iedereen nog in gigatermen kan praten om aan de eigen bevolking uit te leggen dat we ‘goed onderhandeld hebben’. België krijgt miljarden euro’s steun van Europa. Giga-speak. Dank u wel. We houden van de Sint, ook al moeten we de cadeautjes zelf betalen.

